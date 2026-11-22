Чому реклама не завжди приводить повні зали, як українська публіка дивує європейські театри та з якими викликами довелося зіткнутися під час перенесення вистав у Польщі, розповів для Wave RBC.UA продюсер Comedy Space Сергій Чудаєв.

Європейські гастролі українських вистав - це не лише зустріч із глядачами, а й складна організаційна робота, де одна непередбачувана обставина може змінити плани всього туру.

Як змінився український глядач у Європі за останні роки?

Українського глядача за кордоном уже недостатньо зацікавити лише приїздом артистів з України. Люди мають свої звички, витрати й альтернативи дозвіллю. Тепер ми конкуруємо за їхній вільний вечір, тому маємо дати справді вагому причину купити квиток.

Чого насправді шукають українці у театрі за кордоном?

Парадоксально, але ми привозимо комедію, а після вистави бачимо сльози. Люди сміються дві години, а потім розповідають, як давно не були вдома. Дехто навіть їздить за нами з міста в місто, щоб знову пережити ці емоції.

Чим вас здивували глядачі в різних європейських містах?

Іноді найбільше дивуються працівники самого театру. Уявіть: звичайний європейський майданчик, комедійна вистава, а потім кілька сотень українців починають співати разом.

Працівники підходять і запитують: "Що у вас тут відбувається?". Для них це зовсім інша культура взаємодії з артистами. А нам цікаво спостерігати, як незнайомі люди за один вечір перетворюються на одну компанію.

Українські вистави (фото надано продюсером)

Що найкраще працює для залучення глядачів?

Можна витратити значні кошти на рекламу, але вона не гарантує повного залу. Особливо коли працюєш одразу в кількох країнах, де різна аудиторія й різні способи комунікації.

Натомість одна вдала вистава може запустити ефект, який складно купити за гроші: люди починають радити її знайомим. Для продюсера це найцінніше.

Який форс-мажор на гастролях запам’ятався найбільше?

Одного разу нашій акторці терміново знадобилися ліки, яких ми не могли знайти в Європі. Звернулися до глядачів і посольства - отримали навіть більше, ніж просили.

На гастролях буває всяке, але іноді саме глядачі рятують ситуацію, яку не можуть вирішити організатори.

Українські вистави (фото надано продюсером)

Що глядач ніколи не бачить за лаштунками гастрольного туру?

Гастрольний маршрут готується пів року, іноді рік, а зірвати його може одна затримка транспорту. За красивою виставою стоїть графік, розписаний буквально по хвилинах.

І якщо все пройшло ідеально, глядач навіть не здогадається, скільки проблем довелося вирішити за лаштунками.

Що було найскладнішим у перенесенні вистав у Кракові та Жешуві?

Найскладніше - відповідати за наслідки обставин, які ти не контролюєш. Після трагічних подій у Кракові рішення про перенесення було для нас очевидним. Ми не могли проводити розважальні вистави, коли люди переживають таку подію.

Але далі починається інша частина роботи: домовитися про нові дати, узгодити квитки, графіки артистів, логістику. І все це потрібно робити швидко, хоча до останнього не знаєш, чи вдасться зберегти попередні домовленості.

Сергій Чудаєв (фото надано продюсером)

Як діяти продюсеру, коли виставу доводиться переносити?

Перше - не ухвалювати хаотичних рішень. Друге - максимально швидко зібрати всіх учасників процесу й зрозуміти, що реально можна змінити. Третє - дати глядачам чітку інформацію.

Бо для продюсера перенесення - це десятки дзвінків, нові домовленості та перебудова маршруту. А для глядача питання значно простіше: "Я заплатив за квиток. Що тепер?". І саме на нього потрібно відповісти насамперед.

Чи може перенесення одного показу зірвати весь гастрольний тур?

Перенесення однієї вистави може коштувати значно більше, ніж здається на перший погляд. Ти змінюєш не просто дату в афіші - весь гастрольний маршрут може втратити логіку.

Привезти артистів з України до Європи заради одного показу практично неможливо. Доводиться шукати нові міста, узгоджувати графіки, повторно організовувати логістику.

Фактично через одну виставу ти можеш опинитися перед необхідністю планувати новий тур.

Яким ви хотіли бачити майбутнє українського театру в Європі?

Мені здається, український театр за кордоном має перестати бути лише історією про гастролі, коли артисти приїхали, відіграли виставу й поїхали.

Я часто кажу глядачам: "Вас тут двісті-триста людей. Ви сидите поруч і навіть не знаєте, хто біля вас. А раптом це ваш майбутній роботодавець, друг чи бізнес-партнер?".

Хотілося б, щоб театр став місцем, де українці не лише дивляться вистави, а й знайомляться та створюють власне середовище. І щоб такі зустрічі відбувалися регулярно, а не кілька разів на рік.