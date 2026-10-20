Гроші, афери й дві наречені: у Києві розпочалися зйомки фільму "За двома зайцями. 90-ті"

У Києві стартувало знімання комедії "За двома зайцями. 90-ті", яка перенесе глядачів у столицю наприкінці минулого століття. Стрічка переосмислює знайому історію в декораціях 1997 року - періоду, коли Україна шукала власний шлях, а гроші, зв’язки та амбіції нерідко визначали правила гри.

Про що буде фільм "За двома зайцями. 90-ті"

У центрі сюжету - Слава Хвостов, дрібний аферист, який опиняється в серйозній фінансовій скруті. Він заборгував і кримінальним авторитетам, і впливовому депутату Івану Івановичу.

Розбиття тарілки (фото надано персслужбою)

Щоб розв’язати свої проблеми, чоловік вирішує одружитися з Ілоною Сірковою - заможною спадкоємицею.

Однак його план ускладнює одна обставина: Слава вже пообіцяв одружитися з Галею, причому зробив це публічно. Тепер героєві доведеться шукати вихід із ситуації, у якій переплелися гроші, почуття та бажання отримати все й одразу.

Команда "За двома зайцями. 90-ті" (фото надано персслужбою)

На тлі Києва 1997 року розгортається комедійна історія про хитрощі, подвійні обіцянки та спокусу особистої вигоди. Водночас творці пропонують поглянути на 1990-ті не лише як на яскраву епоху з характерною атмосферою, а і як на час формування нових суспільних правил та пошуку української ідентичності.

Чому творці перенесли історію в 90-ті

Продюсер Сергій Лавренюк наголошує, що нова стрічка не буде звичайним ремейком культового фільму "За двома зайцями". Команда вирішила створити самостійну історію, використавши знайомий сюжет як основу для розмови про важливий період української історії.

За словами Лавренюка, задум виник під час роботи над попереднім проєктом. Творці побачили в 1990-х можливість розповісти про становлення незалежної України та вибір її подальшого шляху.

"За двома зайцями" в новій інтерпретації стає метафорою прагнення одночасно рухатися в різних напрямках і неможливості зробити остаточний вибір. Продюсер проводить паралель між поведінкою героїв і суспільними процесами, які тривали в Україні до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Хто працює над стрічкою

Режисером комедії став Аркадій Непиталюк, який разом із Людмилою Тимошенко написав оригінальний сценарій.

Аркадій Непиталюк (фото надано персслужбою)

До акторського складу увійшли Олексій Гнатковський, Кароліна Мруга, Олена Хохлаткіна, Римма Зюбіна, Сергій Детюк, Іван Шаран, Марія Краснощок, Софія Лешишак, Михайло Матюхін, Роман Ясіновський, Олександр Ярема, Леся Самаєва та Олена Узлюк.

Що кажуть про проєкт у Держкіно

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов відзначив, що створення фільмів під час війни потребує від українських кінематографістів значних зусиль, витримки та готовності працювати в непростих умовах.

Андрій Осіпов (фото надано персслужбою)

За його словами, вихід нових проєктів свідчить про прагнення української кіноіндустрії зберегтися й розвиватися попри виклики повномасштабної війни. Осіпов також підкреслив, що майбутня комедія є не стільки продовженням відомої стрічки, скільки її сучасним переосмисленням.

Окремо він зауважив, що команда розпочала роботу над фільмом, не очікуючи на фінансування, та запевнив у підтримці проєкту з боку Міністерства культури й Держкіно на етапах виробництва та кінопрокату.

Зйомки "За двома зайцями. 90-ті" вже тривають у Києві. Попереду - створення комедії, яка поєднає любовні інтриги, прагнення до збагачення та впізнавані риси епохи, що залишила помітний слід в історії сучасної України.