Без запретов в еде и погоне за весом: wellness-правила модели Кристины Литвиненко

Спорт - не ради похудения

Физическая активность сопровождает модель с детства: десять лет она занималась художественной гимнастикой.

Именно поэтому тренировки для нее давно стали частью привычного режима, а не способом срочно сменить вес.

Сейчас она объединяет силовые упражнения, тренировки с личным весом, ходьбу и растяжку.

График зависит от съемок и перелетов, поэтому может изменяться постоянно.

"Тренировки направлены, прежде всего, на качество тела и пропорции: тонус, осанку, выносливость, гибкость. В кадре это видно гораздо больше, чем вес", - объясняет девушка.

Кристина Литвиненко (фото: instagram.com/kristinalitvinenko)

В то же время ежедневные утомительные тренировки модель не поддерживает. По ее словам, на внешний вид не менее влияют сон, питание, восстановление и уровень стресса.

Без разделения пищи на "хорошую" и "плохую"

В питании Кристина также избегает радикальных правил и полных запретов.

Она не делит продукты на "правильные" и "неправильные", поскольку считает, что жесткие ограничения могут привести к срывам.

В то же время модель смотрит на рацион в целом и ориентируется на реакцию своего организма.

В меню она пытается оставлять достаточно белка – рыбу, морепродукты, курицу, яйца и кисломолочные продукты.

Не отказывается и от углеводов, они дают энергию, необходимую во время длительных съемок.

Кристина Литвиненко (фото: instagram.com/kristinalitvinenko)

Практически полностью модель отказалась от алкоголя.

"Это видно на лице на следующее утро, а в моей работе это имеет значение", - признается модель.

Действительно ли модели постоянно сидят на диетах

Представление о том, что модельная профессия невозможна без постоянных жестких диет, Кристина называет одним из самых стойких мифов.

Перед важными съемками ее питание действительно становится более структурированным: оно внимательнее относится к режиму, воде и продуктам, которые ест накануне.

Однако это лишь часть профессиональной подготовки, а не постоянный образ жизни.

"Постоянно жить на жестких ограничениях и при этом хорошо смотреться, летать и выдерживать многочасовые съемки просто невозможно", - отмечает она.

По словам модели, недостаток восстановления виден и в кадре - за состоянием кожи, взглядом и общей энергией.

"Цель профессиональной модели - не быть максимально худой. Цель - здоровое, пропорциональное, ухоженное тело, хорошо работающее в кадре и выдерживающее профессиональную нагрузку", - объясняет она.

SPF, увлажнение и никаких экспериментов перед съемкой

В уходе за собой модель также делает ставку в первую очередь на системность.

Для кожи ее базовый набор - качественная очистка, увлажнение и ежедневный SPF. Особенно важна защита от солнца для нее из-за жизни в Майами.

Волосы через профессию получают не меньшую нагрузку: горячие инструменты, частые укладки и изменения образов иногда происходят несколько раз за один день.

Поэтому восстановление, увлажнение и защита волос стали постоянной частью ее ухода.

При этом Кристина подчеркивает: beauty-процедуры имеют свои пределы.

"Ни одна дорогостоящая процедура не компенсирует систематическое недосып, обезвоживание или хронический стресс. Это видно на лице самым первым", - говорит модель.

Кристина Литвиненко (фото: instagram.com/kristinalitvinenko)​​​​​​​

Как быстро восстанавливается после перелетов

После продолжительных перелетов или напряженных съемочных дней модель не ищет сложных beauty-решений.

Ее набор для обновления максимально прост: сон, вода, легкое питание, движение и привычный уход за кожей.

Перед важной работой действует еще одно правило - никаких экспериментов.

За день до съемки Кристина не совершает агрессивных процедур и не тестирует новую косметику, чтобы не рисковать получить неожиданную реакцию кожи.

С годами ее подход к wellness стал более простым: вместо попыток сделать как можно больше – вовремя остановиться.

"Иногда лучшая подготовка - это не сделать еще десять процедур, а вовремя остановиться, выспаться и дать организму восстановиться", - заключает Кристина Литвиненко.