Ксенія Мішина, Остап Ступка та Анна Сагайдачна зіграють у містичному детективі

В Україні знімають фільм "Тіні Замку. Магія Таро" з Ксенією Мішиною, Остапом Ступкою, Анною Сагайдачною та іншими відомими акторами. Події стрічки розгортатимуться в Підгорецькому замку на Львівщині та обіцяють поєднання містики, детективної інтриги та історичних легенд.

Про що фільм фільм "Тіні Замку. Магія Таро"

За сюжетом напередодні Велесової ночі до старовинного Підгорецького замку запрошують сімох гостей. Вони мають провести спіритичний сеанс і за допомогою карт Таро викликати Білу Пані - загадкову постать, яку пов’язують з однією з найвідоміших легенд цієї історичної споруди.

Однак ритуал стає лише початком історії, у якій героям доведеться зіткнутися з таємницями минулого. Поступово вони усвідомлюють, що їх об’єднує значно більше, ніж випадкове запрошення, а розгадка легенди про Білу Пані може бути пов’язана з їхніми власними долями.

Сюжет розвиватиметься у двох часових площинах. Одна з них перенесе глядачів у XVIII століття, де розкривається історія графа Жевуського та його молодої дружини.

Інша розгортатиметься в сучасності. Героям доведеться дізнатися, як події минулих століть пов'язані з ними та яку роль у цій історії відіграє Біла Пані, яку зіграє Ангеліна Усанова.



Хто зіграє у фільмі

До акторського складу містичного детективу увійшли Ксенія Мішина, Анна Сагайдачна, Остап Ступка, Фатіма Горбенко, Артем Пльондер та Ангеліна Усанова.

Режисером стрічки став Семен Горов, а авторкою ідеї та сценарію - Юлія Салімовська.

Команда свідомо обрала Підгорецький замок для зйомок, адже його легенда стала основою сценарію.

"Сценарій написано саме про цей замок у Підгірцях про його легенду, тому ми тут опинились з командою не випадково для нас було важливо знімати саме тут, в цій атмосфері", - сказав Горов.

Що відомо про зйомки "Тіні Замку. Магія Таро"

Творці приділяють особливу увагу візуальній складовій фільму. У стрічці покажуть масштабну сцену балу, історичні костюми, містичний реквізит та автентичні інтер'єри Підгорецького замку.

Фільм створює українська студія UnitedContentHUB у копродукції з латвійською Cinevilla Studio. Генеральний продюсер проєкту Андрій Ногін зазначив, що історія поєднує українську культурну спадщину із сюжетом, який може зацікавити міжнародну аудиторію.

"Містика трьохсотрічного замку, гадання на картах Таро у Велесову ніч, український Halloween, і неочікувана розв’язка історії, маємо переконання, знайдуть відгук у широкої глядацької аудиторії в Україні та світі", - додав він.

Знімальний процес триває. Офіційним кінодистриб'ютором стрічки в Україні виступає B&H Classic Films.