Netflix показал тизер финального сезона "Эмили в Париже": когда премьера

Что показали в тизере 6 сезона "Эмили в Париже"

Зрителям напомнили, как на протяжении истории менялась жизнь главной героини, роль которой исполняет Лили Коллинз: от переезда в Париж, знакомства с шеф-поваром Габриэлем до экспериментов с прической и новых романтических приключений.

Также в тизере показали, чего ждать в новом сезоне. На этот раз Эмили отправится в Грецию и Монако. Во время одного из путешествий ее ждет неожиданная встреча с бывшей любовью.

В то же время Париж, ставший неотъемлемой частью сериала, также останется среди основных локаций.



Каким был 5 сезон "Эмили в Париже"

В предыдущем сезоне главная героиня работала над запуском офиса "Агентства Грато" в Риме. Параллельно она пыталась выстроить отношения с итальянцем Марчелло.

Между тем Минди приняла предложение руки и сердца от Николя де Леона. Однако ее бывший бойфренд Алфи считает помолвку большой ошибкой.

В конце сезона Эмили вернулась в Париж после окончательного разрыва с Марчелло. А Габриэль прислал ей открытку с приглашением в Грецию, но пока остается загадкой, приняла ли она предложение и в каком направлении будут развиваться их отношения.

Эмили и Габриэль в 6 сезоне (скриншот)

Кто вернется в 6 сезоне "Эмили в Париже" и когда премьеры

В актерский состав финального сезона попали:

Лили Коллинз - Эмили Купер;

Филиппина Лерой-Болье - Сильви Грато;

Эшли Парк - Минди;

Лукас Браво - Габриэль;

Бруно Гуэри - Люк;

Люсьен Лавискомб - Алфи;

Минни Драйвер - принцесса Джейн;

Сэмюэл Арнольд - Жюльен;

Уильям Абади - Антуан;

Пол Форман - Николя.

Новые серии "Эмили в Париже" покажут на Netflix 24 декабря 2026 года.

Напомним, о завершении сериала Коллинз сообщила в мае этого года в специальном видеообращении.

"От Bonjour до Au revoir. После шести лет, множества городов и бесчисленных воспоминаний наступил последний сезон, и он обещает стать незабываемым прощанием", - отметила актриса.



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