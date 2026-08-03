Жара и кожа: дерматолог сказала, на что обратить внимание в уходе

Защита от солнца - приоритет

По словам врача, летом следует обращать внимание не только на SPF-фактор, но и тип солнцезащитных фильтров в составе средства. Существуют физические (минеральные), химические и комбинированные SPF средства, объединяющие оба типа фильтров.

Минеральные фильтры работают как своеобразный экран на поверхности кожи. Они отражают и рассеивают ультрафиолетовые лучи, поэтому хорошо подходят для чувствительной, детской кожи и пациентов с розацеа. В то же время, такие средства могут оставлять беловатый оттенок на коже, ощущаться более плотными и быстрее стираться через пот, воду или механическое трение.

В то время как химические фильтры работают по другому принципу - они поглощают ультрафиолетовое излучение и превращают его в безопасную тепловую энергию. Такие средства обычно имеют более легкие текстуры и более комфортно ощущаются на коже. Однако у людей с очень чувствительной или реактивной кожей отдельные химические фильтры могут вызывать раздражение.

"Я рекомендую наносить любое солнцезащитное средство - независимо от типа фильтров - примерно за 15-20 минут до выхода на улицу. Это позволяет средству равномерно распределить по поверхности кожи и сформировать полноценный защитный слой", - отметила медик.

Защита от солнца летом (фото: magnific)

Также важно обновлять SPF каждые два часа во время пребывания на солнце, а также после купания или интенсивного потоотделения.

Проверяйте УФ индекс

Этот показатель есть практически в каждом погодном приложении на смартфоне. Он показывает интенсивность ультрафиолетового излучения и помогает понять, как активно нужно защищать кожу.

Если УФ индекс составляет 0-2, то риск повреждения кожи минимален. Показатель 3-5 уже указывает на необходимость использования SPF. При значениях 6-7 уровень ультрафиолета считается высоким, а при 8 и выше требуется комплексная защита: солнцезащитный крем, шляпа, очки и закрытая одежда.

Когда индекс превышает 11, то даже непродолжительное пребывание под прямым солнцем может привести к ожогам. Даже в облачный день индекс может быть достаточно высоким, чтобы кожа получала значительную ультрафиолетовую нагрузку.

Защита кожи не ограничивается только SPF. Обязательно носите широкую шляпу, солнцезащитные очки и легкую одежду из натуральных тканей, таких как лен или шелк.

Увлажнение изнутри и снаружи

Врач рассказала, что в жару организм быстрее теряет влагу и обезвоживается кожа. Поэтому важно соблюдать питьевой режим и выпивать не менее 1,5 литра воды в день.

Летом важно пить много воды (фото: magnific)

Для наружного увлажнения летом следует использовать флюиды, гели или муссы. Они не перегружают кожу и вместе с тем помогают поддерживать необходимый уровень влаги.

Полезными компонентами в составе таких средств могут быть гиалуроновая кислота, бета-глюканы, ниацинамид, церамиды, алоэ вера и пантенол. Выбор конкретного средства всегда зависит от типа кожи и потребностей.

Плотные питательные кремы лучше оставить на осень и зиму. Если кожа нуждается в более интенсивном уходе, более густые текстуры следует использовать в вечернем уходе.

Освежение кожи в течение дня

В жаркую погоду отлично работают термальная вода и специальные спреи для лица, помогающие быстро освежить кожу и вернуть ощущение комфорта.

Также полезны будут специальные салфетки для очищения кожи лица, рук или зоны декольте. Используйте восстановительные маски один-два раза в неделю. Это могут быть как тканевые, так и кремовые форматы.

"Лично я больше люблю кремовые маски, которые помогают успокоить кожу, уменьшить красноту и раздражение, выровнять тон и поддержать восстановление после солнца", - добавила Тищенко.

Мягкая очистка без пересушивания

Летом очищение кожи должно быть регулярным - утром и вечером.

Для этого подойдут деликатные гели, пенки, муссы или энзимные пудры, предназначенные для ежедневного использования. Очистка должна не только удалять загрязнения и остатки SPF, но и поддерживать защитный барьер кожи.

Дерматолог не рекомендует летом использовать агрессивные средства со спиртом или компоненты, которые могут пересушивать кожу. Часто обладателям жирной кожи хочется максимально "обезжирить" лицо, но это ошибка. Пересушенная кожа начинает производить еще больше себума.

Для жирной и комбинированной кожи лучше подойдут легкие очищающие гели. Для сухой - муссы, пенки или энзимные пудры, которые после контакта с водой превращаются в нежную пену.

Если вы планируете обновлять SPF в течение дня, желательно освежить кожу термальной водой, специальными салфетками или просто умыться водой.

Какие активные компоненты полезны летом

В летний уход хорошо вписываются компоненты, которые помогают защищать кожу от оксидативного стресса и поддерживать ее восстановление.

Среди них:

бета-глюканы

ресвератрол

зеленый чай

витамин Е

ниоцинамид

Для возрастной кожи можно рассмотреть бакучиол - более мягкую альтернативу ретинолу. Сыворотки с витамином С в жару следует использовать осторожно. Для комбинированной и жирной кожи они иногда могут провоцировать раздражение или сыпь.

Уход за кожей летом (фото: Getty Images)

Каких компонентов лучше избегать

Концентрированный ретинол лучше отложить до осени. То же касается агрессивных кислотных программ.

Если жирная или комбинированная кожа нуждается в кислотах, можно использовать легкие формулы несколько раз в неделю, но преимущественно в вечернем уходе. Ретинол и кислоты по утрам могут повышать чувствительность кожи к солнцу, что особенно нежелательно в период высокой солнечной активности.

Меньше декоративной косметики

В жару следует минимизировать количество декоративной косметики. Легкий макияж выглядит более естественно и комфортно переносится кожей.

При необходимости можно использовать матируемые салфетки или легкие матировочные средства. Но важно помнить: даже очень жирную кожу нельзя пересушивать, поскольку это только усугубляет ситуацию.

Уход после солнца

Дарья объяснила, что после пребывания на солнце кожа нуждается в успокоении и восстановлении. Для этого хорошо подходят средства из алоэ вера или пантенолом.

Для тела следует использовать легкие увлажняющие лосьоны или молочко. Они лучше восстанавливают водный баланс кожи, быстро впитываются и не создают дискомфорт в жару. Выбирайте средства с морским коллагеном или другими компонентами, поддерживающими увлажнение и восстановление кожи.