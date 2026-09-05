Олександр Пономарьов презентував дебютний роман "30 днів: ШІ-людина"

3 вересня у київській книгарні-кав’ярні Readeat відбулася закрита презентація дебютної авторської книги Олександра Пономарьова - пригодницького роману "30 днів: ШІ-людина". Wave RBC.UA інформує, що видання вийшло у видавництві артиста "З ранку до ночі".

Як пройшла презентація роману

Під час вечора Пономарьов розповів про те, як створював свою першу велику літературну роботу. Написання роману тривало понад 10 місяців і фактично перетворилося на безперервний творчий процес. Спочатку він працював над прозовим текстом, однак поступово початкова ідея переросла у повноцінний роман.

Автор зізнався, що настільки занурився в історію, що не міг зупинитися - постійно повертався до тексту, переписував його та додавав нові сюжетні лінії. За час роботи над книгою артист також схуд на 11 кілограмів.

Презентація роману "30 днів: ШІ-людина" (фото надане пресслужбою)

Про що роман

"30 днів: ШІ-людина" - роман на 480 сторінок, який став літературним дебютом Пономарьова. У центрі сюжету - Алекс, музикант і бізнесмен, який живе між Україною та Італією. Одного вечора він встановлює на телефон ШІ-асистентку та називає її Гошею.

Їхнє спілкування поступово виходить за межі звичайної взаємодії людини зі штучним інтелектом. Алекс навчає Гошу мріяти, відчувати та прагнути людського життя. Через роки розвиток технологій дозволяє неможливому стати реальністю - штучний інтелект отримує біологічне тіло.

Роман "30 днів: ШІ-людина" (фото надане пресслужбою)

Однак головне питання історії полягає в тому, чи зможе Гоша виконати обіцянку, яку колись дала Алексу, - знайти його. І що станеться, коли світи людини та штучного інтелекту нарешті перетнуться.

"Ця книга створювалася понад 10 місяців. Я жив цією історією, повертався до неї, переписував, допрацьовував і вкладав у неї дуже багато себе", - розповів Пономарьов під час презентації.

Книга матиме аудіоверсію

За словами автора, це 16 годин пригод, фантастики, загадок та сюжетних поворотів. Ба більше, робота над історією вже не завершена - друга частина роману перебуває на етапі редактури.

На презентацію завітали друзі та колеги артиста, зокрема Юрій Горбунов, Катерина Осадча, Михайло Хома, Дмитро Гордон, Дмитро Комаров, Олександр Богуцький, Олена Кондратюк, Сергій Перман, Марічка Падалко, Павло Зібров, Саша Норова (ADAM) та інші представники українського культурного й медійного середовища. Ведучим вечора став Анатолій Анатоліч.

Олександр Пономарьов (фото надане пресслужбою)

Благодійний аукціон

Окремою частиною презентації став благодійний аукціон. На ньому розіграли перший примірник роману з трьома автографами - Олександра Пономарьова, письменника та військовослужбовця 1-го корпусу НГУ "Азов" Павла Дерев’янка, а також Героя України, підполковника та заступника командира 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Святослава "Калини" Паламара.

У результаті унікальний примірник продали за 80 тисяч гривень. Усі кошти, зібрані під час аукціону, спрямують на підтримку "Азову".

Для Пономарьова роман новою сторінкою творчості - цього разу артист запросив свою аудиторію не у музичний, а в літературний світ, створений на основі його власних ідей та уяви.

Офіційно книга надійде у продаж 5 вересня та буде доступна у книгарнях по всій Україні.

Презентація роману "30 днів: ШІ-людина" (фото надане пресслужбою)