"Джозефіна" з Ченнігом Татумом: вийшов трейлер драми, яка претендує на "Оскар"

Компанія Adastra Cinema представила офіційний трейлер нового драматичного трилеру "Джозефіна" з Ченнінгом Татумом, Джеммою Чан та Мейсон Рівз у головних ролях. Стрічка отримала дві нагороди на фестивалі "Санденс", а критики прогнозують їй номінації на "Оскар".

Про що фільм "Джозефіна"

Стрічка розповідає історію 8-річної Джозефіни (Мейсон Рівз), яка випадково стає свідком злочину в парку Голден Гейт. Після пережитого дівчинка втрачає відчуття безпеки, а травматична подія серйозно впливає на її родину.

Батьки Джозефіни, яких втілили Татум та Чан, намагаються по-різному допомогти доньці впоратися з пережитим. Водночас вони самі не можуть оговтатися від події та дедалі більше починають сваритися.

Нагороди "Санденс" та потенційни "Оскар"

Прем'єра фільму відбулася на фестивалі "Санденс", де картина одразу здобула дві нагороди - Приз журі та Приз глядацьких симпатій.

На тлі успіху компанія Sumerian Pictures, яка займається продюсуванням фільму, подала Мейсон Рівз на номінацію за найкращу жіночу роль на "Оскар".

За даними Variety, акторка має шанси стати винятком із тенденції, адже діти рідко потрапляють у подібні категорії премії. Її гру критики називають "феноменальною" та "найкращою за десятиліття".

Мейсон Рівз (кадр з фільму)

Ченнінг Татум претендує на "Оскар"

У "Джозефіні" актор відійшов від звичних для себе комедійних та романтичних образів і зіграв батька, який не може висловити емоції, але відчайдушно прагне захистити свою дитину.

The Guardian назвав роль Татума однією з найсильніших у його кар'єрі. Тепер його ім'я фігурує серед можливих претендентів на номінацію на "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану.

"Ченнінг Татум просто нокаутує своєю грою у цій приголомшливій драмі про втрачену невинність", - зазначили в The Guardian.

Ченнінг Татум у драмі "Джозефіна" (кадр з фільму)

Також експерти відзначили гру Джемми Чан, яка вдало передала почуття провини та безпорадність. Її героїня намагається допомогти доньці впоратися з травмою через емпатію, але її зусилля не дають очікуваного результату.

Джемма Чан у трилері "Джозефіна" (кадр з фільму)

Хто зняв "Джозефіну"

Режисеркою та сценаристкою фільму стала Бет де Араужо. Її також розглядають серед можливих претенденток на номінацію на "Оскар" за режисуру та оригінальний сценарій.

В український прокат "Джозефіна" вийде 26 листопада 2026 року.