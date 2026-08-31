Отеки и темные круги: косметолог рассказала, как восстановить кожу после недосыпания и обстрелов

Начните утро с прохладного душа

После бессонной ночи можно принять прохладный или контрастный душ - это поможет быстрее проснуться и ощутить бодрость.

Для лица лучше использовать воду комнатной температуры, а не слишком холодную. После умывания можно нанести тонер или другое увлажняющее средство с такими компонентами, как центнер, гиалуроновая кислота или керамиды.

Охлажденные патчи помогут от отеков

Если после ночи особенно заметны отеки под глазами, можно воспользоваться патчами, предварительно охлажденными в холодильнике. Холод помогает временно снизить отечность и придать взгляду более свежий вид.

Также можно использовать маску в соответствии с типом кожи. После недосыпания особенно уместны увлажняющие маски, а также средства с витамином С или зеленым чаем.

Сделайте легкий массаж

Еще один способ уменьшить отечность - легкий массаж лица и шеи. Важно не нажимать слишком сильно, особенно на чувствительную кожу вокруг глаз.

Юлия Ярмолюк (фото предоставлено Юлией)

В течение дня пейте достаточно воды

После бессонной ночи следует следить за питьевым режимом и отдавать предпочтение обычной воде. Дерматолог советует не пытаться компенсировать усталость энергетическими напитками.

Количество кофе также лучше ограничить - до одной-двух чашек в день. Алкоголь после недосыпания тоже не поможет организму восстановиться.

Меньше соли и острых продуктов

Если лицо склонно к отекам, следует обратить внимание на питание. Продукты с большим количеством соли и острых специй могут способствовать задержке жидкости, поэтому после бессонной ночи их лучше не употреблять в больших количествах.

Не забывайте о физической активности

Несмотря на усталость, после бессонной ночи может быть умеренная физическая активность. Юлия Ярмолюк советует обратить внимание на пилатес, йогу, упражнения на растяжку, пробежку или силовую тренировку - в зависимости от самочувствия.

Физическая активность помогает улучшить общее самочувствие и стимулирует выделение нейромедиаторов, в частности эндорфинов, дофамина и серотонина.

В то же время самым важным способом восстановления после недосыпания остается сон. Косметические процедуры и домашний уход могут временно улучшить внешний вид кожи, но не способны полностью компенсировать хронический дефицит сна. Поэтому при возможности следует создавать условия для полноценного отдыха даже в периоды продолжительного стресса.