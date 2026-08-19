Не только растяжка: тренер объяснила, что пилатес на самом деле дает мужчинам

Почему пилатес до сих пор считают "женским"

По мнению тренера, значительную роль в появлении этого стереотипа сыграло то, как пилатес годами показывали в рекламе и соцсетях.

На первый план часто выходили гибкость, растяжка и эстетика тренировок, тогда как мужской фитнесс традиционно ассоциировался с большими весами, интенсивностью и истощением.

"Сбоку плавные движения без большого веса кажутся слишком простыми, ведь мужской фитнес традиционно измеряется поднятыми килограммами и изнеможением. Однако за этой внешней легкостью скрывается сложный функциональный тренинг, требующий мощного нервно-мышечного контроля и работы глубоких стабилизирующих мышц", - объяснила Ревть-Іванів.

Именно поэтому хорошая физическая форма еще не гарантирует, что пилатес будет легко даваться.

Во время упражнений необходимо одновременно контролировать положение таза, баланс, дыхание и работу разных групп мышц.

"Это сродни ситуации, когда опытного пловца попросить впервые встать на лыжи - тело просто находится в необычной координационной системе", - отметила тренер.

Сюзанна Ревть-Іванів (фото предоставлено тренершей)

К слову, сам способ исторически не создавался как только дамский. Йозеф Пилатес разрабатывал систему физической подготовки, которую использовали мужчины и спортсмены.

Почему большие мышцы еще не означают функциональную силу

Развитая мускулатура может сочетаться со скованностью, недостаточной мобильностью и ограниченной амплитудой движений.

Пилатес работает не только с силой отдельных мышц, но и с тем, насколько слаженно функционирует все тело.

"Настоящая функциональная сила - это способность эффективно, свободно и безболезненно двигаться в любых повседневных или спортивных ситуациях", - объяснила специалистка.

Особое внимание во время занятий уделяют глубоким мышцам живота и спины, диафрагме и структурам, которые помогают стабилизировать таз и позвоночник.

В результате человек учится не просто напрягать мышцы, а лучше контролировать собственное тело во время движения.

Что меняется после месяца пилатеса

По словам Ревть-Иванова, первые заметные результаты мужчины могут почувствовать примерно после 8-12 регулярных тренировок.

Особенно это заметно среди тех, кто много времени проводит за компьютером или рулем и сталкивается со скованностью в спине, шее или плечах.

"Мужчины вдруг осознают, что им стало гораздо проще наклониться, завязать шнурки, вернуть корпус или достать вещь из заднего сиденья авто без привычного ощущения скованности в мышцах", - рассказала тренер.

Эффект можно заметить и при других физических нагрузках.

Сюзанна Ревть-Іванів (фото предоставлено тренершей)

По словам эксперта, у тех, кто параллельно бегает, играет в футбол или теннис или занимается с весами, движения могут стать точнее, улучшаются баланс и координация.

Нужен ли пилатес тем, кто уже ходит в спортзал

Пилатес не обязательно должен заменять силовые тренировки или другой спорт.

Напротив, тренер советует рассматривать его как дополнительную нагрузку, которая помогает работать над мобильностью, стабилизацией и контролем движения.

"Пилатес устраняет скрытые мышечные дисбалансы, «задействует» глубокие стабилизирующие мышцы и учит суставы двигаться в их естественной, безопасной амплитуде. Благодаря этому он служит профилактикой травм для бегунов, футболистов, теннисистов или любителей силовых тренировок", - отметила Ревть-Иванів.

Уровень погрузки при этом можно адаптировать как для новичка, так и для человека с хорошей физической подготовкой.

Исчезнет ли стереотип о "женском" пилатес

Отношение к тренировкам, по наблюдениям эксперта, постепенно меняется.

В центре внимания оказывается уже не только размер мускулов, но и то, насколько тело остается подвижным, выносливым и функциональным.

На восприятие влияет и пример профессиональных спортсменов.

"Когда мужчины начинают видеть в ленте, как звезды топовых футбольных лиг, боксеры или автогонщики тренируются на тренажерах для пилатеса, чтобы быть быстрее и крепче на соревнованиях, все становится на свои места", - объяснила тренер.

По ее мнению, со временем само разделение тренировок на "женские" и "мужские" может потерять смысл.

"Как только пилатес перестанут воспринимать как "экзотическую растяжку" и начнут видеть в нем мощную прокачку контроля над собственным телом, вопрос "женский это спорт или нет" просто отпадет сам по себе", - подытожила Сюзанна Ревть-Іванів.