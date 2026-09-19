Історії для затишного читання: три книжки, де мода – частина сюжету

Особливо з настанням осені все більше хочеться затишного читання та добрих історій. Wave RBC.ua розповідає про три художні романи, де мода стає важливою частиною сюжету, майже окремим персонажем.

Існує цілий пласт літератури, де мода – частина історії: харизматичні головні герої, стильні костюми, богемне життя, вечірки, театр та костюми. Такі книжки захоплюють, мають особливу атмосферу та допомагають відволіктись від буденності і на мить перенестись на подіум, або в паризьке ательє чи за лаштунки театру.

“Кравчиня з Парижа”, Джорджія Кауфманн

Головна героїня, Роза Кустачер, вміє підібрати ідеальне вбрання для будь-якої події. Свій талант вона використала для розбудови модної імперії та досягнення успіху. Проте її життя не завжди було таке яскраве і заможне. Народившись у невеликому гірському італійському селі, вона застала німецьку окупацію, була змушена тікати, переїжджати з країни в країну і будувати все з нуля. Тепер вона нарешті готова припинити гонитву і розповісти правду про себе.

Фото: knigolove.ua

“Місто дівчат”, Елізабет Гілберт

Світовий бестселер про жіночу свободу, право бути собою та жити, як тобі хочеться. Події роману починаються в Нью-Йорку, 1940-го року, коли девʼятнадцятирічну Вівіан виганяють з престижного коледжу і та змушена переїхати на Мангеттен до ексцентричної тітки, власниці невеликого театру. Там дівчина відкриває для себе довоєнне богемне життя, знайомиться з зірками і насолоджується молодістю та свободою.

Разом з тим, Вівіан знаходить своє покликання і починає створювати костюми для вистав і модне вбрання для себе та подруг. Виявляється, що вона має справжній талант з будь-якого шматка тканини зробити шедевр.

Фото: starylev.com.ua

“Диявол носить Прада” і продовження, Лорен Вайсбергер

Культовий роман про моду, подіуми, роботу в фешн-індустрії, сувору Міранду Прістлі та чарівну Енді Сакс. Українського перекладу оригінального роману, на жаль, поки що немає, проте є продовження – “Коли життя підносить тобі “Лулулемони””.

В центрі сюжету Емілі Чарлтон, колишня перша асистентка Міранди Прістлі, а зараз – успішна імідж-консультантка. Вона звикла працювати з суперзірками, проте останнім часом їй не щастить з клієнтами, аж поки доля не зводить її з Кароліною Гартвел, всесвітньо відомою моделлю та дружиною амбітного сенатора.

Фото: stonepublishing.com.ua