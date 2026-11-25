У середу, 25 листопада у Токіо відбувся фінал міжнародного конкурсу краси Miss International 2026. Перемогу здобула 26-річна представниця Молдови Єлизавета Кузнецова, а від України виступила 23-річна танцівниця Дар’я Харитонова.

Більше про переможницю конкурсу та виступ України дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Що відомо про переможницю Miss International 2026

Головну корону конкурсу отримала Єлизавета Кузнєцова з Молдови. Вона стала наступницею колумбійки Каталіни Дуке, яка перемогла на Miss International торік.

Єлизавета родом із Тирасполя, займається моделінгом та мистецтвом. Вперше на конкрусну сцену вона вийшла у 2019 році, здобувши титул Miss Moldova та отримавши право представляти країну на Miss World. Тоді вона увійшла до топ-40.

До п'ятірки фіналісток також увійшли:

1-ша віцеміс - Бріттані Фіні (Велика Британія);

2-га віцеміс - Лаура Глозарова (Чехія);

3-тя віцеміс - Вікторія Косасі (Індонезія);

4-та віцеміс - Ле Кхань Ню (В'єтнам).

Україна на Miss International 2026

Дар’я Харитонова в межах конкурсу продемонструвала кілька стильних виходів. Для фіналу вона обрала довгу вечірню сукню ніжного блакитного кольору з глибоким декольте та розшиту камінням.

До 20-ки фіналісток вона потрапити не змогла, але використала міжнародну платформу, щоб розповісти про країну, нагадати про війну та подякувати Японії за підтримку.



Під час конкурсу національних костюмів Дар’я також продемонструвала вбрання під назвою "Пані Гетьманша" у стилі козацької доби. У ньому поєднали традиційну українську вишивку, бордову колірну гаму та масивні коралі.



Ім'я дівчини також знайоме глядачам завдяки реаліті "Холостяк-15", головним героєм якого став баскетболіст В'ячеслав Кравцов. Вона покинула шоу у шостому випуску.

Крім участі в проєкті, Харитонова професійно займається спортивними бальними танцями, працює тренеркою та розвиває власний бренд одягу.

Нагадаємо, українка Анна Ніконова увійшла до топ-30 "Міс Всесвіт-2026", показавши найкращий результат України за останні 12 років.