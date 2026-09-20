Джонні Депп перетворив малюнок сина на двометрову скульптуру

Джонні Депп уперше презентує скульптуру власного авторства. Робота під назвою "Людина-кролик" (The Bunnyman) з'явиться на мистецькому ярмарку Contemporary Istanbul у Туреччині, а також була показана на виставці в Шанхаї.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Deadline .

Що відомо про скульптуру Джонні Деппа

"Людина-кролик" - двометрова скульптура з білого бронзового сплаву. Її встановлять просто неба на території Tersane Istanbul.

Мистецький ярмарок триватиме з 22 до 27 вересня. Скульптура Деппа стане одним зі спеціальних проєктів цьогорічної програми.

У центрі твору - фантастична істота, що поєднує риси людини та кролика. За задумом, персонаж постає як своєрідний охоронець, що тримає "меч правди".

Крім презентації в Туреччині, експонат з'явився на виставці актора A Bunch of Stuff у Шанхайському музеї сучасного мистецтва, на якій представлено понад 200 його творів.

Над створенням скульптури актор працював разом з Sigg Art Foundation, Pantheon Art та Fonderia Artistica Battaglia.

"Заснований на сімейних зв'язках та творчості, "Людина-кролик" перетворився на щось більше, ніж просто персонаж. Він став символом як самого Джонні, так і його творчості..." - описали витвір творці.

Як з'явився образ The Bunnyman

Ідея персонажа виникла завдяки синові актора Джеку. Коли хлопчику було близько п'яти років, він зробив малюнок, який привернув увагу батька.

Депп розповідав, що побачений образ нагадав йому сон, який регулярно повторювався в його власному дитинстві.

"Джек намалював персонажа, і ці прекрасні каракулі склалися в цю форму, цей образ. Він нагадав мені повторюваний сон, який снився мені приблизно в тому ж віці, що й Джеку, - у п'ять чи шість років", - пояснював актор.

Згодом цей персонаж почав регулярно з'являтися у творчості Деппа - на його ескізах, картинах і принтах.