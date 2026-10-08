Новий альбом від зірки “Ейфорії” та меланхолія від Monokate. Музичні релізи жовтня

Цей жовтень багатий на свіжі музичні релізи, особливо в світовій поп та альтернативній музиці. Нас чекають новинки від Fontaines D.C., зірки “Ейфорії” Домініка Файка, меланхолійне звучання від Monokate та початок нової ери Latexfauna.

Dominic Fike — How to Quit Smoking

Американський співак, автор пісень та актор Домінік Файк, найбільш відомий завдяки TilTok-хіту Babydoll та ролі Еліота в другому сезоні серіалу “Ейфорія”, готує до виходу свій третій альбом “How to quit smoking”. Дата виходу запланована на 30 жовтня, альбом складатиметься з 15 треків, з яких 2 вже представлені.

“Не знаю чому, але я відчуваю сильне бажання присвятити цей альбом і цю роботу своїй матері — можливо, справа в тому, що я побував у Піттсбурзі”, – написав співак у своєму Instagram.

Troye Sivan — She’s The Best

Очікуваний поп-реліз цього місяця від австралійського співака та композитора. Одна з найвідоміших його робіт – “Physical”, в співавторстві з Dua Lipa. Завтра, 9 жовтня, стане доступним до прослуховування його новий альбом “She’s The Best”, який складатиметься з 12 треків.

Цікавою деталлю є те, що одна з композицій буде в співавторстві з донькою Джонні Деппа, Лілі-Роуз Депп.

Fontaines D.C — Dopamine Chamber

Ірландський пост-панк гурт порадує шанувальників новим альбомом, який вийде вже 16 жовтня. Їхнє звучання глибоке та атмосферне, чудово підійде під вайб осінніх дощових вечорів.

“Dopamine Chamber” буде вже пʼятим студійним альбомом гурту і налічуватиме 11 треків.

Angèle — Instinct

Бельгійська поп-зірка готує до виходу новий альбом “Instinct”, який стане доступним до прослуховування 16 жовтня. Це буде її третій альбом, який налічуватиме 13 композицій. З них 4 вже представлені.

Українські релізи

Monokate – Live in Kyiv

Невеликий альбом Monokate, який вийшов 1 жовтня, налічує всього 6 пісень і має більш темне, меланхолійне та гітарне звучання. Він був записаний і знятий у Києві під час відключення електроенергії.

Alexjazz — “Поетика”

Концептуальний міні-альбом, який містить всього пʼяти пісень на вірші пʼяти поетів доби Розстріляного відродження. Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду і за основу взяли вірші Павла Тичини, Дмитра Загули, Михайля Семенка, Ладі Могилянської, Максима Рильського.

Vøvk — Litera (Deluxe)

Новинка для любителів більш тяжкої музики від київського progressive rock/post-hardcore гурту. Цієї пʼятниці, 9 жовтня, вони планують реліз deluxe-видання свого попереднього альбому “Litera”, а також нову пісню та кліп.

Третя штурмова — “Українське Народне Радіо”

Великий реп-реліз, який вийшов 2 жовтня цього року на базі лейблу Третього армійського корпусу. Проект продюсував реп-колектив PVNCH, а участь у записі взяли як цивільні артисти та продюсери, так і військовослужбовці корпусу.

Проект розділений на три окремі альбоми, по 10 треків кожен.

Нові релізи від Latexfauna

Гурт офіційно розпочав еру свого нового альбому AstroPunk і вже представив перший трек та кліп на пісню KAZHAN. “В цій ері ми вирішили дозволити собі абсолютно все, і навіть трохи більше”, – розповів гурт в своєму Instagram.

Реліз нового альбому запланований аж на наступний рік, проте гурт обіцяє і далі радувати шанувальників новинами про альбом.