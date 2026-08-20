Що відбувається з організмом після ночі обстрілів: лікар розповіла, як швидше відновитися

Що відбувається з організмом після ночі без сну

За словаим лікаря, під час небезпеки активується симпатична нервова система - так званий режим "бий або тікай". У цей момент підвищується рівень гормонів стресу, зокрема адреналіну та норадреналіну. Через це можуть з’явитися прискорене серцебиття, тремтіння, пітливість, підвищення артеріального тиску та напруження м’язів.

Сарахман також зазначила, що після сильного переляку можуть виникати головний біль, нудота, дискомфорт у животі та загальне відчуття слабкості.

До цього додається недосип. Навіть одна ніч із частими пробудженнями або повною відсутністю сну може негативно вплинути на увагу, швидкість реакції, пам’ять і здатність контролювати емоції. Тому наступного дня нормально відчувати себе розбитими та менш продуктивними, ніж зазвичай.

Як допомогти організму відновитися

Не вимагайте від себе максимальної продуктивності. Після важкої ночі організму потрібен час, щоб вийти зі стану напруги. Якщо є можливість, перенесіть необов’язкові справи та залиште на сьогодні лише найважливіше.

Пийте достатньо води та правильно харчуйтеся. Не варто компенсувати втому лише кавою або пропускати прийоми їжі. Організму потрібні рідина та поживні речовини для відновлення.

З кавою краще не переборщувати. Якщо ви звикли пити її, достатньо однієї порції. Велика кількість кофеїну після стресової ночі може посилити відчуття збудження, тремтіння чи серцебиття.

Вийдіть на денне світло. Якщо це можливо і безпечно, спокійна прогулянка протягом 20-30 хвилин на свіжому повітрі може допомогти організму переключитися з режиму постійної готовності до небезпеки.

Якщо дуже хочеться спати - дозвольте собі короткий денний сон. Оптимально обмежити його приблизно 20-30 хвилинами та не лягати спати надто пізно вдень, щоб не порушити нічний сон.

Увечері поверніться до звичного режиму

Після важкої ночі може виникнути бажання компенсувати недосип дуже довгим денним сном або повністю змінити графік. Однак, якщо є можливість, ввечері краще повернутися до максимально звичного режиму: повечеряти, трохи відпочити та лягти спати у свій звичайний час.

Найважливіше після пережитого стресу - не вимагати від себе миттєвого повернення до звичного темпу. Організму потрібен час, щоб заспокоїти нервову систему та відновитися після ночі напруги й недосипання.

Якщо ж після обстрілу виникли сильний біль у грудях, виражена задишка, втрата свідомості, серйозна травма або інші гострі симптоми, їх не варто списувати лише на стрес - у такому разі потрібна медична допомога.