Кохання, ревнощі й загадкове тіло: у Києві презентували нову комедію із зірковим складом

У постановці поєднали гумор, детективну інтригу, музику, танець і сценічну пластику, а головну загадку тримають до самого фіналу
11 вересня у Києві відбулася прем'єра комедійної вистави "Троє закоханих, не рахуючи тіла" за участю Алли Мартинюк, Олексія Нагрудного, Ігоря Портянка та Назара Грабара.
Wave RBA.UA розповідає, чим здивувала нова постановка та в яких містах її покажуть після київської прем'єри.
В основі сюжету - кохання, ревнощі, несподівані зізнання та загадкове тіло, поява якого повністю змінює життя героїв.
Чоловік-художник, нові залицяльники та любовні трикутники поступово перетворюють романтичну комедію на майже детективну історію, а головна інтрига зберігається до самого фіналу: звідки взялося тіло, хто винен і кого зрештою обере головна героїня.
У постановці поєднали гумор, музику, танець і сценічну пластику.
У Києві презентували комедію "Троє закоханих, не рахуючи тіла" (фото надане пресслужбою вистави)
Актори також взаємодіють із глядачами та ламають "четверту стіну", а музика стає частиною самої історії.
Головні ролі виконують Алла Мартинюк, Олексій Нагрудний, Ігор Портянко та Назар Грабар.
Режисеркою-постановницею вистави стала Валерія Демченко, хореографинею - Ганна Клюшніченко.
Після столичної прем'єри команда вирушає у всеукраїнський тур.
У Києві презентували комедію "Троє закоханих, не рахуючи тіла" (фото надане пресслужбою вистави)
28 вересня - Кривий Ріг
29 вересня - Миколаїв
19 жовтня - Хмельницький
20 жовтня - Рівне
24 жовтня - Київ
3 листопада - Тернопіль
4 листопада - Ужгород
28 листопада - Київ
13 грудня - Дніпро
14 грудня - Кропивницький