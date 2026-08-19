Не только растяжка: тренер объяснила, что пилатес на самом деле дает мужчинам
Пилатес до сих пор нередко воспринимают как "женскую" тренировку, связанную прежде всего с растяжкой и плавными движениями. На самом же деле он заставляет работать глубокие мышцы, развивает баланс, координацию и контроль над телом. И даже мужчины, регулярно тренирующиеся в спортзале, на первом занятии могут понять, что привычной силы здесь недостаточно.
Об этом в комментарии для Wave RBC.UA рассказала тренер по пилатесу с 17-летним опытом и специалист по движению Сюзанна Ревть-Іванів.
Почему пилатес до сих пор считают "женским"
По мнению тренера, значительную роль в появлении этого стереотипа сыграло то, как пилатес годами показывали в рекламе и соцсетях.
На первый план часто выходили гибкость, растяжка и эстетика тренировок, тогда как мужской фитнесс традиционно ассоциировался с большими весами, интенсивностью и истощением.
"Сбоку плавные движения без большого веса кажутся слишком простыми, ведь мужской фитнес традиционно измеряется поднятыми килограммами и изнеможением. Однако за этой внешней легкостью скрывается сложный функциональный тренинг, требующий мощного нервно-мышечного контроля и работы глубоких стабилизирующих мышц", - объяснила Ревть-Іванів.
Именно поэтому хорошая физическая форма еще не гарантирует, что пилатес будет легко даваться.
Во время упражнений необходимо одновременно контролировать положение таза, баланс, дыхание и работу разных групп мышц.
"Это сродни ситуации, когда опытного пловца попросить впервые встать на лыжи - тело просто находится в необычной координационной системе", - отметила тренер.
К слову, сам способ исторически не создавался как только дамский. Йозеф Пилатес разрабатывал систему физической подготовки, которую использовали мужчины и спортсмены.
Почему большие мышцы еще не означают функциональную силу
Развитая мускулатура может сочетаться со скованностью, недостаточной мобильностью и ограниченной амплитудой движений.
Пилатес работает не только с силой отдельных мышц, но и с тем, насколько слаженно функционирует все тело.
"Настоящая функциональная сила - это способность эффективно, свободно и безболезненно двигаться в любых повседневных или спортивных ситуациях", - объяснила специалистка.
Особое внимание во время занятий уделяют глубоким мышцам живота и спины, диафрагме и структурам, которые помогают стабилизировать таз и позвоночник.
В результате человек учится не просто напрягать мышцы, а лучше контролировать собственное тело во время движения.
Что меняется после месяца пилатеса
По словам Ревть-Иванова, первые заметные результаты мужчины могут почувствовать примерно после 8-12 регулярных тренировок.
Особенно это заметно среди тех, кто много времени проводит за компьютером или рулем и сталкивается со скованностью в спине, шее или плечах.
"Мужчины вдруг осознают, что им стало гораздо проще наклониться, завязать шнурки, вернуть корпус или достать вещь из заднего сиденья авто без привычного ощущения скованности в мышцах", - рассказала тренер.
Эффект можно заметить и при других физических нагрузках.
По словам эксперта, у тех, кто параллельно бегает, играет в футбол или теннис или занимается с весами, движения могут стать точнее, улучшаются баланс и координация.
Нужен ли пилатес тем, кто уже ходит в спортзал
Пилатес не обязательно должен заменять силовые тренировки или другой спорт.
Напротив, тренер советует рассматривать его как дополнительную нагрузку, которая помогает работать над мобильностью, стабилизацией и контролем движения.
"Пилатес устраняет скрытые мышечные дисбалансы, «задействует» глубокие стабилизирующие мышцы и учит суставы двигаться в их естественной, безопасной амплитуде. Благодаря этому он служит профилактикой травм для бегунов, футболистов, теннисистов или любителей силовых тренировок", - отметила Ревть-Иванів.
Уровень погрузки при этом можно адаптировать как для новичка, так и для человека с хорошей физической подготовкой.
Исчезнет ли стереотип о "женском" пилатес
Отношение к тренировкам, по наблюдениям эксперта, постепенно меняется.
В центре внимания оказывается уже не только размер мускулов, но и то, насколько тело остается подвижным, выносливым и функциональным.
На восприятие влияет и пример профессиональных спортсменов.
"Когда мужчины начинают видеть в ленте, как звезды топовых футбольных лиг, боксеры или автогонщики тренируются на тренажерах для пилатеса, чтобы быть быстрее и крепче на соревнованиях, все становится на свои места", - объяснила тренер.
По ее мнению, со временем само разделение тренировок на "женские" и "мужские" может потерять смысл.
"Как только пилатес перестанут воспринимать как "экзотическую растяжку" и начнут видеть в нем мощную прокачку контроля над собственным телом, вопрос "женский это спорт или нет" просто отпадет сам по себе", - подытожила Сюзанна Ревть-Іванів.