Роботи Архипенка і понад 20 українських митців: у Києві відкрили виставку про свободу

У Києві відкрилася масштабна виставка "INDEPENDENT. Незалежні. Більше, ніж скульптура", присвячена свободі українського мистецтва. Вона об’єднала понад 20 митців різних поколінь, а особливим акцентом стали роботи всесвітньо відомого авангардиста Олександра Архипенка.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Art Ukraine Gallery.

Про що виставка INDEPENDENT

Ініціаторкою та кураторкою проєкту стала засновниця Art Ukraine Gallery Наталія Заболотна.

В основі виставки - розмова про незалежність не лише як історичне чи суспільне поняття, а як право художника на власну мову, свободу форми та можливість змінювати усталені правила.

"Країна без культури - це лише територія, а територію досить легко загарбати. Україна - непереможна: адже ми - країна високого мистецького стилю, що є квінтесенцією культурно-цивілізаційного генокоду. "Незалежні" - це про тих, хто відбувся попри все і продовжує творити історію українського мистецтва в розпал повномасштабного вторгнення. Ми сильні, ми вільні, ми нескорені. Україна була, є і буде!" - наголосила Заболотна.

Скульптор Володимира Сай та Наталія Заболотна (фото надане пресслужбою Art Ukraine Gallery)

Проєкт виходить далеко за межі класичного уявлення про скульптуру. Бронза та камінь тут поєднуються з живописом, графікою, керамікою, дзеркальними поверхнями, артоб’єктами й інсталяціями.

У Києві показали роботи Олександра Архипенка

Окремою частиною експозиції стала приватна колекція робіт Олександра Архипенка - народженого у Києві скульптора-авангардиста, який став одним із реформаторів модерної скульптури.

Його експерименти з формою, об’ємом та порожнечею суттєво вплинули на розвиток світового мистецтва XX століття.

Скульптура Олександра Архипенка (фото надане пресслужбою Art Ukraine Gallery)

Організатори наголошують, що виставка дає рідкісну для Києва можливість побачити роботи Архипенка наживо.

Водночас сучасних учасників INDEPENDENT представляють не як його прямих послідовників, а як митців, які успадкували головний принцип авангардиста - свободу змінювати правила та самостійно визначати межі мистецтва.

Скульптура Олександра Архипенка (фото надане пресслужбою Art Ukraine Gallery)

Хто ще представлений на виставці

До експозиції увійшли роботи Василя Корчового, Людмили Мисько, Миколи Малишка, Юлії Бєляєвої, Назара Білика, Олексія Владімірова, Анастасії Подерев’янської, Олександра Сухоліта, Надії Полевич, Миколи Кривенка, Ельміри Шемсідінової, Володимира Сая, Олени Шибунової, Артема Волокітіна та інших українських авторів.

Однією з найбільших робіт стала "Післяобраз. Відскок" Артема Волокітіна - живописна інсталяція розміром 500 на 500 сантиметрів.

Вона складається із семи фрагментів, які виходять за межі звичайної площини картини та взаємодіють із простором галереї.

У роботах Надії Полевич дзеркальні поверхні буквально включають глядача у твір, а Олена Шибунова у серії "Сад" використовує гіпс, будівельну сітку, відбитки гільз і старовинних вишитих рушників, переосмислюючи український образ Дерева життя.

Вікторія Владмирська з донькою та Надія Полевіч (фото надане пресслужбою Art Ukraine Gallery)

Мистецтво на підтримку військових і дітей

Виставка має і благодійну складову. Частину проєкту присвятили підтримці бійців Третього Армійського Корпусу та українських дітей, які отримали поранення внаслідок війни.

Український скульптор і військовослужбовець Володимир Сай представив масштабну композицію "Штурм" - символічну армію українських воїнів-захисників.

Роботу виставили як благодійний лот на підтримку Третього Армійського Корпусу, у лавах якого сам митець нині захищає Україну.

Скульптор Володимир Сай (фото надане пресслужбою Art Ukraine Gallery)