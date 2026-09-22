Три года "спасения" мужа и долги: психотерапевт разобрала брак Скальницкой

Что произошло между Анастасией и Богданом Скальницкими

В начале сентября Анастасия сообщила о разводе после трех лет брака.

Сначала блогерша отмечала, что они с мужем расходятся без оскорблений, однако впоследствии заявила, что после принятия этого решения узнала новые подробности их совместной жизни.

По словам Скальницкой, мужчина якобы придумывал долги и разные проблемы, из-за которых она передавала ему деньги, продавала автомобили и вкладывалась в его дела.

Позже блогерша также заявила о долгах своего цветочного бизнеса, кредитах, оформленных на работников, и многочисленных изменах. У пары есть общий сын.

Все эти утверждения являются версией Анастасии. Позиция ее бывшего мужа по поводу озвученных обвинений в открытых источниках отсутствует.

Анастасия Скальницкая с бывшим мужем (фото: instagram.com/skalnytska.n)

Почему человек может не замечать очевидного

По словам Богданы Янкив, в описанной ситуации можно говорить о признаках созависимой модели отношений: один партнер постоянно берет на себя ответственность, решает проблемы и "вытягивает" другого, постепенно начиная воспринимать это как норму.

"Здесь мне очень о слепом доверии. Это такие граничные вещи: можно слепо доверять - это одна крайность, а можно не доверять совсем, считать мир опасным и не доверять даже себе", - пояснила психотерапевт.

На способность распознать нездоровое поведение могут влиять и усвоенные ранее сценарии отношений.

Человек нередко выбирает знакомую для себя модель, даже если она разрушительна, ведь уже знает, как в ней вести себя: помогать, терпеть, избегать конфликтов или брать всю ответственность на себя.

"Мозг будто подтягивает таких людей: "Это мне знакомо, я знаю, как с этим жить и что делать". А здоровые партнеры могут проходить мимо, потому что это что-то чужое и неизвестное", - отметила Янкив.

Богдана Янков (фото предоставлено психотерапевтом)

Сценарий или антисценарий: как люди выбирают партнеров

В своей практике Богдан Янков условно разделяет выбор партнерских моделей в соотношении 70 на 30.

По ее оценке, примерно 70% людей живут по сценарию - бессознательно воспроизводят то, что видели в родительской семье.

Речь идет не о выборе точной копии матери или отца, а о знакомой динамике: распределении ответственности, способах разрешения конфликтов и финансовых вопросов, склонности терпеть определенное поведение или "закрывать глаза" на проблемы.

"Другого примера нет. И тогда человек живет по сценарию - так, как было", - объяснила психотерапевт.

Остальные 30%, по ее словам, действуют по антисценарию - сознательно пытаются построить отношения, максимально противоположные тем, которые видели в детстве.

"Есть 30% по антисценарию. То есть человек действует прямо противоположно, на 180 градусов: "Я не буду таким, как моя мама, и не буду строить отношения с таким партнером, как мой папа", - добавила Янкив.

Однако и сценарий, и антисценарий формируются под влиянием предыдущего опыта.

Чтобы выбирать партнера не только по принципу "знакомо" или "напротив", человеку важно осознать собственные модели поведения и понять, почему именно определенный тип отношений кажется ему нормальным.

В случае публичных людей ситуацию может осложнять необходимость поддерживать образ счастливой и успешной жизни.

Из-за многозадачности, воспитания детей, работы и желания сохранить хорошую картинку человек может долго не замечать или оправдывать то, что со стороны кажется очевидным.

Анастасия Скальницкая с бывшим мужем и детьми (фото: instagram.com/skalnytska.n)

Какие "красные флажки" нельзя игнорировать

Одним из главных сигналов является постоянная односторонняя ответственность: финансовые проблемы каждый раз решает только один партнер, в то время как другой не демонстрирует конкретных действий или результатов.

Насторожить и "продолжающиеся годы" временные трудности, регулярные просьбы о деньгах и вовлечение в проблемы пары посторонних людей, работников или бизнеса.

"Почему другие люди должны быть в том завязаны? Это вопрос пары, он не должен переходить в плоскость дела, деятельности, бизнеса. Если это уже происходит, то здесь перейдено очень много возможных границ", - подчеркнула психотерапевт.

Еще один важный показатель – отсутствие взаимного вклада. Речь идет не только о деньгах: один из партнеров может больше зарабатывать, а другой – воспитывать детей, вести быт или оказывать эмоциональную поддержку. Однако оба должны быть вовлечены в общую жизнь.

"Должно быть распределение обязанностей и ощущение, что человек укладывается в отношения: эмоционально, временно, отношения", - объяснила Янкив.

Где заканчивается поддержка и начинается использование

Помощь партнеру в сложный период является нормальной частью отношений.

Однако она превращается в использование, когда кризисные ситуации повторяются, ответственность постоянно переводится на одного человека, а его ресурсы и самопожертвование начинают восприниматься как должное.

"Если все время "я, я, я", одна только сторона носит дрова к тому костру, а другая стоит, греется, использует, то какое тогда строение взаимоотношений? Взаимное - это вместе мы делаем", - отметила психотерапевтка.

По ее словам, людям внутри таких отношений сложно объективно оценить ситуацию, ведь они эмоционально погружены в нее.

Именно поэтому следует обратиться к независимому специалисту, даже если речь идет только об одной или двух консультациях.

"Хотя бы один-два раза пойти и просто проговорить: это нормально или нет. Потому что мы погружены в этот процесс, а специалисты существуют, чтобы показать другую сторону того, чего человек не видит", - подытожила Богдана Янкив.