Искусство Джонни Деппа: какие картины создал актер и где их можно увидеть

Джонни Депп известен не только ролями в кино, но и работами в искусстве. Недавно в Лондоне открылась его крупная выставка в Великобритании, где представлены картины, рисунки, коллажи и первая скульптура актера.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram Halcyon Gallery.

Что известно о выставке Джонни Деппа

Выставка открылась 13 октября в лондонской Halcyon Gallery по адресу 148 New Bond Street. Посетить ее можно до 15 ноября.

Экспозиция продолжает международный показ работ актера A Bunch of Stuff, ранее представленного в Музее современного искусства Шанхая. В Лондоне посетителям предлагают поближе познакомиться с охватывающим десятилетие творчеством Деппа.

Выставка объединяет живопись, рисунки и коллажи. В этих работах сочетаются фантазийные персонажи, психологические портреты и образы, вдохновленные людьми, которые сыграли важную роль в жизни художника.

Также работы можно увидеть на официальном сайте галереи.



Почему Джонни Депп начал рисовать

По словам актера, искусство появилось в его жизни раньше музыки и кино. Еще в детстве он рисовал на бумаге и даже на стенах, используя творчество как способ убежать в собственный мир.

"Искусство пришло ко мне раньше музыки и кино. С тех пор как себя помню, я всегда брал карандаш и рисовал на бумаге или какой-то поверхности. В детстве я рисовал на многих стенах. Я пытался убежать в эти маленькие рисунки", - рассказал Депп.

Картина Джонни Деппа The Bunnyman (скриншот)

Какие картины создал Джонни Депп

В работах прослеживаются темы самопознания, индивидуальности и людей, которые не вписываются в привычные общественные рамки. Среди его персонажей - герои, друзья, музы и вымышленные фигуры, а рядом с ними представлены автопортреты и художественные альтер эго.

Особое внимание привлекают картины с изображением роз. Для Деппа этот цветок стал своеобразным портретом его дочери Лили-Роуз Депп.

"Наполненная символизмом, эта простая роза балансирует на тонкой границе между вечным и быстротечным, крепким и хрупким", - говорится в описании галерии.



Первая скульптура Джонни Деппа

Отдельное место в экспозиции занимает скульптура The Bunnyman. Работа изображает существо, объединяющее человеческие и кроличьи черты, а также держит "меч истины".

Ее история связана с воспоминаниями Деппа о детстве, а толчком к созданию стал рисунок сына Джека, сделанный им в пять лет.

Фигура напомнила актеру повторяющийся детский сон. В итоге этот образ начал появляться в его набросках, картинах и принтах.

Ранее скульптуру представили на международной художественной ярмарке Contemporary Istanbul в Турции.