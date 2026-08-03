5 трендов в косметологии, которые набирают популярность

Inner glow

Как рассказала эксперт, сейчас часто можно услышать фразы: skin quality, skin longevity, healthy glow, inner glow, сияние изнутри. Эти названия могут меняться, но объяснение одно: мы смотрим на кожу не как на "поверхность, которую нужно быстро исправить", а как на живую систему, с которой нужно работать регулярно и комплексно.

С помощью косметологии можно решить многие проблемы: выровнять тон, улучшить текстуру, уменьшить пигментацию, поработать с порами, плотностью и увлажнением. Однако, если человек бодрствует, не двигается, живет в постоянном стрессе, не восстанавливается и не имеет базовой заботы о себе, то это сразу проявится на коже.

Природный румянец после движения, лучшая микроциркуляция, здоровый тон лица - этого не всегда можно добиться только процедурой.

"Именно поэтому современная косметология для меня - это не только кабинет, а связка ухода, образа жизни и регулярной работы с кожей, поэтому на приеме мы часто можем долго анализировать анализы крови, чтобы исключить влияние дефицитов на состояние кожи", - сказала Тищенко.

Какие проблемы с кожей решает косметолог (фото: magnific)

Минимализм и осознанный бьюти-шоппинг

Дарья рассказала, что сейчас в косметологии больше осознанного минимализма. В частности, не десять случайных средств на полке с агрессивными активами, а их должно быть меньше и они правильно подобраны.

Например, качественная очистка, увлажнение, SPF, антиоксиданты, ретиноиды или кислоты, но только по показаниям.

"Также это уже базовый минимум - разбор косметички и коррекция при необходимости, когда ты начинаешь свой путь с косметологом, чтобы посмотреть на адекватность и релевантность к состоянию кожи на сегодняшний день, а не 2 года назад, когда купил эту баночку", - добавила специалист.

Также не менее важно, что пациент должен регулярно контактировать с врачом. Тогда будет видна динамика, можно корректировать домашний уход, замечать изменения и не запускать проблему.

Барьер кожи

Для дерматологов и косметологов барьер кожи - это не новый тренд, а база, с которой должна начинаться работа с кожей.

Кожный барьер - это защитная система кожи, а именно верхний слой, который помогает удерживать влагу внутри и защищает кожу от внешних раздражителей: загрязнения, бактерий, агрессивных средств, перепадов температуры и солнца.

Когда барьер работает нормально, кожа лучше сохраняет увлажнение, меньше реагирует раздражением и выглядит более спокойной, ровной и здоровой.

Тищенко отметила, что с барьером тесно связан и pH кожи. В норме поверхность кожи имеет слабокислую среду – это часть ее естественной защиты. Такой pH помогает поддерживать здоровый микробиом, работу ферментов, процесс обновления клеток и способность кожи защищаться.

Почему важно поддерживать кожный барьер (фото: magnific)

В случае, когда pH нарушается, например из-за агрессивной очистки или чрезмерного использования активов, то кожа может становиться более уязвимой, чувствительной и склонной к раздражению .

"Иногда пациент думает, что ему нужно "еще больше активов", а на самом деле коже нужно восстановиться. Когда барьер поврежден, кожа может краснеть, печь от обычного крема или реагировать высыпаниями даже на средства, ранее подходившие", - сказала дерматолог.

Не терять себя

Еще один важный тренд - естественность. Человек может иметь мимику, мелкие морщинки, свои черты, но при этом выглядеть ухоженно и свежо.

По словам Дарьи, для нее хороший результат - это когда человеку нравится его кожа без тонального. Когда она может выйти из дома без плотного макияжа и не чувствовать, что ей нужно что-нибудь прятать. Это уже не только о косметологии, но и о самооценке.

Тренд на естественность (фото: magnific)

Интуитивность нанесения

Очень часто проблема не в том, что уход "не работает", а потому что он используется несистемно.

"У человека могут быть хорошие средства, правильные активы, дорогие бренды, но если ему некомфортно наносить эти продукты, если текстура липкая, средство скатывается, крем ощущается тяжелым, а SPF хочется смыть через пять минут - такой уход быстро оказывается пылью в ящике", - объяснила дерматолог.

Уход должен быть не только эффективным, но и более интуитивным и удобным для человека. К примеру, если раньше тоник ассоциировался с ватным диском и дополнительным трением кожи, то сейчас все больше средств выходят в формате спреев и легких эссенций.

Следует придерживаться идеи мягкого ухода за кожей: не перегрузить, не раздражить, не усложнить рутину, а дать коже увлажнение, комфорт и поддержку барьера.

"Что касается хайповых направлений, здесь я всегда очень осторожна. В косметологии постоянно появляются новые препараты, аппараты, протоколы, компоненты: экзосомы, PDRN, спикулы, CBD, новые "революционные" активы, инъекционные коктейли, добавки, которые обещают изменить все. Но часть из этого может иметь потенциал, - подытожила Дария.