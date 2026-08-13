Без заборон у їжі та гонитви за вагою: wellness-правила моделі Кристини Литвиненко

Спорт - не заради схуднення

Фізична активність супроводжує модель із дитинства: десять років вона займалася художньою гімнастикою.

Саме тому тренування для неї давно стали частиною звичного режиму, а не способом терміново змінити вагу.

Зараз вона поєднує силові вправи, тренування з власною вагою, ходьбу та розтяжку.

Графік залежить від зйомок і перельотів, тому може постійно змінюватися.

"Тренування спрямовані насамперед на якість тіла й пропорції: тонус, поставу, витривалість, гнучкість. У кадрі це видно набагато більше, ніж вагу", - пояснює дівчина.

Кристина Литвиненко (фото: instagram.com/kristinalitvinenko)

Водночас щоденні виснажливі тренування модель не підтримує. За її словами, на зовнішній вигляд не менше впливають сон, харчування, відновлення та рівень стресу.

Без поділу їжі на "хорошу" і "погану"

У харчуванні Кристина також уникає радикальних правил і повних заборон.

Вона не ділить продукти на "правильні" та "неправильні", оскільки вважає, що жорсткі обмеження можуть зрештою призвести до зривів.

Натомість модель дивиться на раціон у цілому та орієнтується на реакцію свого організму.

У меню вона намагається залишати достатньо білка - рибу, морепродукти, курку, яйця та кисломолочні продукти.

Не відмовляється і від вуглеводів, адже вони дають енергію, необхідну під час тривалих зйомок.

Кристина Литвиненко (фото: instagram.com/kristinalitvinenko)

Практично повністю модель відмовилася від алкоголю.

"Це видно на обличчі наступного ранку, а в моїй роботі це має значення", - зізнається модель.

Чи справді моделі постійно сидять на дієтах

Уявлення про те, що модельна професія неможлива без постійних жорстких дієт, Кристина називає одним із найстійкіших міфів.

Перед важливими зйомками її харчування справді стає більш структурованим: вона уважніше ставиться до режиму, води та продуктів, які їсть напередодні.

Однак це лише частина професійної підготовки, а не постійний спосіб життя.

"Постійно жити на жорстких обмеженнях і при цьому добре виглядати, літати й витримувати багатогодинні зйомки просто неможливо", - наголошує вона.

За словами моделі, нестачу відновлення видно і в кадрі - за станом шкіри, поглядом та загальною енергією.

"Мета професійної моделі - не бути максимально худою. Мета - здорове, пропорційне, доглянуте тіло, яке добре працює в кадрі й витримує професійне навантаження", - пояснює вона.

SPF, зволоження і жодних експериментів перед зйомкою

У догляді за собою модель також робить ставку насамперед на системність.

Для шкіри її базовий набір - якісне очищення, зволоження та щоденний SPF. Особливо важливим захист від сонця є для неї через життя в Маямі.

Волосся через професію отримує не менше навантаження: гарячі інструменти, часті укладки та зміни образів іноді відбуваються кілька разів за один день. Тому відновлення, зволоження і захист волосся стали постійною частиною її догляду.

При цьому Кристина наголошує: beauty-процедури мають свої межі.

"Жодна дорога процедура не компенсує систематичний недосип, зневоднення чи хронічний стрес. Це видно на обличчі найпершим", - каже модель.

Кристина Литвиненко (фото: instagram.com/kristinalitvinenko)

Як швидко відновлюється після перельотів

Після тривалих перельотів або напружених знімальних днів модель не шукає складних beauty-рішень.

Її набір для відновлення максимально простий: сон, вода, легке харчування, рух і звичний догляд за шкірою.

Перед важливою роботою діє ще одне правило - жодних експериментів.

За день до зйомки Кристина не робить агресивних процедур і не тестує нову косметику, щоб не ризикувати отримати несподівану реакцію шкіри.

З роками її підхід до wellness став простішим: замість спроб зробити якомога більше - вчасно зупинитися.

"Іноді найкраща підготовка - це не зробити ще десять процедур, а вчасно зупинитися, виспатися й дати організму відновитися", - підсумовує Кристина Литвиненко.