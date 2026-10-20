Jay-Z может возглавить шоу на Супербоуле-2027: рэпер якобы выбрал самого себя

Американский рэпер Jay-Z может стать главной звездой шоу в перерыве Супербоула-2027. Как сообщает Wave RBC.UA с информацией издания Puck , музыкант решил сам выйти на сцену масштабного спортивного события, хотя раньше среди потенциальных хедлайнеров рассматривали и других артистов.

Вероятные претенденты

Jay-Z уже определился с кандидатурой исполнителя для шоу, которое пройдет в феврале следующего года в Калифорнии. Среди вероятных претендентов раньше называли Майли Сайрус и Джастина Бибера.

Вероятное предназначение имеет особый контекст: с 2019 года Jay-Z и его компания Roc Nation отвечают за подбор исполнителей и продюсирование музыкальной части шоу в перерыве Супербоула.

В 2024 году NFL продолжила сотрудничество с компанией еще на пять лет. Таким образом, если информация подтвердится, рэпер впервые выступит главным хедлайнером шоу, которое сам помогает формировать.

Время такого выступления может быть символическим. В 2026 году Jay-Z отмечает 30-летие своего дебютного альбома Reasonable Doubt и 25-летие пластинки The Blueprint.

В этом году артист также провел ряд масштабных концертов, в том числе выступления на стадионе Yankee Stadium в Нью-Йорке и концерты в Париже и Лондоне.

Новые возможности и неожиданные дуэты

Одним из самых заметных моментов его недавних выступлений стало воссоединение группы The Fugees во время двух концертов в Лондоне.

Если Jay-Z действительно возглавит шоу на Супербоуле, то его музыкальный каталог и связи с другими звездами могут открыть возможности для неожиданных дуэтов на сцене. Однако имена возможных приглашенных артистов пока не подтверждены.

Супербоул состоится 14 февраля 2027 на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде, штат Калифорния.