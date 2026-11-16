Популярні препарати для схуднення можуть викликати захворювання очей: попередження FDA

Який ризик виявили в популярних препаратах

Йдеться про неартеріїтну передню ішемічну оптичну нейропатію (NAION) - рідкісний стан, за якого порушується кровопостачання зорового нерва.

Захворювання може спричинити раптове, зазвичай безболісне погіршення зору на одне око. У деяких випадках втрата зору є незворотною.

Аналіз 126 клінічних досліджень, у яких загалом брали участь понад 134 тисячі людей, виявив 15 імовірних випадків NAION. Десять із них зафіксували серед пацієнтів, які приймали препарати GLP-1, ще п'ять - серед тих, хто отримував плацебо або інші ліки.

У перерахунку на 100 тисяч це становить 6,4 випадку серед користувачів GLP-1 проти 3,8 випадку в контрольній групі.

Водночас регулятор наголошує, що йдеться про потенційний зв'язок, а не остаточно доведений причинно-наслідковий зв'язок між прийманням препаратів і розвитком захворювання.

FDA вимагає від виробників додати відповідну інформацію до розділу "Попередження та запобіжні заходи" в інструкціях до медикаментів.

Головні симптоми

Серед симптомів, на які варто звернути увагу - раптове погіршення зору на одне око, поява плям, затуманення зображення та спотворення сприйняття кольорів.

У разі таких проявів необхідно негайно звернутися до лікаря. Самостійно припиняти лікування без консультації з фахівцем не варто.

Які перспективи нового препарату для схуднення retatrutide

На тлі нових попереджень щодо GLP-1 увагу привертає ще один експериментальний препарат для контролю ваги - retatrutide, який розробляє фармацевтична компанія Eli Lilly.

Це препарат нового покоління, який впливає одразу на три гормональні рецептори: GLP-1, GIP і глюкагон. Такий механізм дії має допомагати контролювати апетит, рівень цукру в крові та масу тіла.

Станом на листопад 2026 року retatrutide залишається препаратом, який очікує на схвалення.