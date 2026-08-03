5 трендів у косметології, які набирають популярності

Inner glow

Як розповіла експерт, зараз часто можна почути фрази: skin quality, skin longevity, healthy glow, inner glow, сяйво зсередини. Ці назви можуть змінюватися, але пояснення одне: ми дивимось на шкіру не як на "поверхню, яку треба швидко виправити", а як на живу систему, з якою потрібно працювати регулярно й комплексно.

За допомогою косметології можна вирішити багато проблем: вирівняти тон, покращити текстуру, зменшити пігментацію, попрацювати з порами, щільністю та зволоженням. Однак, якщо людина не спить, не рухається, живе в постійному стресі, не відновлюється і не має базової турботи про себе, то це відразу проявиться на шкірі.

Природний рум’янець після руху, краща мікроциркуляція, здоровіший тон обличчя - цього не завжди можна досягти лише процедурою.

"Саме тому сучасна косметологія для мене - це не тільки кабінет, а зв’язка догляду, способу життя і регулярної роботи зі шкірою, тому на прийомі ми часто можемо довго аналізувати аналізи крові, щоб виключити вплив дефіцитів на стан шкіри", - сказала Тіщенко.

Які проблеми зі шкірою вирішує косметолог (фото: magnific)

Мінімалізм і усвідомлений бʼюті-шопінг

Дарія розповіла, що зараз в косметології є більше усвідомленого мінімалізму. Зокрема, не десять випадкових засобів на полиці з агресивними активами, а їх має бути менше і вони підібрані правильно.

Наприклад, якісне очищення, зволоження, SPF, антиоксиданти, ретиноїди чи кислоти, але лише за показами.

"Також це вже базовий мінімум - розбір косметички і корекція за потреби, коли ти починаєш свій шлях з косметологом, щоб подивитися на адекватність і релевантність до стану шкіри на сьогодні, а не 2 роки тому, коли купив цю баночку", - додала фахівець.

Також не менш важливо, що пацієнт повинен регулярно контактувати з лікарем. Тоді буде видно динаміку, можна коригувати домашній догляд, помічати зміни й не запускати проблему.

Барʼєр шкіри

Для дерматологів та косметологів бар’єр шкіри - це не новий тренд, а база, з якої має починатися робота зі шкірою.

Шкірний бар’єр - це захисна система шкіри, а саме верхній шар, який допомагає утримувати вологу всередині та захищає шкіру від зовнішніх подразників: забруднення, бактерій, агресивних засобів, перепадів температури і сонця.

Коли бар’єр працює нормально, то шкіра краще зберігає зволоження, менше реагує подразненням і виглядає більш спокійною, рівною та здоровою.

Тіщенко зазначила, що з бар’єром тісно пов’язаний і pH шкіри. У нормі поверхня шкіри має слабокисле середовище - це частина її природного захисту. Такий pH допомагає підтримувати здоровий мікробіом, роботу ферментів, процес оновлення клітин і здатність шкіри захищатися.

Чому важливо підтримувати шкірний бар'єр (фото: magnific)

У випадку, коли pH порушується, наприклад через агресивне очищення або надмірне використання активів, то шкіра може ставати більш вразливою, чутливою і схильною до подразнення.

"Іноді пацієнт думає, що йому потрібно "ще більше активів", а насправді шкірі треба відновитися. Коли бар’єр пошкоджений, шкіра може червоніти, пекти від звичайного крему або реагувати висипаннями навіть на засоби, які раніше підходили", - сказала дерматолог.

Не втрачати себе

Ще один важливий тренд - природність. Людина може мати міміку, дрібні зморшки, свої риси, але при цьому виглядати доглянуто та свіжо.

За словами Дарії, для неї хороший результат - це коли людині подобається її шкіра без тонального. Коли вона може вийти з дому без щільного макіяжу і не відчувати, що їй потрібно щось ховати. Це вже не тільки про косметологію, а й про самооцінку.

Тренд на природність (фото: magnific)

Інтуїтивність нанесення

Дуже часто проблема не в тому, що догляд "не працює", а тому що він використовується несистемно.

"У людини можуть бути хороші засоби, правильні активи, дорогі бренди, але якщо їй некомфортно наносити ці продукти, якщо текстура липка, засіб скочується, крем відчувається важким, а SPF хочеться змити через п’ять хвилин - такий догляд швидко опиняється присипаним пилом у шухляді", - пояснила дерматолог.

Догляд має бути не тільки ефективним, а й більш інтуїтивним і зручним для людини. Наприклад, якщо раніше тонік асоціювався з ватним диском і додатковим тертям шкіри, то зараз усе більше засобів виходять у форматі спреїв і легких есенцій.

Варто дотримуватись ідеї м’якого догляду за шкірою: не перевантажити, не подразнити, не ускладнити рутину, а дати шкірі зволоження, комфорт і підтримку бар’єра.

"Що стосується хайпових напрямів, тут я завжди дуже обережна. У косметології постійно з’являються нові препарати, апарати, протоколи, компоненти: екзосоми, PDRN, спікули, CBD, нові "революційні" активи, ін’єкційні коктейлі, добавки, які обіцяють змінити все. Частина з цього може мати потенціал. Але потенціал - це ще не доказ ефективності", - підсумувала Дарія.