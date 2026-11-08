Пилатес, ледяные ванны и имбирные шоты: 7 wellness-привычек Дуа Липы

Британская певица Дуа Липа уделяет большое внимание своему физическому и ментальному здоровью. Она сочетает разные виды тренировок с практиками восстановления, следит за питанием и не забывает об уходе за кожей.

1. Имбирные шоты

Утренняя рутина Дуа Липы начинается с заботы об организме. Ранее она рассказала, что регулярно пьет имбирные шоты. Также она использует разные добавки с антиоксидантом, электролитами и магнием.

2. Пилатес, его и силовые тренировки

Физическая активность - одна из основных составляющих образа жизни певицы. Дуа регулярно занимается реформер-пилатесом, йогой, силовыми тренировками и танцами.

Дуа Липа занимается пилатесом (фото: instagram.com/dualipa)

3. Сауна и ледяные ванны

Для обновления после физических нагрузок артистка использует контрастные процедуры. Она не раз рассказала, что любит посещать сауну, поскольку она помогает ей расслабиться и снять напряжение после насыщенного дня. Еще одна ее привычка – ледяные ванны, помогающие вернуться в тонус.

4. Массажные устройства

После концертов и тренировок певица уделяет внимание обновлению тела. Для этого она использует массажный пистолет, помогающий ей расслаблять мышцы после нагрузок.

5. Следит за питанием, но без жестких запретов

Дуа Липа пытается питаться сбалансированно, особенно при подготовке к концертам. В то же время не следует строгим ограничениям в пище. Она любит готовить самостоятельно, а во время гастролей в разных городах посещает рестораны, чтобы познакомиться с местной кухней.

Дуа Липа не соблюдает строгих запретов в питании (фото: instagram.com/dualipa)

6. Уход за кожей

Из-за плотного гастрольного графика, перелетов, сценического макияжа и физических нагрузок кожа певицы требует особого ухода. Она использует средства для очищения, увлажнения и поддержания здоровья эпидермиса. Артистка даже в свое время создала собственную линейку ухода за косметикой DUA в сотрудничестве с брендом Augustinus Bader - крем, сыворотку и увлажняющий крем.

7. Отдых и ментальное восстановление

Среди ее любимых способов перезагрузки – чтение и медитация. Певица рассказывала, что если нет времени на полноценную тренировку, может посвятить 10 минут медитации или растяжке.