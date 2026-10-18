Искусство Джонни Деппа: какие картины создал актер и где их можно увидеть

Каждая работа охватывает разные периоды творчества актера и демонстрирует его личные переживания и увлечения
Джонни Депп известен не только ролями в кино, но и работами в искусстве. Недавно в Лондоне открылась его крупная выставка в Великобритании, где представлены картины, рисунки, коллажи и первая скульптура актера.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram Halcyon Gallery.
Выставка открылась 13 октября в лондонской Halcyon Gallery по адресу 148 New Bond Street. Посетить ее можно до 15 ноября.
Экспозиция продолжает международный показ работ актера A Bunch of Stuff, ранее представленного в Музее современного искусства Шанхая. В Лондоне посетителям предлагают поближе познакомиться с охватывающим десятилетие творчеством Деппа.
Выставка объединяет живопись, рисунки и коллажи. В этих работах сочетаются фантазийные персонажи, психологические портреты и образы, вдохновленные людьми, которые сыграли важную роль в жизни художника.
Также работы можно увидеть на официальном сайте галереи.
По словам актера, искусство появилось в его жизни раньше музыки и кино. Еще в детстве он рисовал на бумаге и даже на стенах, используя творчество как способ убежать в собственный мир.
"Искусство пришло ко мне раньше музыки и кино. С тех пор как себя помню, я всегда брал карандаш и рисовал на бумаге или какой-то поверхности. В детстве я рисовал на многих стенах. Я пытался убежать в эти маленькие рисунки", - рассказал Депп.
В работах прослеживаются темы самопознания, индивидуальности и людей, которые не вписываются в привычные общественные рамки. Среди его персонажей - герои, друзья, музы и вымышленные фигуры, а рядом с ними представлены автопортреты и художественные альтер эго.
Особое внимание привлекают картины с изображением роз. Для Деппа этот цветок стал своеобразным портретом его дочери Лили-Роуз Депп.
"Наполненная символизмом, эта простая роза балансирует на тонкой границе между вечным и быстротечным, крепким и хрупким", - говорится в описании галерии.
Отдельное место в экспозиции занимает скульптура The Bunnyman. Работа изображает существо, объединяющее человеческие и кроличьи черты, а также держит "меч истины".
Ее история связана с воспоминаниями Деппа о детстве, а толчком к созданию стал рисунок сына Джека, сделанный им в пять лет.
Фигура напомнила актеру повторяющийся детский сон. В итоге этот образ начал появляться в его набросках, картинах и принтах.
Ранее скульптуру представили на международной художественной ярмарке Contemporary Istanbul в Турции.