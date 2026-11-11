Netflix показал тизер финального сезона "Эмили в Париже": когда премьера
Netflix выпустил тизер шестого сезона сериала "Эмили в Париже", который станет финальным в истории об американке, которая строит карьеру и личную жизнь во Франции. В новых эпизодах зрителей ждут путешествия по Греции и Монако, а также неожиданная встреча главной героини с бывшей любовью.
Детальнее о будущей премьере рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на Netflix Tudum.
Что показали в тизере 6 сезона "Эмили в Париже"
Зрителям напомнили, как на протяжении истории менялась жизнь главной героини, роль которой исполняет Лили Коллинз: от переезда в Париж, знакомства с шеф-поваром Габриэлем до экспериментов с прической и новых романтических приключений.
Также в тизере показали, чего ждать в новом сезоне. На этот раз Эмили отправится в Грецию и Монако. Во время одного из путешествий ее ждет неожиданная встреча с бывшей любовью.
В то же время Париж, ставший неотъемлемой частью сериала, также останется среди основных локаций.
Каким был 5 сезон "Эмили в Париже"
В предыдущем сезоне главная героиня работала над запуском офиса "Агентства Грато" в Риме. Параллельно она пыталась выстроить отношения с итальянцем Марчелло.
Между тем Минди приняла предложение руки и сердца от Николя де Леона. Однако ее бывший бойфренд Алфи считает помолвку большой ошибкой.
В конце сезона Эмили вернулась в Париж после окончательного разрыва с Марчелло. А Габриэль прислал ей открытку с приглашением в Грецию, но пока остается загадкой, приняла ли она предложение и в каком направлении будут развиваться их отношения.
Кто вернется в 6 сезоне "Эмили в Париже" и когда премьеры
В актерский состав финального сезона попали:
- Лили Коллинз - Эмили Купер;
- Филиппина Лерой-Болье - Сильви Грато;
- Эшли Парк - Минди;
- Лукас Браво - Габриэль;
- Бруно Гуэри - Люк;
- Люсьен Лавискомб - Алфи;
- Минни Драйвер - принцесса Джейн;
- Сэмюэл Арнольд - Жюльен;
- Уильям Абади - Антуан;
- Пол Форман - Николя.
Новые серии "Эмили в Париже" покажут на Netflix 24 декабря 2026 года.
Напомним, о завершении сериала Коллинз сообщила в мае этого года в специальном видеообращении.
"От Bonjour до Au revoir. После шести лет, множества городов и бесчисленных воспоминаний наступил последний сезон, и он обещает стать незабываемым прощанием", - отметила актриса.
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