HBO показав постер до серіалу "Гаррі Поттер": коли прем'єра

Який вигляд має постер до "Гаррі Поттера"

На зображенні показали обличчя головного героя. У центрі уваги - його круглі окуляри та характерний шрам у формі блискавки на чолі.

В одній із лінз відбивається замок усім відомої школи магаії, а поруч розміщено напис "The Boy Who Lived" - "Хлопчик, що вижив". Кадр доповнює золотистий логотип серіалу з літерами HP.

У постері також підтвердили дату виходу проєкту - прем'єра відбудеться на Різдво 25 грудня на HBO та HBO Max.



Що відомо про серіал

Перший сезон під назвою "Гаррі Поттер і філософський камінь" складатиметься з восьми епізодів. Сюжет розгортатиметься навколо події першої книги.

Гаррі після отримання листа з Гоґвортсу починає відкривати для себе світ магії, знаходить друзів і поринає у пригоди та небезпеки.

Рона та Герміону зіграють Аластер Стаут та Арабелла Стентон. До дорослого акторського складу також долучилися Джон Літгоу - Дамблдор, Джанет Мактір - Мінерва Макґонеґел, Паапа Ессієду - Снейп та Нік Фрост - Геґрід.

Шоуранеркою та сценаристкою проєкту стала Франческа Ґардінер. Серед режисерів - Марк Майлод, Джессіка Гоббс, Люсі Форбс і Бенджамін Керон.

Нагадаємо, перший трейлер до серіалу вийшов у березні цього року. Згодом HBO представили новий ролик, у якому показали сцени зі Снейпом, сортувальним капелюхом та квідічем.



Інтерес до серіалу був значним ще до виходу повноцінних промо. Перший тизер станом на сьогодні зібрав 15 мільйонів переглядів, а другий - 11.

У травні 2026 року HBO оголосив про продовження серіалу на другий сезон. Він буде заснований на книзі "Гаррі Поттер і Таємна кімната". Раніше ми писали, хто з акторів зіграє у продовженні.