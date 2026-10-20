Jay-Z призначив себе головною зіркою Супербоулу-2027

Американський репер Jay-Z може стати головною зіркою шоу в перерві Супербоулу-2027. Як повідомляє Wave RBC.UA з інформацією видання Puck , музикант вирішив сам вийти на сцену масштабної спортивної події, хоча раніше серед потенційних хедлайнерів розглядали й інших артистів.

Ймовірні претенденти

Jay-Z уже визначився з кандидатурою виконавця для шоу, яке відбудеться в лютому наступного року в Каліфорнії. Серед імовірних претендентів раніше називали Майлі Сайрус і Джастіна Бібера.

Імовірне призначення має особливий контекст: із 2019 року Jay-Z та його компанія Roc Nation відповідають за підбір виконавців і продюсування музичної частини шоу в перерві Супербоулу.

У 2024 році NFL продовжила співпрацю з компанією ще на п'ять років. Таким чином, якщо інформація підтвердиться, репер уперше виступить головним хедлайнером шоу, яке сам допомагає формувати.

Час для такого виступу може бути символічним. У 2026 році Jay-Z відзначає 30-річчя свого дебютного альбому Reasonable Doubt і 25-річчя платівки The Blueprint.

Цього року артист також провів низку масштабних концертів, зокрема виступи на стадіоні Yankee Stadium у Нью-Йорку та концерти в Парижі й Лондоні.

Нові можливості та несподівані дуети

Одним із найпомітніших моментів його недавніх виступів стало возз'єднання гурту The Fugees під час двох концертів у Лондоні.

Якщо Jay-Z справді очолить шоу на Супербоулі, його музичний каталог і зв'язки з іншими зірками можуть відкрити можливості для несподіваних дуетів на сцені. Проте імена можливих запрошених артистів наразі не підтверджені.

Супербоул відбудеться 14 лютого 2027 року на стадіоні SoFi Stadium в Інглвуді, штат Каліфорнія.