Репродуктивне здоров’я під час війни: що важливо знати про фертильність, планування вагітності та сучасні можливості медицини

Разом із фахівцями Інституту репродуктивної медицини Дахно Wave RBC.UA підготував практичний гід із відповідями на найпоширеніші запитання про жіночу та чоловічу фертильність, планування вагітності й сучасні методи лікування безпліддя.

Жіноча фертильність: що відбувається з репродуктивним здоров'ям із віком

Один із найважливіших чинників жіночої фертильності - вік. На відміну від чоловіків, у яких сперматозоїди утворюються протягом життя, жінки народжуються з певним запасом яйцеклітин. Із роками їхня кількість поступово зменшується, а якість змінюється.

Особливо помітним зниження фертильності стає після 35 років, а після 40 шанси на природне зачаття зменшуються ще відчутніше.

Омріяна вагітність (фото: Getty Images)

Утім, вік - не єдиний чинник, який визначає репродуктивне здоров'я. На можливість завагітніти можуть впливати ендометріоз, синдром полікістозних яєчників, захворювання щитоподібної залози, порушення овуляції, перенесені операції та стан маткових труб.

"Я рекомендую вперше замислитися про своє репродуктивне здоров’я приблизно в 30 років - особливо якщо батьківство поки відкладається", - радить Андрій Сербин, медичний директор Інституту репродуктивної медицини Дахно, акушер-гінеколог, репродуктолог.

Андрій Сербин, медичний директор Інституту репродуктивної медицини Дахно, акушер-гінеколог, репродуктолог (фото надане Інститутом)

Важливе поняття, з яким часто стикаються пацієнтки репродуктологів, - оваріальний резерв. Так називають запас яйцеклітин у яєчниках. Його оцінюють за допомогою УЗД із підрахунком антральних фолікулів та аналізу крові на антимюлерів гормон (АМГ).

Проте ці показники не є тестом, який здатен точно передбачити природне зачаття або визначити вік настання менопаузи. Вони допомагають лікарю оцінити стан яєчників, зокрема перед застосуванням допоміжних репродуктивних технологій.

"Просто з віком допомогти завагітніти складніше, тому краще знати свої можливості заздалегідь", - додає Андрій Сербин.

Водночас навіть після 40-ка років вагітність залишається можливою. Головне - враховувати індивідуальні особливості організму та за потреби своєчасно звертатися до фахівців.

"Фертильний вік - це лише частина життя, справжнє вікно можливостей, і воно не безкінечне", - наголошує Віра Сіренко, кандидат медичних наук, лікарка-репродуктологиня Інституту Дахно.

Чоловіча фертильність: чому обстежувати потрібно обох партнерів

Коли вагітність довго не настає, увага нерідко зосереджується виключно на здоров'ї жінки. Однак чоловічий фактор також відіграє значну роль у проблемах із зачаттям. На якість сперми можуть впливати гормональні порушення, запальні процеси, варикоцеле, перенесені травми та деякі захворювання.

Значення має і спосіб життя: куріння, надмірне вживання алкоголю, ожиріння та застосування анаболічних стероїдів можуть погіршувати репродуктивні показники. Водночас чоловік може не мати жодних скарг і навіть не підозрювати про порушення.

"Але порушення сперматогенезу здебільшого не мають жодних симптомів і виявляються лише в аналізі", - пояснює Антон Куценко, кандидат медичних наук, уролог-андролог, генеральний директор Інституту репродуктивної медицини Дахно.

Антон Куценко, кандидат медичних наук, уролог-андролог, генеральний директор Інституту репродуктивної медицини Дахно (фото надане медичним закладом)

Саме тому одним із перших етапів діагностики є спермограма - лабораторне дослідження, яке дозволяє оцінити кількість сперматозоїдів, їхню рухливість та інші характеристики. За необхідності уролог-андролог призначає додаткові обстеження, зокрема гормональні аналізи, УЗД або генетичні дослідження.

"Спермограма - швидке, неінвазивне і дуже інформативне дослідження", - зазначає Антон Куценко.

За словами лікаря, чимало порушень чоловічої фертильності піддаються корекції. Іноді достатньо зміни способу життя, в інших випадках потрібне медикаментозне або хірургічне лікування.

"Багато станів, що впливають на якість сперми, піддаються лікуванню: корекції гормонального фону, хірургічному лікуванню варикоцеле, зміні способу життя", - додає андролог.

Планування вагітності: які обстеження справді потрібні

Підготовка до вагітності не означає необхідності здати десятки аналізів.

Насамперед важливо оцінити загальний стан здоров'я, перевірити наявність хронічних захворювань, обговорити з лікарем препарати, які людина приймає постійно, та з'ясувати, чи потрібні додаткові обстеження.

Зазвичай підготовка починається з консультації акушера-гінеколога. Залежно від анамнезу лікар може рекомендувати УЗД органів малого таза, аналізи на певні інфекції, перевірку функції щитоподібної залози та інші дослідження.

"Обстеження перед вагітністю - це, по суті, великий медогляд перед виношуванням: від лікування каріозних зубів до репродуктивної сфери", - розповідає Андрій Сербин.

Окрему увагу приділяють вакцинації, способу життя й харчуванню.

Однією з важливих рекомендацій для жінок, які планують вагітність, залишається прийом фолієвої кислоти. Вона необхідна для зниження ризику дефектів нервової трубки плода. Для більшості жінок рекомендована профілактична доза становить 400 мкг щодня, починаючи щонайменше за місяць до зачаття. В окремих випадках лікар може призначити інше дозування.

Ще одне поширене запитання - коли найкраще намагатися завагітніти. Найвищі шанси припадають на так зване фертильне вікно - кілька днів перед овуляцією та сам день овуляції. Для визначення цього періоду можна використовувати аптечні тести. У деяких ситуаціях лікар може рекомендувати УЗД-моніторинг.

Андрій Сербин зазначає, що завдання підготовки - вчасно виявити проблеми, які можуть вплинути на перебіг майбутньої вагітності.

"Наше завдання - вчасно виявити й вилікувати все, що може завадити жінці легко виносити вагітність і народити здорову дитину", - пояснює репродуктолог.

Водночас не всі обстеження однаково необхідні кожній парі. Їхній перелік визначають індивідуально, враховуючи стан здоров'я, сімейний анамнез і можливі ризики.

Якщо вагітність не настає: коли потрібно звернутися до репродуктолога

Не кожна затримка із зачаттям означає безпліддя. Навіть за відсутності проблем зі здоров'ям вагітність не завжди настає протягом перших кількох циклів. Водночас існують медичні рекомендації щодо того, коли варто розпочинати діагностику. Якщо жінці менше ніж 35 років, звернутися по допомогу зазвичай рекомендують після 12 місяців регулярного статевого життя без контрацепції.

У віці від 35 років обстеження доцільно розпочати вже після шести місяців безуспішних спроб, а після 40 - не відкладати консультацію. Раніше звернутися до лікаря варто також за наявності відомих чинників ризику: нерегулярних менструацій, ендометріозу, перенесених операцій, підозри на непрохідність маткових труб або порушень чоловічої фертильності.

Діагностика передбачає оцінку овуляції, стану матки та маткових труб, аналіз сперми партнера й додаткові обстеження за показаннями.

Віра Сіренко звертає увагу на поширену помилку пацієнток - самостійне призначення аналізів без урахування менструального циклу.

Віра Сіренко, кандидат медичних наук, лікарка-репродуктологиня Інституту Дахно (фото надане медичним закладом)

"А от пацієнтки часто приходять із десятком аналізів на естрадіол і прогестерон, зданих без урахування дня циклу", - розповідає лікарка.

За її словами, результати таких досліджень потрібно оцінювати в контексті інших показників.

"Сенсу в цьому мало: ці показники постійно змінюються і цінні лише разом із даними УЗД", - додає репродуктологиня.

В Інституті репродуктивної медицини Дахно пацієнти можуть пройти консультації репродуктолога та уролога-андролога, лабораторні й ультразвукові дослідження, а після встановлення можливих причин труднощів із зачаттям - отримати індивідуальний план подальших дій.

Інститут репродуктивної медицини імені Дахно (фото надане медичним закладом)

Важливо, що звернення до репродуктолога не означає автоматичного призначення екстракорпорального запліднення. У частині випадків достатньо лікування виявленого захворювання чи корекції гормональних порушень.

Сучасне лікування безпліддя: які можливості має медицина

Сьогодні лікування безпліддя не обмежується одним методом. Його вибір залежить від причин, віку пацієнтів, результатів діагностики та попередніх спроб зачаття.

У деяких випадках лікар може призначити медикаментозну терапію, стимуляцію овуляції або лікування супутніх захворювань. За певних медичних показань застосовують хірургічні методи.

Серед допоміжних репродуктивних технологій - внутрішньоматкова інсемінація (ВМІ), екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ, IVF) та ІКСІ. Під час внутрішньоматкової інсемінації спеціально підготовлену сперму вводять безпосередньо в порожнину матки.

ЕКЗ передбачає отримання яйцеклітин, їх запліднення в лабораторних умовах та подальше перенесення ембріона в матку.

Метод ІКСІ полягає у введенні одного сперматозоїда безпосередньо в яйцеклітину. Його можуть використовувати, зокрема, при певних порушеннях чоловічої фертильності.

"При ІКСІ ембріолог вводить сперматозоїд безпосередньо в яйцеклітину", - пояснює Віра Сіренко.

Важливу роль у проведенні програм ЕКЗ відіграє ембріологічна лабораторія, адже саме там відбувається запліднення та культивування ембріонів.

Інститут Дахно має власну лабораторію, ембріологічне відділення та пропонує різні програми допоміжних репродуктивних технологій.

Інститут репродуктивної медицини імені Дахно (фото надане медичним закладом)

Сучасні методи також допомагають частині чоловіків із серйозними порушеннями сперматогенезу.

Зокрема, при азооспермії - відсутності сперматозоїдів у еякуляті — в окремих випадках їх можна отримати безпосередньо з тканини яєчка.

"Сьогодні у частини таких чоловіків ми знаходимо сперматозоїди безпосередньо в тканині яєчка за допомогою мікрохірургічних методів і використовуємо їх у програмі ІКСІ", - розповідає Антон Куценко.

Водночас лікарі наголошують, що кожен випадок потребує індивідуального підходу. Жоден метод не гарантує вагітності, а результат лікування залежить від багатьох чинників.

"Чоловічий фактор - це не вирок, а завдання, яке потрібно правильно діагностувати", - підсумовує андролог.

Заморожування яйцеклітин і сперми: кому та навіщо це потрібно

Відкладене батьківство стало однією з тем, які дедалі частіше обговорюють із репродуктологами. Причини можуть бути різними: кар'єра, відсутність партнера, лікування серйозного захворювання або життєві обставини, через які вагітність поки неможлива.

Одним із методів збереження репродуктивного матеріалу є кріоконсервація. Вона передбачає заморожування та подальше зберігання яйцеклітин, сперматозоїдів або ембріонів у спеціальних умовах.

"Я поділяю збереження фертильності на два напрями", - пояснює Андрій Сербин.

За його словами, перший стосується медичних показань, коли людині необхідне лікування, здатне вплинути на репродуктивну функцію.

"Перший - медичний: наприклад, пацієнтам перед лікуванням онкологічних захворювань, і тут ми діємо швидко, бо лікування не може чекати", - зазначає лікар.

Другий напрям - відкладене батьківство. У такому випадку кріоконсервацію можуть розглядати люди, які поки не готові до народження дитини, але хочуть зберегти репродуктивні клітини на майбутнє.

Лабораторія інституту репродуктивної медицини імені Дахно (фото надане медичним закладом)

Для яйцеклітин, “сперми” і ембріонів широко застосовують метод вітрифікації - надшвидкого заморожування, що допомагає зменшити ризик пошкодження клітин кристалами льоду.

Процедура заморожування яйцеклітин зазвичай передбачає гормональну стимуляцію яєчників, спостереження лікаря та пункцію для отримання клітин.

Кріоконсервація сперми технічно простіша й не потребує гормональної стимуляції.

"По суті, це така собі машина часу: навіть якщо пацієнтка вирішить стати мамою в 40 чи 45, її ембріонам чи яйцеклітинам буде стільки років, скільки їй було на момент заморожування", - пояснює Андрій Сербин.

Інститут репродуктивної медицини імені Дахно (фото надане медичним закладом)

Проте кріоконсервація не є гарантією народження дитини в майбутньому.

Шанси залежать, зокрема, від віку людини на момент заморожування, кількості та якості збережених клітин, а також інших медичних чинників.

В Інституті Дахно працює власний кріобанк, де можна зберігати репродуктивний матеріал для подальшого використання.

Репродуктивне здоров'я: які рішення можна ухвалити вже зараз

Повномасштабна війна створила нові виклики для людей, які планують дітей.

Розлука з партнером, переїзди, військова служба, вимушене відкладення вагітності та постійне психологічне напруження можуть суттєво змінювати репродуктивні плани.

Одна з тем, яка особливо хвилює українців, - вплив стресу на можливість завагітніти.

Тривале напруження може супроводжуватися порушеннями сну, змінами харчування, погіршенням самопочуття. У деяких випадках сильний стрес може впливати на гормональну регуляцію та овуляцію.

"Стрес може стати спусковим механізмом, але особливо негативно впливає хронічний, тривалий стрес", - пояснює Віра Сіренко.

Водночас сам по собі стрес не означає, що людина втратила здатність до зачаття. Проте якщо на тлі тривалого напруження з'явилися порушення менструального циклу або інші зміни, варто проконсультуватися з лікарем.

Інститут репродуктивної медицини імені Дахно (фото надане медичним закладом)

"Тому в постійній напрузі особливо важливо не ігнорувати зміни циклу і самопочуття", - наголошує репродуктологиня.

Ще один важливий напрям - збереження репродуктивного потенціалу військовослужбовців.

Бойові травми, певні токсичні впливи та інші чинники, пов'язані з військовою службою, можуть негативно позначатися на репродуктивному здоров'ї.

"Чоловіки, які йдуть на службу, рідко думають про фертильність - і їх можна зрозуміти", - говорить Антон Куценко.

В Україні діє державна програма, яка дозволяє визначеним законодавством категоріям військовослужбовців безоплатно отримати послуги із забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин у медичних закладах, які мають відповідний договір із НСЗУ.

Інститут репродуктивної медицини Дахно також надає послуги зі збереження репродуктивного матеріалу та консультує пацієнтів щодо доступних можливостей.

Окрім медичних показань, важливими залишаються індивідуальні життєві обставини. Не кожна людина сьогодні готова до народження дитини, однак це не заважає завчасно дізнатися про стан свого репродуктивного здоров'я.

"Якщо пара вже вирішила бути разом, але відкладає народження дитини до кращих часів, і їм понад 30, я раджу прийти на консультацію", - зазначає Андрій Сербин.

Народження дитини варто планувати зазделегідь (фото: Getty Images)

Лікар може допомогти визначити, чи потрібна діагностика, які чинники ризику існують і чи варто розглядати методи збереження репродуктивного матеріалу.

Важливо, що консультація не зобов'язує людину негайно розпочинати лікування. Іноді її головний результат - розуміння власного стану здоров'я та можливостей на майбутнє.

Інститут репродуктивної медицини Дахно: від першої консультації до лікування

Інститут репродуктивної медицини Дахно працює з 1994 року та є одним із закладів, що стояли біля витоків розвитку допоміжних репродуктивних технологій в Україні.

Сьогодні клініка поєднує понад 30 років досвіду з можливостями сучасної репродуктивної медицини.

Інститут репродуктивної медицини імені Дахно (фото надане медичним закладом)

Тут пацієнтам доступні консультації акушерів-гінекологів, репродуктологів та урологів-андрологів, лабораторні й ультразвукові обстеження, лікування причин безпліддя, програми ЕКЗ, ІКСІ та інших допоміжних репродуктивних технологій.

Також в Інституті працюють ембріологічне відділення та кріобанк для збереження репродуктивного матеріалу.

Комплексний підхід дозволяє пацієнтам проходити різні етапи діагностики й лікування в межах одного медичного закладу, а подальшу тактику визначати відповідно до індивідуальних потреб.

Інститут репродуктивної медицини імені Дахно (фото надане медичним закладом)

Репродуктивне здоров'я - це не лише питання найближчої вагітності, а й можливість ухвалювати обґрунтовані рішення про своє майбутнє. І незалежно від того, чи планує людина дитину зараз, чи лише замислюється про це, своєчасна консультація лікаря може допомогти краще зрозуміти доступні можливості.

Детальніше про напрямки роботи, діагностику та лікування можна дізнатися на офіційному сайті Інституту репродуктивної медицини Дахно.