Пилатес, ледяные ванны и имбирные шоты: 7 wellness-привычек Дуа Липы

Артистка не ограничивается тренажерным залом и пилатесом
Британская певица Дуа Липа уделяет большое внимание своему физическому и ментальному здоровью. Она сочетает разные виды тренировок с практиками восстановления, следит за питанием и не забывает об уходе за кожей.
Детальнее о велнес-привычках певицы рассказывает Wave RBC.UA.
Утренняя рутина Дуа Липы начинается с заботы об организме. Ранее она рассказала, что регулярно пьет имбирные шоты. Также она использует разные добавки с антиоксидантом, электролитами и магнием.
Физическая активность - одна из основных составляющих образа жизни певицы. Дуа регулярно занимается реформер-пилатесом, йогой, силовыми тренировками и танцами.
Для обновления после физических нагрузок артистка использует контрастные процедуры. Она не раз рассказала, что любит посещать сауну, поскольку она помогает ей расслабиться и снять напряжение после насыщенного дня. Еще одна ее привычка – ледяные ванны, помогающие вернуться в тонус.
После концертов и тренировок певица уделяет внимание обновлению тела. Для этого она использует массажный пистолет, помогающий ей расслаблять мышцы после нагрузок.
Дуа Липа пытается питаться сбалансированно, особенно при подготовке к концертам. В то же время не следует строгим ограничениям в пище. Она любит готовить самостоятельно, а во время гастролей в разных городах посещает рестораны, чтобы познакомиться с местной кухней.
Из-за плотного гастрольного графика, перелетов, сценического макияжа и физических нагрузок кожа певицы требует особого ухода. Она использует средства для очищения, увлажнения и поддержания здоровья эпидермиса. Артистка даже в свое время создала собственную линейку ухода за косметикой DUA в сотрудничестве с брендом Augustinus Bader - крем, сыворотку и увлажняющий крем.
Среди ее любимых способов перезагрузки – чтение и медитация. Певица рассказывала, что если нет времени на полноценную тренировку, может посвятить 10 минут медитации или растяжке.
При написании материала были использованы такие источники: Vogue Italia, British Vogue, Times of India.