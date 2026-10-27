Репродуктивное здоровье во время войны: что важно знать о фертильности, планировании беременности и современных возможностях медицины.

Вместе со специалистами Института репродуктивной медицины Дахно Wave RBC.UA подготовил практический гид с ответами на самые распространенные вопросы о женской и мужской фертильности, планировании беременности и современных методах лечения бесплодия.

Женская фертильность: что происходит с репродуктивным здоровьем с возрастом

Один из важнейших факторов женской фертильности – возраст. В отличие от мужчин, у которых сперматозоиды образуются в течение жизни, женщины рождаются с определенным запасом яйцеклеток. С годами их количество постепенно уменьшается, качество меняется.

Особенно заметным понижение фертильности становится после 35 лет, а после 40 шансы на естественное зачатие уменьшаются еще ощутимее.

Долгожданная беременность (фото: Getty Images)

Впрочем, возраст – не единственный фактор, определяющий репродуктивное здоровье. На возможность забеременеть могут оказывать влияние эндометриоз, синдром поликистозных яичников, заболевания щитовидной железы, нарушения овуляции, перенесенные операции и состояние маточных труб.

"Я рекомендую впервые задуматься о своем репродуктивном здоровье примерно в 30 лет – особенно если отцовство пока откладывается", – советует Андрей Сербин , медицинский директор Института репродуктивной медицины Дахно, акушер-гинеколог, репродуктолог.

Андрей Сербин, медицинский директор Института репродуктивной медицины Дахно, акушер-гинеколог, репродуктолог (фото предоставлено Институтом)

Важное понятие, с которым часто сталкиваются пациентки репродуктологов, – овариальный резерв. Так называют запас яйцеклеток в яичниках. Его оценивают с помощью УЗИ с подсчетом антральных фолликулов и анализа крови на антимюллеров гормон (АМГ).

Однако эти показатели не являются тестом, способным точно предсказать естественное зачатие или определить возраст наступления менопаузы. Они помогают врачу оценить состояние яичников, в частности, перед применением вспомогательных репродуктивных технологий.

"Просто с возрастом помочь забеременеть сложнее, поэтому лучше знать свои возможности заранее", – добавляет Андрей Сербин .

В то же время даже после 40 лет беременность остается возможной. Главное – учитывать индивидуальные особенности организма и при необходимости своевременно обращаться к специалистам.

"Фертильный возраст - это лишь часть жизни, настоящее окно возможностей, и оно не бесконечно", - отмечает Вера Сиренко , кандидат медицинских наук, врач-репродуктолог Института Дахно.

Мужская фертильность: почему обследовать нужно обоих партнеров

Когда беременность долго не наступает, внимание часто сосредотачивается исключительно на здоровье женщины. Однако мужской фактор также играет значительную роль в проблемах с зачатием. На качество спермы могут оказывать влияние гормональные нарушения, воспалительные процессы, варикоцеле, перенесенные травмы и некоторые заболевания.

Значение имеет и образ жизни: курение, чрезмерное употребление алкоголя, ожирение и применение анаболических стероидов могут усугублять репродуктивные показатели. В то же время мужчина может не иметь никаких жалоб и даже не подозревать о нарушении.

"Но нарушения сперматогенеза в большинстве своем не имеют никаких симптомов и проявляются только в анализе", - объясняет Антон Куценко , кандидат медицинских наук, уролог-андролог, генеральный директор Института репродуктивной медицины Дахно.

Антон Куценко, кандидат медицинских наук, уролог-андролог, генеральный директор Института репродуктивной медицины Дахно (фото предоставлено медицинским учреждением)

Именно поэтому одним из первых этапов диагностики является спермограмма – лабораторное исследование, позволяющее оценить количество сперматозоидов, их подвижность и другие характеристики. При необходимости уролог-андролог назначает дополнительные исследования, в частности гормональные анализы, УЗИ или генетические исследования.

"Спермограмма – быстрое, неинвазивное и очень информативное исследование", – отмечает Антон Куценко .

По словам врача, многие нарушения мужской фертильности подвергаются коррекции. Иногда достаточно изменения образа жизни, в других случаях требуется медикаментозное или хирургическое лечение.

"Многие состояния, влияющие на качество спермы, поддаются лечению: коррекции гормонального фона, хирургическому лечению варикоцеле, изменению образа жизни", - добавляет андролог.

Планирование беременности: какие обследования действительно нужны

Подготовка к беременности не означает необходимости сдать десятки анализов.

Прежде всего, важно оценить общее состояние здоровья, проверить наличие хронических заболеваний, обсудить с врачом препараты, которые человек принимает постоянно, и выяснить, нужны ли дополнительные обследования.

Обычно подготовка начинается с консультации акушера-гинеколога. В зависимости от анамнеза врач может рекомендовать УЗИ органов малого таза, анализ на определенные инфекции, проверку функции щитовидной железы и другие исследования.

"Обследование перед беременностью – это, по сути, большой медосмотр перед вынашиванием: от лечения кариозных зубов до репродуктивной сферы", – рассказывает Андрей Сербин .

Отдельное внимание уделяется вакцинации, образу жизни и питанию.

Одной из важных рекомендаций для женщин, планирующих беременность, остается прием фолиевой кислоты. Она необходима для понижения риска дефектов нервной трубки плода. Для большинства женщин рекомендованная профилактическая доза составляет 400 мкг ежедневно, начиная, по меньшей мере, за месяц до зачатия. В отдельных случаях врач может назначить другую дозировку.

Еще один распространенный вопрос – когда лучше пытаться забеременеть. Самые высокие шансы приходятся на так называемое фертильное окно – несколько дней перед овуляцией и сам день овуляции. Для определения этого периода можно использовать аптечные тесты. В некоторых ситуациях врач может рекомендовать УЗИ-мониторинг.

Андрей Сербин отмечает, что задача подготовки – вовремя выявить проблемы, которые могут повлиять на ход будущей беременности.

"Наша задача – вовремя выявить и вылечить все, что может помешать женщине легко выносить беременность и родить здорового ребенка", – объясняет репродуктолог.

В то же время не все обследования все равно необходимы каждой паре. Их список определяют индивидуально, учитывая состояние здоровья, семейный анамнез и возможные риски.

Если беременность не наступает: когда нужно обратиться к репродуктологу

Не любая задержка с зачатием означает бесплодие. Даже при отсутствии проблем со здоровьем беременность не всегда наступает в течение первых нескольких циклов. В то же время существуют медицинские рекомендации по поводу того, когда следует начинать диагностику. Если женщине менее 35 лет, обратиться за помощью обычно рекомендуют после 12 месяцев регулярной половой жизни без контрацепции.

В возрасте от 35 лет обследование целесообразно начать уже после шести месяцев безуспешных попыток, а после 40 – не откладывать консультацию. Ранее обратиться к врачу следует также при наличии известных факторов риска: нерегулярных менструаций, эндометриоза, перенесенных операций, подозрения на непроходимость маточных труб или нарушений мужской фертильности.

Диагностика подразумевает оценку овуляции, состояния матки и маточных труб, анализ спермы партнера и дополнительные обследования по показаниям.

Вера Сиренко обращает внимание на распространенную ошибку пациенток – самостоятельное назначение анализов без учета менструального цикла.

Вера Сиренко, кандидат медицинских наук, врач-репродуктологиня Института Дахно (фото предоставлено медицинским учреждением)

"А вот пациентки часто приходят с десятком анализов на эстрадиол и прогестерон, сданных без учета дня цикла", - рассказывает врач.

По ее словам, результаты таких исследований следует оценивать в контексте других показателей.

"Смысла в этом мало: эти показатели постоянно меняются и ценны только вместе с данными УЗИ", - добавляет репродуктологиня.

В Институте репродуктивной медицины Дахно пациенты могут пройти консультации репродуктолога и уролога-андролога, лабораторные и ультразвуковые исследования, а после установления возможных причин затруднения с зачатием - получить индивидуальный план дальнейших действий.

Институт репродуктивной медицины имени Дахно (фото предоставлено медицинским учреждением)

Важно, что обращение к репродуктологу не означает автоматического назначения экстракорпорального оплодотворения. В некоторых случаях достаточно лечения выявленного заболевания или коррекции гормональных нарушений.

Современное лечение бесплодия: какие возможности имеет медицина

Сегодня лечение бесплодия не ограничивается одним методом. Его выбор зависит от причин, возраста пациентов, результатов диагностики и предыдущих попыток зачатия.

В некоторых случаях врач может назначить медикаментозную терапию, стимуляцию овуляции или лечение сопутствующих заболеваний. При определенных медицинских показаниях используют хирургические способы.

Среди вспомогательных репродуктивных технологий – внутриматочная инсеминация (ВМИ), экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО, IVF) и ИКСИ. Во время внутриматочной инсеминации специально подготовленную сперму вводят непосредственно в полость матки.

ЭКО предусматривает получение яйцеклеток, их оплодотворение в лабораторных условиях и последующий перенос эмбриона в матку.

Метод ИКСИ заключается во введении одного сперматозоида непосредственно в яйцеклетку. Его могут использовать, в частности, при определенных нарушениях мужской фертильности.

"При ИКСИ эмбриолог вводит сперматозоид непосредственно в яйцеклетку", - объясняет Вера Сиренко .

Важную роль в проведении программ ЭКО играет эмбриологическая лаборатория, ведь именно там происходит оплодотворение и культивирование эмбрионов.

Институт Дахно имеет свою лабораторию, эмбриологическое отделение и предлагает различные программы вспомогательных репродуктивных технологий.

Институт репродуктивной медицины имени Дахно (фото предоставлено медицинским учреждением)

Современные методы также помогают части мужчин с серьезными нарушениями сперматогенеза.

В частности, при азооспермии – отсутствии сперматозоидов в эякуляте – в отдельных случаях их можно получить непосредственно из ткани яичка.

"Сегодня у части таких мужчин мы находим сперматозоиды непосредственно в ткани яичка с помощью микрохирургических методов и используем их в программе ИКСИ", – рассказывает Антон Куценко .

В то же время врачи подчеркивают, что каждый случай нуждается в индивидуальном подходе. Ни один метод не гарантирует беременность, а результат лечения зависит от многих факторов.

"Мужской фактор - это не приговор, а задача, которую нужно правильно диагностировать", - заключает андролог.

Замораживание яйцеклеток и спермы: кому и зачем это нужно

Отложенное отцовство стало одной из тем, все чаще обсуждаемых с репродуктологами. Причины могут быть разными: карьера, отсутствие партнера, лечение серьезного заболевания или жизненные обстоятельства, из-за которых беременность пока невозможна.

Одним из методов сохранения репродуктивного материала является криоконсервация. Она подразумевает замораживание и последующее хранение яйцеклеток, сперматозоидов или эмбрионов в специальных условиях.

"Я разделяю сохранение фертильности на два направления", - объясняет Андрей Сербин .

По его словам, первое касается медицинских показаний, когда человеку необходимо лечение, способное повлиять на репродуктивную функцию.

"Первый – медицинский: например, пациентам перед лечением онкологических заболеваний, и здесь мы действуем быстро, потому что лечение не может ждать", – отмечает врач.

Второе направление – отложенное отцовство. В таком случае криоконсервацию могут рассматривать люди, пока не готовые к рождению ребенка, но хотят сохранить репродуктивные клетки на будущее.

Институт репродуктивной медицины имени Дахно (фото предоставлено медицинским учреждением)

Для яйцеклеток, "спермы" и эмбрионов широко применяют метод витрификации - сверхбыструю заморозку, что помогает уменьшить риск повреждения клеток кристаллами льда.

Процедура замораживания яйцеклеток обычно предполагает гормональную стимуляцию яичников, наблюдение врача и пункцию для получения клеток.

Криоконсервация спермы технически проще и не требует гормональной стимуляции.

"По сути, это некая машина времени: даже если пациентка решит стать мамой в 40 или 45, ее эмбрионам или яйцеклеткам будет столько лет, сколько ей было на момент замораживания", - объясняет Андрей Сербин .

Институт репродуктивной медицины имени Дахно (фото предоставлено медицинским учреждением)

Однако криоконсервация не является гарантией рождения ребенка в будущем.

Шансы зависят, в частности, от возраста человека на момент замораживания, количества и качества сохранных клеток, а также других медицинских факторов.

В Институте Дахно работает собственный криобанк, где можно хранить репродуктивный материал для дальнейшего использования.

Репродуктивное здоровье: какие решения можно принять уже сейчас

Полномасштабная война создала новые вызовы для людей, планирующих детей.

Разлука с партнером, переезды, военная служба, вынужденное отложение беременности и постоянное психологическое напряжение могут существенно изменять репродуктивные планы.

Одна из тем, особенно волнующая украинцев, - влияние стресса на возможность забеременеть.

Длительное напряжение может сопровождаться нарушениями сна, изменениями питания, ухудшением самочувствия. В некоторых случаях сильный стресс может оказывать влияние на гормональную регуляцию и овуляцию.

"Стресс может стать спусковым механизмом, но особенно негативно влияет на хронический, длительный стресс", - объясняет Вера Сиренко .

В то же время, сам по себе стресс не означает, что человек потерял способность к зачатию. Однако, если на фоне длительного напряжения появились нарушения менструального цикла или другие изменения, следует проконсультироваться с врачом.

Институт репродуктивной медицины имени Дахно (фото предоставлено медицинским учреждением)

"Поэтому в постоянном напряжении особенно важно не игнорировать изменения цикла и самочувствия", - подчеркивает репродуктология.

Еще одно важное направление – сохранение репродуктивного потенциала военнослужащих.

Боевые травмы, определенные токсические воздействия и другие факторы, связанные с военной службой, могут негативно отражаться на репродуктивном здоровье.

"Мужчины, идущие на службу, редко думают о фертильности - и их можно понять", - говорит Антон Куценко .

В Украине действует государственная программа, позволяющая определенным законодательством категориям военнослужащих бесплатно получить услуги по забору, криоконсервации и хранению репродуктивных клеток в медицинских учреждениях, имеющих соответствующий договор с НСЗУ.

Институт репродуктивной медицины Дахно также предоставляет услуги по сохранению репродуктивного материала и консультирует пациентов по доступным возможностям.

Кроме медицинских показаний важными остаются индивидуальные жизненные обстоятельства. Не каждый человек сегодня готов к рождению ребенка, однако это не мешает заранее узнать состояние своего репродуктивного здоровья.

"Если пара уже решила быть вместе, но откладывает рождение ребенка до лучших времен, и им более 30, я советую прийти на консультацию", - отмечает Андрей Сербин.

Рождение ребенка следует планировать заранее (фото: Getty Images)

Врач может помочь определить, нужна ли диагностика, какие факторы риска существуют и следует ли рассматривать методы сохранения репродуктивного материала.

Важно, что консультация не обязывает человека немедленно приступать к лечению. Иногда ее главный результат – понимание собственного состояния здоровья и возможностей на будущее.

Институт репродуктивной медицины Дахно: от первой консультации до лечения

Институт репродуктивной медицины Дахно работает с 1994 года и является одним из заведений, стоящих у истоков развития вспомогательных репродуктивных технологий в Украине.

Сегодня клиника объединяет более 30 лет опыта с возможностями современной репродуктивной медицины.

Институт репродуктивной медицины имени Дахно (фото предоставлено медицинским учреждением)

Здесь пациентам доступны консультации акушеров-гинекологов, репродуктологов и урологов-андрологов, лабораторные и ультразвуковые обследования, лечение причин бесплодия, программы ЭКО, ИКСИ и других вспомогательных репродуктивных технологий.

Также в Институте работают эмбриологическое отделение и криобанк по сохранению репродуктивного материала.

Комплексный подход позволяет пациентам проходить различные этапы диагностики и лечения в пределах одного медицинского учреждения, а дальнейшую тактику определять в соответствии с индивидуальными потребностями.

Институт репродуктивной медицины имени Дахно (фото предоставлено медицинским учреждением)

Репродуктивное здоровье – это не только вопрос ближайшей беременности, но и возможность принимать обоснованные решения о своем будущем. И независимо от того, планирует ли человек ребенка сейчас или только задумывается об этом, своевременная консультация врача может помочь лучше понять доступные возможности.

Подробнее о направлениях работы, диагностике и лечении можно узнать на официальном сайте Института репродуктивной медицины Дахно.