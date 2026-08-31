Набряки і темні кола: косметолог розповіла, як відновити шкіру після недосипання та обстрілів

Почніть ранок із прохолодного душу

Після безсонної ночі можна прийняти прохолодний або контрастний душ - це допоможе швидше прокинутися та відчути бадьорість.

Для обличчя краще використовувати воду кімнатної температури, а не дуже холодну. Після вмивання можна нанести тонер або інший зволожувальний засіб із такими компонентами, як центела, гіалуронова кислота чи кераміди.

Охолоджені патчі допоможуть від набряків

Якщо після ночі особливо помітні набряки під очима, можна скористатися патчами, попередньо охолодженими в холодильнику. Холод допомагає тимчасово зменшити набряклість і надати погляду більш свіжого вигляду.

Також можна використати маску відповідно до типу шкіри. Після недосипання особливо доречними будуть зволожувальні маски, а також засоби з вітаміном С або зеленим чаєм.

Зробіть легкий масаж

Ще один спосіб зменшити набряклість - легкий масаж обличчя та шиї. Важливо не натискати надто сильно, особливо на чутливу шкіру навколо очей.

Юлія Ярмолюк (фото надане Юлією)

Протягом дня пийте достатньо води

Після безсонної ночі варто стежити за питним режимом і віддавати перевагу звичайній воді. Дерматолог радить не намагатися компенсувати втому енергетичними напоями.

Кількість кави також краще обмежити - до однієї-двох чашок на день. Алкоголь після недосипання також не допоможе організму відновитися.

Менше солі та гострих продуктів

Якщо обличчя схильне до набряків, варто звернути увагу на харчування. Продукти з великою кількістю солі та гострих спецій можуть сприяти затримці рідини, тому після безсонної ночі їх краще не вживати у великих кількостях.

Не забувайте про фізичну активність

Попри втому, після безсонної ночі корисною може бути помірна фізична активність. Юлія Ярмолюк радить звернути увагу на пілатес, йогу, вправи на розтяжку, пробіжку або силове тренування - залежно від самопочуття.

Фізична активність допомагає покращити загальне самопочуття та стимулює виділення нейромедіаторів, зокрема ендорфінів, дофаміну та серотоніну.

Водночас найважливішим способом відновлення після недосипання залишається сон. Косметичні процедури та домашній догляд можуть тимчасово покращити зовнішній вигляд шкіри, але не здатні повністю компенсувати хронічний дефіцит сну. Тому за можливості варто створювати умови для повноцінного відпочинку навіть у періоди тривалого стресу.