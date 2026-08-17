Волосся реагує на війну: трихолог розповіла про наслідки хронічного стресу

Чи справді є наслідки війни для здоров’я волосся? Які зміни стали найпоширенішими серед пацієнтів за останні роки?

Звичайно. Це бачу не лише я, а й мої колеги. Наслідки хронічного стресу для волосся стали однією з важливих тем для обговорення на професійних конференціях і трихологічних з’їздах.

Якщо раніше пацієнти частіше зверталися через сезонне випадіння волосся, вікові зміни чи неправильний догляд, то зараз на першому місці - наслідки системного, виснажливого стресу.

Найчастіше ми стикаємося з хронічним телогеновим випадінням волосся. Також частіше проявляється андрогенетична алопеція, оскільки стрес може впливати на реалізацію генетичної схильності.

Зросла й кількість аутоімунних реакцій, зокрема гніздової алопеції, коли волосся випадає окремими вогнищами.

Постійний тривожний фон також загострює проблеми зі шкірою голови. Особисто я спостерігаю більше випадків дерматитів, лупи, підвищеної чутливості шкіри та себореї.

Як хронічний стрес впливає на цикл росту волосся? Чому люди часто помічають випадіння не одразу після сильного переживання, а через кілька місяців?

Щоб це зрозуміти, потрібно знати особливості циклу росту волосся. Волосина формується у волосяному фолікулі, який розташований у глибоких шарах шкіри.

Під впливом сильного тригера, зокрема гострого або хронічного стресу, може порушуватися нормальна робота фолікула. Волосина передчасно припиняє активний ріст і переходить у фазу спокою. Після цього минає певний час, перш ніж вона випаде під час миття, розчісування чи навіть легкого дотику.

У середньому цей процес займає близько трьох місяців. Саме тому посилене випадіння ми часто бачимо не одразу після стресової події, а через кілька місяців.

Я завжди пояснюю пацієнтам: здорова волосина під час миття чи розчісування сама по собі не випаде. Якщо волосся випадає в цей момент, це означає, що воно вже завершило свій життєвий цикл.

Уляна Ерстенюк (фото надане Уляною)

Де проходить межа між "нормальною" реакцією організму на стрес і станом, який уже потребує лікування? Які симптоми мають насторожити?

Самостійно оцінити цю межу пацієнту досить складно. Адже кожна випала волосина може викликати тривогу.

Є кілька моментів, на які варто звернути увагу. У нормі активне випадіння після стресового тригера не повинно тривати довше кількох місяців. Якщо процес затягується, варто звернутися до лікаря.

Насторожити має й нерівномірне випадіння - наприклад, поява округлих ділянок без волосся, помітне розширення проділу або порідіння волосся у скроневих ділянках.

Також важливими симптомами є сильний свербіж, болючість шкіри голови, лущення, почервоніння або висипання. Якщо на тлі активного випадіння ви не бачите появи нового короткого волосся або помічаєте, що випадають короткі, незрілі волосини, це також привід звернутися до спеціаліста.

У трихології дуже важливий фактор часу. Чим раніше виявити проблему, тим простішим і, як правило, ефективнішим буде її лікування.

Багато людей, помітивши випадіння, починають скуповувати дорогі шампуні, сироватки та вітаміни. Які дії справді мають сенс, а які лише створюють хибне відчуття, що проблема вирішується?

Одна з найпоширеніших помилок - у першу чергу купувати шампунь "від випадіння". Шампунь не може самостійно вирішити проблему випадіння волосся, оскільки волосяний фолікул розташований глибоко в шкірі, а шампунь контактує зі шкірою лише кілька хвилин.

Натомість під час активного випадіння варто насамперед з’ясувати його причину. За показаннями лікар може призначити базові обстеження, зокрема загальний аналіз крові, феритин, вітамін D та ТТГ.

Важливо також підібрати правильний догляд відповідно до типу шкіри голови та забезпечити якісне очищення.

Досить часто пацієнти бояться мити голову, тому роблять це рідше, щоб "не травмувати" волосся. Але така тактика може лише погіршувати стан шкіри голови.

Не менш важлива корекція способу життя: достатній сон, повноцінне харчування з достатньою кількістю білка та робота зі стресом можуть бути значно важливішими для волосся, ніж дорогий шампунь.

Уляна Ерстенюк (фото надане Уляною)

Чи можна за зовнішнім виглядом волосся запідозрити, що організм уже виснажений стресом, навіть якщо людина почувається відносно нормально?

Волосся і шкіра голови справді можуть реагувати на зміни в організмі. Серед можливих ознак - втрата блиску, сухість, ламкість і зміна структури волосся.

Волосина може ставати тоншою та ламатися не лише на кінцях, а й по всій довжині.

Також можуть змінюватися стан шкіри голови та робота сальних залоз. У людини раптово з’являється надмірна жирність або, навпаки, сухість, лущення та підвищена чутливість.

Водночас за одним лише зовнішнім виглядом волосся неможливо точно визначити причину таких змін. Якщо вони з’явилися раптово або супроводжуються активним випадінням, краще проконсультуватися з лікарем.

Якщо людина не може прибрати головне джерело стресу - війну, втрату близьких, постійні нічні тривоги, то що вона реально може зробити, щоб мінімізувати шкоду для волосся?

Якщо ми не можемо усунути фактор, який негативно впливає на організм, наше завдання - максимально підтримати його в цей непростий період.

Насамперед варто звернути увагу на харчування. Раціон має бути регулярним і збалансованим, а білка в ньому повинно бути достатньо.

Також важливо підтримувати нормальний питний режим, повноцінно очищати шкіру голови та не відмовлятися від миття через страх посилити випадіння.

Щодо аналізів, їхній перелік варто визначати індивідуально разом із лікарем. За показаннями можуть оцінюватися запаси заліза, функція щитоподібної залози, рівень вітаміну D, білковий статус та інші показники.

Для стимуляції росту волосся лікар також може підібрати засоби з активними компонентами, якщо вони показані конкретному пацієнту.

Ще один простий метод - легкий масаж шкіри голови протягом кількох хвилин. Головне - не натискати надмірно й не травмувати шкіру.

На жаль, усунути стрес із життя зараз часто неможливо. Головне завдання - навчитися зменшувати його вплив на організм, зокрема й на волосся.