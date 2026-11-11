Netflix показав тизер фінального сезону "Емілі в Парижі": коли прем'єра

Що показали у тизері 6 сезону "Емілі в Парижі"

Глядачам нагадали, як протягом історії змінювалося життя головної героїні, роль якої виконує Лілі Коллінз: від переїзду в Париж, знайомства з шеф-кухарем Габріелем до експериментів із зачіскою та нових романтичних пригод.

Також у тизері показали, чого чекати у новому сезоні. Цього разу Емілі вирушить до Греції та Монако. Під час однієї з подорожей на неї чекає несподівана зустріч з колишнім коханням.

Водночас Париж, який став невіддільною частиною серіалу, також залишиться серед основних локацій.



Яким був 5 сезон "Емілі в Парижі"

У попередньому сезоні головна героїня працювала над запуском офісу "Агенції Ґрато" в Римі. Паралельно вона намагалася побудувати стосунки з італійцем Марчелло.

Тим часом Мінді прийняла пропозицію руки та серця від Ніколя де Леона. Проте її колишній бойфренд Алфі вважає заручини великою помилкою.

Наприкінці сезону Емілі повернулася до Парижа після остаточного розриву з Марчелло. Тим часом Габріель надіслав їй листівку із запрошенням до Греції, але поки залишається загадкою, чи прийняла вона пропозицію та у якому напрямку розвиватимуться їхні стосунки.

Емілі та Габріель у 6 сезоні (скриншот)

Хто повернеться у 6 сезоні "Емілі в Парижі" та коли прем'єри

До актрського складу фінального сезону потрапили:

Лілі Коллінз - Емілі Купер;

Філіппіна Лерой-Больє - Сільві Грато;

Ешлі Парк - Мінді;

Лукас Браво - Габріель;

Бруно Гуері - Люк;

Люсьєн Лавіскомб - Алфі;

Мінні Драйвер - принцеса Джейн;

Семюел Арнольд - Жульєн;

Вільям Абаді - Антуан;

Пол Форман - Ніколя.

Нові серії "Емілі в Парижі" покажуть на Netflix 24 грудня 2026 року.

Нагадаємо, про завершення серіалу Коллінз повідомила у травні цього року у спеціальному відеозверненні.

"Від Bonjour до Au revoir. Після шести років, безлічі міст і незліченних спогадів настав останній сезон, і він обіцяє стати незабутнім прощанням", - зазначила акторка.



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