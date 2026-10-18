Мистецтво Джонні Деппа: які картини створив актор і де їх можна побачити

Джонні Депп відомий не лише ролями в кіно, а й роботами в мистецтві. Нещодаво у Лондоні відкрилася його велика виставка у Великій Британії, де представлені картини, малюнки, колажі та перша скульптура актора.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram Halcyon Gallery.

Що відомо про виставку Джонні Деппа

Виставка відкрилася 13 жовтня в лондонській Halcyon Gallery за адресою 148 New Bond Street. Відвідати її можна до 15 листопада.

Експозиція продовжує міжнародний показ робіт актора A Bunch of Stuff, який раніше представили в Музеї сучасного мистецтва Шанхая. У Лондоні відвідувачам пропонують ближче познайомитися з творчістю Деппа, що охоплює десятиліття.

Виставка об'єднує живопис, малюнки та колажі. У цих роботах поєднуються фантазійні персонажі, психологічні портрети й образи, натхненні людьми, які відіграли важливу роль у житті митця.

Також роботи можна побачити на офіційному сайті галерії.



Чому Джонні Депп почав малювати

За словами актора, мистецтво з'явилося в його житті раніше за музику та кіно. Ще в дитинстві він малював на папері й навіть на стінах, використовуючи творчість як спосіб утекти у власний світ.

"Мистецтво прийшло до мене раніше за музику та кіно. Відколи себе пам'ятаю, я завжди брав олівець і малював на папері чи якійсь поверхні. У дитинстві я малював на багатьох стінах. Я намагався втекти у ці маленькі малюнки", - розповів Депп.

Картина Джонні Деппа The Bunnyman (скриншот)

Які картини створив Джонні Депп

У роботах простежуються теми самопізнання, індивідуальності та людей, які не вписуються у звичні суспільні рамки. Серед його персонажів - герої, друзі, музи та вигадані постаті, а поруч із ними представлені автопортрети й художні альтер его.

Особливу увагу привертають картини із зображенням троянд. Для Деппа ця квітка стала своєрідним портретом його доньки Лілі-Роуз Депп.

"Наповнена символізмом, ця проста троянда балансує на тонкій межі між вічним і швидкоплинним, міцним і тендітним", - йдеться в описі галерії.



Перша скульптура Джонні Деппа

Окреме місце в експозиції посідає скульптура The Bunnyman. Робота зображує істоту, яка поєднує людські та кролячі риси, а також тримає "меч істини".

Її історія пов'язана зі спогадами Деппа про дитинство, а поштовхом до створення став малюнок сина Джека, зроблений ним у п'ять років.

Фігура нагадала акторові повторюваний дитячий сон. Згодом цей образ почав з'являтися в його ескізах, картинах і принтах.

Раніше скульптуру представили на міжнародному мистецькому ярмарку Contemporary Istanbul у Туреччині.