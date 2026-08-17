Волосы реагируют на войну: трихолог рассказала о последствиях хронического стресса

Действительно ли есть последствия войны для здоровья волос? Какие изменения стали наиболее распространенными среди пациентов за последние годы?

Конечно. Это вижу не только я, но мои коллеги. Последствия хронического стресса для волос стали одной из важнейших тем для обсуждения на профессиональных конференциях и трихологических съездах.

Если раньше пациенты чаще обращались из-за сезонного выпадения волос, возрастных изменений или неправильного ухода, то сейчас на первом месте - последствия системного, изнурительного стресса.

Чаще мы сталкиваемся с хроническим телогенным выпадением волос. Также чаще проявляется андрогенетическая алопеция, поскольку стресс может оказывать влияние на реализацию генетической предрасположенности.

Возросло и количество аутоиммунных реакций, в частности гнездовой алопеции, когда волосы выпадают отдельными очагами.

Постоянный тревожный фон также усугубляет проблемы с кожей головы. Лично я наблюдаю больше случаев дерматитов, перхоти, повышенной чувствительности кожи и себореи.

Как хронический стресс влияет на цикл роста волос? Почему люди часто замечают выпадение не сразу после сильного переживания, а спустя несколько месяцев?

Чтобы это понять, нужно знать особенности цикла роста волос. Волоска формируется в волосяном фолликуле, расположенном в глубоких слоях кожи.

Под влиянием сильного триггера, в частности, острого или хронического стресса, может нарушаться нормальная работа фолликула. Волосина преждевременно прекращает активный рост и переходит в фазу покоя. После этого проходит определенное время, прежде чем она выпадет во время мытья, расчесывания или даже легкого прикосновения.

В среднем этот процесс занимает около трех месяцев. Поэтому усиленное выпадение мы часто видим не сразу после стрессового события, а через несколько месяцев.

Я всегда объясняю пациентам: здоровый волос во время мытья или расчесывания сам по себе не выпадет. Если волосы выпадают в этот момент, это означает, что они уже завершили свой жизненный цикл.

Ульяна Ерстенюк (фото предоставлено Ульяной)

Где проходит граница между "нормальной" реакцией организма на стресс и состоянием, которое уже нуждается в лечении? Какие симптомы должны насторожить?

Самостоятельно оценить этот предел пациенту достаточно сложно. Ведь каждый выпавший волос может вызвать тревогу.

Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание. В норме активное выпадение после стрессового триггера не должно длиться дольше нескольких месяцев. Если процесс затягивается, следует обратиться к врачу.

Насторожить должно и неравномерное выпадение - например, появление округлых участков без волос, заметное расширение пробора или поредение волос в височных участках.

Также важными симптомами являются сильный зуд, болезненность кожи головы, шелушение, покраснение или сыпь. Если на фоне активного выпадения вы не видите появления новых коротких волос или замечаете, что выпадают короткие, незрелые волосы, это также повод обратиться к специалисту.

В трихологии очень важный фактор времени. Чем раньше обнаружить проблему, тем проще и, как правило, эффективнее ее лечение.

Многие люди, заметив выпадение, начинают скупать дорогие шампуни, сыворотки и витамины. Какие действия действительно имеют смысл, а какие только создают ложное чувство, что проблема решается?

Одна из самых распространенных ошибок - в первую очередь покупать шампунь "от выпадения". Шампунь не может самостоятельно решить проблему выпадения волос, поскольку волосяной фолликул расположен глубоко в коже, а шампунь контактирует с кожей всего несколько минут.

В то же время во время активного выпадения следует прежде всего выяснить его причину. По показаниям врач может назначить базовые обследования, в частности, общий анализ крови, ферритин, витамин D и ТТГ.

Важно также подобрать правильный уход в соответствии с типом кожи головы и обеспечить качественную очистку.

Довольно часто пациенты боятся мыть голову, поэтому делают это реже, чтобы "не травмировать" волосы. Но такая тактика может только усугублять состояние кожи головы.

Не менее важна коррекция образа жизни: достаточный сон, полноценное питание с достаточным количеством белка и работа со стрессом могут быть важнее для волос, чем дорогой шампунь.

Ульяна Ерстенюк (фото предоставлено Ульяной)

Можно ли по внешнему виду волос заподозрить, что организм уже истощен стрессом, даже если человек чувствует себя относительно нормально?

Волосы и кожа головы действительно могут реагировать на изменения в организме. Среди возможных признаков - потеря блеска, сухость, ломкость и изменение структуры волос.

Волосы могут становиться тоньше и ломаться не только на концах, но и по всей длине.

Также могут изменяться состояние кожи головы и работа сальных желез. У человека внезапно появляется чрезмерная жирность или, наоборот, сухость, шелушение и повышенная чувствительность.

В то же время по одному только внешнему виду волос невозможно точно определить причину таких изменений. Если они появились внезапно или сопровождаются активным выпадением, лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

Если человек не может убрать главный источник стресса - войну, потерю близких, постоянные ночные тревоги, то что он реально может сделать, чтобы минимизировать вред для волос?

Если мы не можем устранить фактор, отрицательно влияющий на организм, наша задача - максимально поддержать его в этот непростой период.

Прежде всего следует обратить внимание на питание. Рацион должен быть регулярным и сбалансированным, а белка в нем должно быть достаточно.

Также важно поддерживать нормальный питьевой режим, полноценно очищать кожу головы и не отказываться от мытья из-за страха усилить выпадение.

Что касается анализов, то их перечень следует определять индивидуально вместе с врачом. По показаниям могут оцениваться запасы железа, функция щитовидки, уровень витамина D, белковый статус и другие показатели.

Для стимуляции роста волос врач может подобрать средства с активными компонентами, если они показаны конкретному пациенту.

Еще один простой метод - легкий массаж кожи головы в течение нескольких минут. Главное - не нажимать чрезмерно и не травмировать кожу.

К сожалению, устранить стресс из жизни сейчас часто невозможно. Главная задача - научиться уменьшать его влияние на организм, в том числе и на волосы.