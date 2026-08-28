Народжувати чи чекати? Як чотири роки війни змінили репродуктивне здоров'я українців

Знизився коефіцієнт народжуваності

Повномасштабна війна поставила на паузу чимало життєвих планів українців. "Після перемоги", "коли повернеться чоловік", "коли стане безпечніше", "коли зрозуміємо, де будемо жити" - для багатьох пар так само відклалося й рішення про дітей.

Але чотири роки - це вже не коротка пауза. І поки життєві плани можна переносити, біологічні процеси продовжуються.

В Україні в середньому народжується близько 12 тисяч дітей на місяць, тоді як десять років тому - приблизно 32 тисячі. На одного новонародженого у першому півріччі 2026-го припадало майже чотири смерті.

За оцінкою UNFPA, сумарний коефіцієнт народжуваності в Україні знизився до історично низького рівня - близько 0,9 дитини на одну жінку проти 2,1, необхідних для простого відтворення населення.

Міф 1: "Якщо я зараз не планую дітей, то про фертильність можна не думати"

Один із типових сценаріїв останніх років виглядає так: у 2022-му пара вирішила відкласти вагітність "на рік, поки стане зрозуміліше". У 2026-му ця пауза вже триває чотири роки.

Для життя це може відчуватися як вимушене очікування. Для репродуктивної системи кнопки pause немає.

Олександр Микитюк пояснює, що вплив війни на репродуктивне здоров’я не зводиться до одного лише психологічного стресу. Це комбінація постійної тривоги, недосипання, фізичного виснаження, вимушених переїздів та розлуки партнерів.

Олександр Микитюк (фото надано лікарем)

Для мешканців прифронтових територій до цього додаються регулярні перебування в укриттях, складні побутові умови та ситуації, коли профілактичний огляд або вже розпочате лікування доводиться відкладати.

У жінок одним із перших маркерів такого навантаження може стати менструальний цикл.

Хронічний стрес здатний впливати на гормональну регуляцію овуляції. Для жінки це може виглядати не драматично: цикл став довшим, менструація затрималася, кілька місяців усе "якось нестабільно". Але репродуктивна система таким чином може сигналізувати, що організм працює в умовах тривалого навантаження.

У чоловіків реакція може бути іншою.

"Ми можемо побачити зниження лібідо, сексуального потягу, труднощі з ерекцією. Але тривалий стрес здатний впливати і на сам процес утворення сперматозоїдів", - пояснює Скороход.

Міф 2: "Це просто стрес. Треба виспатися - і все відновиться"

Якщо зміни мають функціональний характер і пов’язані передусім із хронічним стресом, перевантаженням та нестачею сну, то відпочинок може допомогти.

Однак, почуватися краще і повністю відновити репродуктивну функцію - не одне й те саме.

Андрій Скороход розповів, що після кількох нормальних ночей людина вже може відчути більше енергії, покращення настрою та лібідо. Але біологічним процесам потрібен власний час.

Андрій Скороход (фото надано лікарем)

Чим може нашкодити стрес та недосипання

У жінок для відновлення стабільної овуляції іноді необхідно кілька циклів. У чоловіків один цикл утворення сперматозоїдів триває приблизно 74 дні - тому об’єктивні зміни показників спермограми доцільно оцінювати приблизно через три місяці.

На думку головного лікаря, важливо не романтизувати поняття "відновлення".

Сім або навіть чотирнадцять днів рекреації не можуть збільшити оваріальний резерв, усунути непрохідність маткових труб чи вилікувати органічні причини чоловічого безпліддя.

Проте цей час може виконати іншу, не менш важливу функцію: допомогти людині вийти з постійно збитого режиму, стабілізувати сон, повернути регулярне харчування та фізичну активність, зменшити інформаційне й робоче навантаження - і паралельно пройти базову медичну оцінку.

"Важливо, щоб після 7-14 днів у Mirotel Resort & Spa людина не просто повернулася додому відпочилою, а мала розуміння подальших кроків: який режим підтримувати, що змінити у способі життя і чи є показники, які потребують профільного лікування", - пояснює Скороход.

Міф 3: "Сигарета або келих вина зараз - найменше, про що варто хвилюватися"

Під час хронічного стресу такі способи швидко розслабитися зрозумілі. Але для репродуктивної системи вони не є нейтральними.

Як розповів Микитюк, куріння може бути одним із додаткових факторів, який накладається на вже існуюче навантаження на організм.

У жінок куріння асоціюється зі зниженням фертильності та швидшим виснаженням оваріального резерву. За даними American Society for Reproductive Medicine, менопауза у жінок, які курять, може наступати в середньому на 1-4 роки раніше.

Для чоловіків куріння пов’язують із нижчою концентрацією сперматозоїдів, гіршою рухливістю та морфологією.

Окреме питання - вейпи та системи нагрівання тютюну. Даних про їхній довгостроковий вплив на фертильність поки менше.

Один келих вина не дорівнює безпліддю. Однак регулярне надмірне вживання алкоголю може впливати на гормональний баланс, сексуальну функцію та показники сперми.

Міф 4: "Якщо проблема є, спочатку треба перевіряти жінку"

Один із найстійкіших стереотипів навколо безпліддя, що пошук причини має починатися з жінки. Акушер-гінеколог каже, що безпліддя - це діагноз пари.

Якщо жінці до 35 років і вагітність не настає протягом 12 місяців регулярного статевого життя без контрацепції, варто звернутися до лікаря.

Після 35 років цей період скорочується до шести місяців. І обстеження важливо проводити обом партнерам паралельно, а не витрачати місяці на діагностику лише одного з них.

Які обстеження можна пройти

Обсяг діагностики повинен визначатися індивідуально - з урахуванням віку, менструального циклу, попередніх вагітностей, супутніх захворювань і репродуктивних планів.

Для жінки одним із базових інструментів є УЗД органів малого таза. Воно дозволяє оцінити стан репродуктивних органів і виявити зміни, які можуть мати значення для фертильності - наприклад, міоми, поліпи ендометрію чи ознаки ендометріозу.

З лабораторних показників лікар залежно від ситуації може рекомендувати, зокрема, антимюллерів гормон (АМГ) для оцінки оваріального резерву, а також інші гормональні дослідження.

Для чоловіка стартовою точкою може бути консультація уролога-андролога, а за показаннями - дослідження показників сперми.

Перевірка фертильності до появи проблеми

Одна з головних змін у сучасному підході до репродуктивного здоров’я - перехід від лікування вже наявної проблеми до усвідомленого планування.

Якщо людина сьогодні не планує вагітність, але допускає її через кілька років, знати базовий стан репродуктивного здоров’я може бути корисніше, ніж чекати моменту, коли вагітність уже потрібна "зараз".

Першим етапом стає Check-up фертильності, до якого входять базові аналізи:

аналіз крові на антимюллерів гормон (АМГ)

аналіз крові на фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

УЗД органів малого таза

Шлях до мрії побудований саме як маршрут: первинну діагностику можна пройти в Med Palace, а профільну консультацію і подальші рекомендації отримати від репродуктологів Центру "Мати та дитина".

З лікарем можна обговорити не лише ситуацію, коли вагітність уже не настає. Це можуть бути питання планування вагітності, оцінки фертильності, кріоконсервації яйцеклітин або сперматозоїдів, підготовки до вагітності, ЕКЗ, вікових змін репродуктивного здоров’я, менопаузи або інтерпретації вже отриманих результатів.

Головне завдання - зробити перший крок у темі репродуктивного здоров’я простішим і дати людині зрозумілий маршрут, куди рухатися далі.