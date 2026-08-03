Від сніданку до пробіотиків: гастроентеролог відповіла на популярні запитання

Які звички найбільше шкодять роботі травної системи, хоча багато хто не вважає їх небезпечними?

Є кілька поширених звичок, які можуть негативно впливати на травлення. Одна з них - постійно стримувати позиви до дефекації. Якщо робити це регулярно, зростає ризик розвитку закрепів.

Ще одна поширена помилка - пропускати прийоми їжі, особливо сніданок. Це особливо небажано для людей, які мають проблеми з жовчним міхуром.

Також сьогодні дедалі частіше люди надмірно обмежують свій раціон, вважаючи це "здоровим харчуванням". Але повноцінну їжу не можна замінити лише вітамінами чи добавками - організму потрібне різноманітне харчування.

Які симптоми свідчать, що кишківник потребує уваги, і коли варто звернутися до гастроентеролога?

Якщо дискомфорт із боку травної системи не минає протягом двох-трьох тижнів, це вже привід записатися на консультацію.

Особливо насторожити мають симптоми, які з'являються вночі, кров або слиз у випорожненнях, тривала діарея, нудота чи будь-які інші скарги, що суттєво впливають на якість життя. У таких випадках не варто відкладати візит до лікаря.

Який сніданок ви, як гастроентеролог, вважаєте найкращим?

Універсального сніданку не існує. Найважливіше, щоб він був збалансованим і містив білки, жири, вуглеводи та клітковину.

Особисто я люблю снідати яйцями, цільнозерновим хлібом і овочевим салатом. Але не менш хорошими варіантами будуть натуральний йогурт із вівсянкою, ягодами та горіхами або каша з фруктами й яйцем.

Чи потрібно повністю відмовлятися від продуктів, після яких виникає здуття?

Не завжди. Дуже часто все залежить від кількості продукту. Невелика порція може не викликати жодного дискомфорту, тоді як більша - спровокує здуття.

Також варто уникати поєднання великої кількості продуктів, які одночасно можуть посилювати газоутворення. Якщо ж зрозуміти причину здуття самостійно не вдається, краще звернутися до лікаря.

Пробіотики стали дуже популярними. Чи справді вони потрібні всім?

Ні. На сьогодні немає підстав рекомендувати пробіотики абсолютно всім.

Найбільше доказів ефективності мають окремі штами, зокрема Saccharomyces boulardii та Lactobacillus rhamnosus, які можуть застосовуватися під час прийому антибіотиків. В інших ситуаціях рішення про їхнє використання має приймати лікар.

Матча чи кава - що краще для травної системи?

І матча, і кава містять кофеїн, тому обидва напої можуть впливати на травну систему.

Водночас існують дослідження, які свідчать, що 3-4 чашки чорної кави без цукру та молока на день можуть бути пов'язані з нижчим ризиком розвитку жирової хвороби печінки. Якщо ж людина добре переносить матчу і після неї не виникає неприємних симптомів, цей напій також може бути частиною раціону.

Чи правда, що газована вода шкодить шлунку?

Якщо йдеться про звичайну несолодку газовану воду, то вона не пошкоджує слизову оболонку шлунка.

Проте в деяких людей вона може викликати відрижку, підвищене газоутворення або відчуття здуття.

Скільки води потрібно пити для нормального травлення?

Єдиної норми не існує. Потреба у воді залежить від ваги, рівня фізичної активності, температури довкілля та особливостей харчування.

Найпростіший орієнтир - відчуття спраги та колір сечі. Якщо вона світла, а спраги немає, водний баланс, найімовірніше, достатній. Під час спеки, інтенсивних тренувань або при закрепах кількість рідини варто збільшувати.

Які три прості звички допоможуть підтримати здоров'я травної системи?

Я рекомендую дотримуватися трьох простих правил:

не пропускати сніданок

щодня вживати достатню кількість клітковини

регулярно рухатися

Навіть звичайна щоденна ходьба може позитивно впливати на роботу кишківника.

Наскільки важлива фізична активність для здоров'я кишківника?

Фізична активність безпосередньо впливає на моторику кишківника та роботу всього шлунково-кишкового тракту. Крім того, вона покращує сон, підтримує психічне здоров'я та позитивно впливає на обмін речовин.

Для більшості людей достатньо двох повноцінних тренувань на тиждень тривалістю близько 45 хвилин або регулярної щоденної ходьби. Навіть близько 8 тисяч кроків на день можуть принести відчутну користь для здоров'я.