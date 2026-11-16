Популярные препараты для похудения могут вызвать заболевание глаз: предупреждение FDA

Какой риск обнаружили в популярных препаратах

Речь идет о неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (NAION) - редком состоянии, при котором нарушается кровоснабжение глазного нерва.

Заболевание может вызвать внезапное, обычно безболезненное ухудшение зрения на один глаз. В некоторых случаях потеря зрения необратима.

Анализ 126 клинических исследований, в которых в общем участвовали более 134 тысяч человек, обнаружил 15 возможных случаев NAION. Десять из них зафиксировали среди пациентов, принимавших препараты GLP-1, еще пять - среди получавших плацебо или другие лекарства.

В пересчете на 100 тысяч это составляет 6,4 случая среди пользователей GLP-1 против 3,8 случая в контрольной группе.

В то же время регулятор отмечает, что речь идет о потенциальной связи, а не окончательно доказанной причинно-следственной связи между приемом препаратов и развитием заболевания.

FDA требует от производителей добавить соответствующую информацию в раздел "Предупреждения и меры предосторожности" в инструкциях к медикаментам.

Главные симптомы

Среди симптомов, на которые стоит обратить внимание - внезапное ухудшение зрения на один глаз, появление пятен, затуманивание изображения и искажение цветовосприятия.

При таких проявлениях необходимо немедленно обратиться к врачу. Самостоятельно прекращать лечение без консультации со специалистом не стоит.

Какие перспективы нового препарата для похудения retatrutide

На фоне новых предупреждений относительно GLP-1 привлекает внимание еще один экспериментальный препарат для контроля веса - retatrutide, который разрабатывает фармацевтическая компания Eli Lilly.

Это препарат нового поколения, который влияет сразу на три гормональных рецептора: GLP-1, GIP и глюкагон. Такой механизм действия может помогать контролировать аппетит, уровень сахара в крови и массу тела.

По состоянию на ноябрь 2026 года retatrutide остается препаратом, ожидающим одобрения.