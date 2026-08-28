Рожать или ждать? Как четыре года войны изменили репродуктивное здоровье украинцев

Снизился коэффициент рождаемости

Полномасштабная война поставила на паузу немало жизненных планов украинцев. "После победы", "когда вернется муж", "когда станет безопаснее", "когда поймем, где будем жить" - для многих пар так же отложилось и решение о детях.

Но четыре года - это уже не короткая пауза. И пока жизненные планы можно переносить, биологические процессы продолжаются.

В Украине в среднем рождается около 12 тысяч детей в месяц , тогда как десять лет назад - примерно 32 тысячи. На одного новорожденного в первом полугодии 2026 приходилось почти четыре смерти.

По оценке UNFPA, суммарный коэффициент рождаемости в Украине снизился до исторически низкого уровня - около 0,9 ребенка на одну женщину против 2,1 , необходимых для простого воспроизводства населения.

Миф 1: "Если я сейчас не планирую детей, то о фертильности можно не думать"

Один из типичных сценариев последних лет выглядит так: в 2022 году пара решила отложить беременность "на год, пока станет понятнее". В 2026 году эта пауза уже длится четыре года.

Для жизни это может ощущаться как вынужденное ожидание. Для репродуктивной системы кнопки pause отсутствует.

Александр Микитюк объясняет, что влияние войны на репродуктивное здоровье не сводится к одному лишь психологическому стрессу. Это комбинация постоянной тревоги, недосыпания, физического истощения, вынужденных переездов и разлуки партнеров .

Александр Микитюк (фото предоставлено врачом)

Для жителей прифронтовых территорий к этому добавляются регулярные пребывания в укрытиях, сложные бытовые условия и ситуации, когда профилактический осмотр или уже начатое лечение приходится откладывать.

У женщин одним из первых маркеров такой нагрузки может стать менструальный цикл.

Хронический стресс способен оказывать влияние на гормональную регуляцию овуляции. Для женщины это может выглядеть не драматично: цикл стал длиннее, менструация задержалась, несколько месяцев все "как-то нестабильно". Но репродуктивная система таким образом может сигнализировать, что организм работает в условиях продолжительной нагрузки.

У мужчин реакция может быть иной.

"Мы можем увидеть снижение либидо, сексуального влечения, трудности с эрекцией. Но длительный стресс способен влиять и на сам процесс образования сперматозоидов", - объясняет Скороход.

Миф 2: "Это просто стресс. Надо выспаться - и все восстановится"

Если изменения носят функциональный характер и связаны прежде всего с хроническим стрессом, перегрузкой и недостатком сна, то отдых может помочь.

Однако чувствовать себя лучше и полностью восстановить репродуктивную функцию - не одно и то же.

Андрей Скороход рассказал, что после нескольких нормальных ночей человек может почувствовать больше энергии, улучшения настроения и либидо. Но биологическим процессам нужно собственное время.

Андрей Скороход (фото предоставлено врачом)

Чем может навредить стресс и недосыпание

У женщин для восстановления стабильной овуляции иногда необходимо несколько циклов. У мужчин один цикл образования сперматозоидов длится примерно 74 дня - поэтому объективные изменения показателей спермограммы целесообразно оценивать примерно через три месяца.

По мнению главврача, важно не романтизировать понятие "восстановления".

Семь или даже четырнадцать дней рекреации не могут увеличить овариальный резерв, устранить непроходимость маточных труб или вылечить органические причины мужского бесплодия.

Однако это время может выполнить другую, не менее важную функцию: помочь человеку выйти из постоянно сбитого режима, стабилизировать сон, вернуть регулярное питание и физическую активность, уменьшить информационную и рабочую нагрузку и параллельно пройти базовую медицинскую оценку.

"Важно, чтобы после 7-14 дней в Mirotel Resort & Spa человек не просто вернулся домой отдохнувшим, а имел понимание дальнейших шагов: какой режим поддерживать, что изменить в образе жизни и есть ли показатели, которые нуждаются в профильном лечении", - объясняет Скороход.

Миф 3: "Сигарета или бокал вина сейчас - меньше всего, о чем стоит волноваться"

При хроническом стрессе такие способы быстро расслабиться понятны. Но для репродуктивной системы они не нейтральны.

Как рассказал Микитюк, курение может быть одним из дополнительных факторов, накладываемых на уже существующую нагрузку на организм.

У женщин курение ассоциируется с понижением фертильности и более быстрым истощением овариального резерва. По данным American Society for Reproductive Medicine, менопауза у курящих женщин может наступать в среднем на 1-4 года раньше.

Для мужчин курение связывают с более низкой концентрацией сперматозоидов, худшей подвижностью и морфологией.

Отдельный вопрос – вейпы и системы нагрева табака. Данных об их долгосрочном влиянии на фертильность пока меньше.

Один бокал вина не равен бесплодию. Однако регулярное избыточное употребление алкоголя может влиять на гормональный баланс, сексуальную функцию и показатели спермы.

Миф 4: "Если проблема есть, сначала нужно проверять женщину"

Один из самых стойких стереотипов вокруг бесплодия, поиск причины должен начинаться с женщины. Акушер-гинеколог говорит, что бесплодие - это диагноз пари.

Если женщине до 35 лет и беременность не наступает в течение 12 месяцев регулярной половой жизни без контрацепции, следует обратиться к врачу.

После 35 лет этот период сокращается до шести месяцев. И обследование важно проводить обоим партнерам параллельно, а не тратить месяцы на диагностику только одного из них.

Какие обследования можно пройти

Объем диагностики должен определяться индивидуально - с учетом возраста, менструального цикла, предыдущих беременностей, сопутствующих заболеваний и репродуктивных планов.

Для женщины одним из базовых инструментов является УЗИ органов малого таза. Оно позволяет оценить состояние репродуктивных органов и выявить изменения, которые могут иметь значение для фертильности - например миомы, полипы эндометрия или признаки эндометриоза.

Из лабораторных показателей врач в зависимости от ситуации может рекомендовать, в частности, антимюллеров гормон (АМГ) для оценки овариального резерва, а также другие гормональные исследования.

Для мужчины стартовой точкой может быть консультация уролога-андролога, а по показаниям - исследование показателей спермы.

Проверка фертильности до возникновения проблемы

Одно из главных изменений в современном подходе к репродуктивному здоровью - переход от лечения уже имеющейся проблемы к осознанному планированию.

Если человек сегодня не планирует беременность, но допускает его через несколько лет, знать базовое состояние репродуктивного здоровья может быть полезнее, чем ожидать момента, когда беременность уже нужна сейчас.

Первым этапом становится Check-up фертильности, в который входят базовые анализы:

анализ крови на антимюллеров гормон (АМГ)

анализ крови на фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)

УЗИ органов малого таза

Путь к мечте построен именно как маршрут: первичную диагностику можно пройти в Med Palace, а профильную консультацию и последующие рекомендации получить от репродуктологов Центра "Мать и ребенок".

С врачом можно обсудить не только ситуацию, когда беременность уже не наступает. Это могут быть вопросы планирования беременности, оценки фертильности, криоконсервации яйцеклеток или сперматозоидов, подготовки к беременности, ЭКО, возрастных изменений репродуктивного здоровья, менопаузы или интерпретации уже полученных результатов.

Главная задача - сделать первый шаг в теме репродуктивного здоровья проще и дать человеку понятный маршрут, куда двигаться дальше.