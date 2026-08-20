Что происходит с организмом после ночи обстрелов: врач рассказала, как быстрее восстановиться

Что происходит с организмом после ночи без сна

По словам врача, во время опасности активируется симпатичная нервная система - так называемый режим "бей или беги". В этот момент повышается уровень гормонов стресса, в частности, адреналина и норадреналина. Из-за этого могут появиться учащенное сердцебиение, дрожь, потливость, повышение артериального давления и напряжение мышц.

Сарахман также отметила, что после сильного испуга могут возникать головные боли, тошнота, дискомфорт в животе и общее чувство слабости .

К этому прибавляется недосып. Даже одна ночь с частыми пробуждениями или полным отсутствием сна может негативно отразиться на реакции, памяти и способности контролировать эмоции. Поэтому на следующий день нормально чувствовать себя разбитыми и менее продуктивными, чем обычно.

Как помочь организму восстановиться

Не требуйте от себя максимальной производительности. После тяжелой ночи организму нужно время, чтобы выйти из состояния напряжения. Если есть возможность, перенесите необязательные дела и оставьте на сегодняшний день только самое важное.

Пейте достаточно воды и правильно питайтесь. Не стоит компенсировать усталость только кофе или пропускать приемы пищи. Организм нуждается в жидкости и питательных веществах для восстановления.

С кофе лучше не переборщивать. Если вы привыкли пить его, достаточно одной порции. Большое количество кофеина после стрессовой ночи может усилить чувство возбуждения, дрожь или сердцебиение.

Выйдите на дневной свет. Если это возможно и безопасно, спокойная прогулка в течение 20-30 минут на свежем воздухе может помочь организму переключиться из режима постоянной готовности к опасности.

Если очень хочется спать - позвольте себе короткий дневной сон. Оптимально ограничить его примерно 20-30 минут и не ложиться спать слишком поздно днем, чтобы не нарушить ночной сон.

Вечером вернитесь к обычному режиму

После тяжелой ночи может возникнуть желание компенсировать недосыпь очень длинным дневным сном или полностью изменить график. Однако, если есть возможность, вечером лучше вернуться к максимально обычному режиму: поужинать, немного отдохнуть и лечь спать в обычное время.

Самое важное после пережитого стресса - не требовать от себя мгновенного возвращения к привычному темпу. Организму нужно время, чтобы успокоить нервную систему и восстановиться после ночи напряжения и недосыпания.

Если же после обстрела возникли сильные боли в груди, выраженная одышка, потеря сознания, серьезная травма или другие острые симптомы, их не следует списывать только на стресс - в таком случае нужна медицинская помощь.