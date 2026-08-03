От завтрака до пробиотиков: гастроэнтеролог ответила на популярные вопросы

Какие привычки больше всего вредят работе пищеварительной системы, хотя многие не считают их опасными?

Есть несколько распространенных привычек, которые могут отрицательно влиять на пищеварение. Одна из них - постоянно сдерживать позывы к дефекации. Если делать это регулярно, возрастает риск развития запоров.

Еще одна распространенная ошибка - пропускать приемы пищи, особенно завтрак. Это особенно нежелательно для людей, имеющих проблемы с желчным пузырем.

Также сегодня все чаще люди чрезмерно ограничивают свой рацион, считая это здоровым питанием. Но полноценную пищу нельзя заменить только витаминами или добавками - организму нужно разнообразное питание.

Какие симптомы свидетельствуют, что кишечник требует внимания, и когда следует обратиться к гастроэнтерологу?

Если дискомфорт со стороны пищеварительной системы не проходит в течение двух-трех недель, это уже повод записаться на консультацию.

Особенно насторожить имеют симптомы, которые появляются ночью, кровь или слизь в стуле, длительная диарея, тошнота или любые другие жалобы, оказывающие существенное влияние на качество жизни. В таких случаях не следует откладывать визит к врачу.

Какой завтрак вы, как гастроэнтеролог, считаете самым лучшим?

Универсального завтрака нет. Самое важное, чтобы он был сбалансирован и содержал белки, жиры, углеводы и клетчатку.

Лично я люблю завтракать яйцами, цельнозерновым хлебом и овощным салатом. Но не менее хорошими вариантами будут натуральный йогурт с овсянкой, ягодами и орехами или каша с фруктами и яйцом.

Следует ли полностью отказываться от продуктов, после которых возникает вздутие?

Не всегда. Очень часто все зависит от количества продукта. Небольшая порция может не вызвать ни одного дискомфорта, тогда как большая - спровоцирует вздутие.

Также следует избегать сочетания большого количества продуктов, которые одновременно могут усиливать газообразование. Если понять причину вздутия самостоятельно не удается, лучше обратиться к врачу.

Пробиотики стали очень популярны. Действительно ли они нужны всем?

Нет. На сегодняшний день нет оснований рекомендовать пробиотики абсолютно всем.

Наибольшее количество доказательств эффективности имеют отдельные штаммы, в частности Saccharomyces boulardii и Lactobacillus rhamnosus, которые могут применяться при приеме антибиотиков. В других ситуациях решение об их использовании должен принимать врач.

Матча или кофе - что лучше для пищеварительной системы?

И матч, и кофе содержат кофеин, поэтому оба напитка могут влиять на пищеварительную систему.

В то же время существуют исследования, свидетельствующие, что 3-4 чашки черного кофе без сахара и молока в день могут быть связаны с более низким риском развития жировой болезни печени. Если же человек хорошо переносит матчу и после нее не возникает неприятных симптомов, этот напиток также может быть частью рациона.

Правда ли, что газировка вредит желудку?

Если речь идет об обычной несладкой газировке, то она не повреждает слизистую желудка.

Однако у некоторых людей она может вызвать отрыжку, повышенное газообразование или ощущение вздутия.

Сколько нужно пить воды для нормального пищеварения?

Единой нормы не существует. Потребность в воде зависит от веса, уровня физической активности, температуры окружающей среды и особенностей питания.

Самый простой ориенти - чувство жажды и цвет мочи. Если она светлая, а жажды нет, водный баланс, вероятнее всего, достаточен. Во время жары, интенсивных тренировок или при запорах количество жидкости следует увеличивать.

Какие три простых привычки помогут поддержать здоровье пищеварительной системы?

Я рекомендую придерживаться трех простых правил:

не пропускать завтрак

ежедневно употреблять достаточное количество клетчатки

регулярно двигаться

Даже обычная ежедневная ходьба может оказывать положительное влияние на работу кишечника.

Насколько важна физическая активность для здоровья кишечника?

Физическая активность оказывает непосредственное влияние на моторику кишечника и работу всего желудочно-кишечного тракта. Кроме того, она улучшает сон, поддерживает психическое здоровье и оказывает положительное влияние на обмен веществ.

Для большинства людей достаточно двух полноценных тренировок в неделю продолжительностью около 45 минут или регулярной ежедневной ходьбы. Даже около 8 тысяч шагов в день могут принести ощутимую пользу для здоровья.