Любовь, ревность и загадочное тело: в Киеве презентовали новую комедию со звездным составом

11 сентября в Киеве состоялась премьера комедийного представления "Троє закоханих, не рахуючи тіла" с участием Аллы Мартынюк, Алексея Нагрудного, Игоря Портянка и Назара Грабара.

Wave RBA.UA рассказывает, чем удивила новая постановка, и в каких городах ее покажут после киевской премьеры.

В основе сюжета - любовь, ревность, неожиданные признания и загадочное тело, появление которого полностью меняет жизнь героев.

Мужчина-художник, новые поклонники и любовные треугольники постепенно превращают романтическую комедию в почти детективную историю, а главная интрига сохраняется до самого финала: откуда взялось тело, кто виноват и кого в конце концов выберет главная героиня.

В постановке объединили юмор, музыку, танец и сценическую пластику.

В Киеве презентовали комедию "Троє закоханих, не рахуючи тіла" (фото предоставлено пресс-службой спектакля)

Актеры также взаимодействуют со зрителями и ломают "четвертую стену", а музыка становится частью самой истории.

Главные роли исполняют Алла Мартынюк, Алексей Нагрудный, Игорь Портянко и Назар Грабарь.

Режиссером-постановщицей спектакля стала Валерия Демченко, хореографиней – Анна Клюшниченко.

После столичной премьеры команда отправляется во всеукраинский тур.

В Киеве презентовали комедию "Троє закоханих, не рахуючи тіла" (фото предоставлено пресс-службой спектакля)

Где покажут "Троє закоханих, не рахуючи тіла"

28 сентября – Кривой Рог

29 сентября – Николаев

19 октября – Хмельницкий

20 октября – Ровно

24 октября – Киев

3 ноября – Тернополь

4 ноября – Ужгород

28 ноября – Киев

13 декабря – Днепр

14 декабря – Кропивницкий