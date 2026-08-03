Спека і шкіра: дерматолог сказала, на що звернути увагу в догляді

Захист від сонця - пріоритет

За словами лікаря, влітку варто звертати увагу не лише на SPF-фактор, а й на тип сонцезахисних фільтрів у складі засобу. Існують фізичні (мінеральні), хімічні та комбіновані SPF-засоби, які поєднують обидва типи фільтрів.

Мінеральні фільтри працюють як своєрідний екран на поверхні шкіри. Вони відбивають і розсіюють ультрафіолетові промені, тому добре підходять для чутливої, дитячої шкіри та пацієнтів із розацеа. Водночас такі засоби можуть залишати білуватий відтінок на шкірі, відчуватися більш щільними та швидше стиратися через піт, воду або механічне тертя.

Тоді як хімічні фільтри працюють за іншим принципом - вони поглинають ультрафіолетове випромінювання та перетворюють його на безпечну теплову енергію. Такі засоби зазвичай мають легші текстури та комфортніше відчуваються на шкірі. Однак у людей із дуже чутливою або реактивною шкірою окремі хімічні фільтри можуть викликати подразнення.

"Я рекомендую наносити будь-який сонцезахисний засіб - незалежно від типу фільтрів - приблизно за 15-20 хвилин до виходу на вулицю. Це дозволяє засобу рівномірно розподілити по поверхні шкіри та сформувати повноцінний захисний шар", - зазначила медик.

Захист від сонця влітку (фото: magnific)

Також важливо поновлювати SPF кожні дві години під час перебування на сонці, а також після купання чи інтенсивного потовиділення.

Перевіряйте УФ-індекс

Цей показник є практично в кожному погодному застосунку на смартфоні. Він показує інтенсивність ультрафіолетового випромінювання і допомагає зрозуміти, наскільки активно потрібно захищати шкіру.

Якщо УФ-індекс становить 0-2, то ризик ушкодження шкіри мінімальний. Показник 3-5 вже свідчить про необхідність використання SPF. При значеннях 6-7 рівень ультрафіолету вважається високим, а при 8 і вище потрібен комплексний захист: сонцезахисний крем, капелюх, окуляри та закритий одяг.

Коли індекс перевищує 11, то навіть нетривале перебування під прямим сонцем може призвести до опіків. Навіть у хмарний день індекс може бути достатньо високим, щоб шкіра отримувала значне ультрафіолетове навантаження.

Захист шкіри не обмежується лише SPF. Обов'язково носіть широкий капелюх, сонцезахисні окуляри та легкий одяг із натуральних тканин, таких як льон або шовк.

Зволоження зсередини та зовні

Лікар розповіла, що у спеку організм швидше втрачає вологу і зневоднюється шкіра. Тому важливо дотримуватися питного режиму та випивати не менше 1,5 літра води на день.

Влітку важливо пити багато води (фото: magnific)

Для зовнішнього зволоження влітку варто використовувати флюїди, гелі або муси. Вони не перевантажують шкіру і водночас допомагають підтримувати необхідний рівень вологи.

Корисними компонентами у складі таких засобів можуть бути гіалуронова кислота, бета-глюкани, ніацинамід, цераміди, алое вера та пантенол. Вибір конкретного засобу завжди залежить від типу шкіри та її потреб.

Щільні живильні креми краще залишити на осінь та зиму. Якщо шкіра потребує більш інтенсивного догляду, густіші текстури варто використовувати у вечірньому догляді.

Освіження шкіри протягом дня

У спекотну погоду чудово працюють термальна вода та спеціальні спреї для обличчя, які допомагають швидко освіжити шкіру та повернути відчуття комфорту.

Також корисними будуть спеціальні серветки для очищення шкіри обличчя, рук або зони декольте. Використовуйте відновлювальні маски один-два рази на тиждень. Це можуть бути як тканинні, так і кремові формати.

"Особисто я більше люблю кремові маски, які допомагають заспокоїти шкіру, зменшити почервоніння та подразнення, вирівняти тон і підтримати відновлення після сонця", - додала Тіщенко.

М'яке очищення без пересушування

Влітку очищення шкіри має бути регулярним - вранці та ввечері.

Для цього підійдуть делікатні гелі, пінки, муси або ензимні пудри, які призначені для щоденного використання. Очищення повинно не лише видаляти забруднення та залишки SPF, а й підтримувати захисний бар'єр шкіри.

Дерматолог не рекомендує влітку використовувати агресивні засоби зі спиртом або компоненти, які можуть пересушувати шкіру. Часто власникам жирної шкіри хочеться максимально "знежирити" обличчя, але це помилка. Пересушена шкіра починає виробляти ще більше себуму.

Для жирної та комбінованої шкіри краще підійдуть легкі очищувальні гелі. Для сухої - муси, пінки або ензимні пудри, які після контакту з водою перетворюються на ніжну піну.

Якщо ви плануєте поновлювати SPF протягом дня, перед цим бажано освіжити шкіру термальною водою, спеціальними серветками або просто вмитися водою.

Які активні компоненти корисні влітку

До літнього догляду добре вписуються компоненти, які допомагають захищати шкіру від оксидативного стресу та підтримувати її відновлення.

Серед них:

бета-глюкани

ресвератрол

зелений чай

вітамін Е

ніацинамід

Для вікової шкіри можна розглянути бакучіол - м'якшу альтернативу ретинолу. Сироватки з вітаміном С в спеку варто використовувати обережно. Для комбінованої та жирної шкіри вони іноді можуть провокувати подразнення або висипання.

Догляд за шкірою влітку (фото: Getty Images)

Яких компонентів краще уникати

Концентрований ретинол краще відкласти до осені. Те саме стосується агресивних кислотних програм.

Якщо жирна або комбінована шкіра потребує кислот, можна використовувати легкі формули кілька разів на тиждень, але переважно у вечірньому догляді. Ретинол і кислоти вранці можуть підвищувати чутливість шкіри до сонця, що особливо небажано в період високої сонячної активності.

Менше декоративної косметики

У спеку варто мінімізувати кількість декоративної косметики. Легкий макіяж виглядає природніше та комфортніше переноситься шкірою.

За потреби можна використовувати матуючі серветки або легкі матувальні засоби. Але важливо пам'ятати: навіть дуже жирну шкіру не можна пересушувати, оскільки це лише погіршує ситуацію.

Догляд після сонця

Дарія пояснила, що після перебування на сонці шкіра потребує заспокоєння та відновлення. Для цього добре підходять засоби з алое вера або пантенолом.

Для тіла варто використовувати легкі зволожувальні лосьйони чи молочко. Вони краще відновлюють водний баланс шкіри, швидко вбираються та не створюють дискомфорту в спеку. Обирайте засоби з морським колагеном або іншими компонентами, що підтримують зволоження та відновлення шкіри.