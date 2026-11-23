У Патріаршому домі у Львові запрацювала Резиденція Святого Миколая, де для дітей підготували нову виставу, майстер-класи та подарунки. Проєкт триватиме до 9 грудня, а всі кошти від відвідувань скерують на підтримку українських військових і підопічних "Міста Добра".

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на інформацію організаторів.

Коли працює резиденція та що чекає на дітей

Урочисте відкриття відбулося в неділю, 22 листопада. Резиденцію у Патріаршому домі проводять четвертий рік поспіль.

Цьогоріч, за очікуваннями організаторів, її відвідають близько п'яти тисяч дітей.

Святий Миколай зустрічатиме маленьких гостей щодня до 9 грудня. Локація розташована у Львові на проспекті Івана Павла ІІ, 35б.

Для відвідувачів підготували нову виставу "Крізь призму добра" про доброту, взаємодопомогу та здатність бачити світло у складні часи.

У програмі також передбачені кулінарні й творчі майстер-класи та особиста зустріч зі Святим Миколаєм.

Афіша заходу

Співачка Наталка Карпа, яка є натхненницею проєкту, наголосила, що команда прагне подарувати дітям відчуття свята попри складні обставини.

"Здавалося б, у такий непростий час, коли складно акумулювати ресурси й планувати щось наперед, ми все одно розуміємо одну дуже важливу річ: кожна дитинка заслуговує на справжнє диво. На подарунок, на щирі емоції, на тепло і на той особливий час, коли можна просто відчути себе щасливою дитиною", - поділилася Наталка Карпа.

Які подарунки отримають маленькі гості

За підтримки партнерів для дітей підготували солодощі та книги американської письменниці Девон Баффет із серії історій про дракона Дулуха.

Кожна дитина також отримає лист із благословенням та настановами від отця і глави УГКЦ Блаженнішого Святослава.

До нього додадуть освячений образочок з іконою Святого Миколая та молитвою до Чудотворця.

У Львові відкрилась Резиденція Святого Миколая (фото надане організаторами проєкту)

На що спрямують зібрані кошти

Резиденція має благодійну мету: 100% коштів, отриманих від відвідувань, організатори передадуть на допомогу військовим і дітям.

Зібрану суму розподілять порівну: 50% скерують на підтримку Збройних сил України, ще 50% - на потреби дітей та інших підопічних благодійного проєкту "Місто Добра".

"Адже справжнє диво - це не лише те, що ми отримуємо, а й те, що можемо подарувати іншим", - зазначила Наталка Карпа.

Хто долучився до святкового відкриття

Відкриття об'єднало українських артистів, музикантів, творчі колективи та юних виконавців.

До святкової програми долучилися Назар Савко, Квітослава та Степан Гіги, Павло Табаков і його Творча школа, Юлія Карпа-Рипновська та вихованці дитячої школи KARPARATION, а також Софія Федина.

У Львові відкрилась Резиденція Святого Миколая (фото надане організаторами проєкту)

Серед учасниць події були поетеса й авторка ідеї вистави Софія Міджак, поетеса Юлія Барва та кулінарна блогерка Тетяна Літвінова.

Гостей частували тортом у вигляді ялинки, який спеціально для відкриття спекла кондитерка Євгенія Періг. Ведучим свята став Олег Пригода.