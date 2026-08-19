Не лише розтяжка: тренерка пояснила, що пілатес насправді дає чоловікам

Чому пілатес досі вважають "жіночим"

На думку тренерки, значну роль у появі цього стереотипу зіграло те, як пілатес роками показували у рекламі та соцмережах.

На перший план часто виходили гнучкість, розтяжка та естетика тренувань, тоді як чоловічий фітнес традиційно асоціювався з великими вагами, інтенсивністю та виснаженням.

"Збоку плавні рухи без важкої ваги здаються занадто простими, адже чоловічий фітнес традиційно вимірюється піднятими кілограмами та виснаженням. Проте за цією зовнішньою легкістю ховається складний функціональний тренінг, що вимагає потужного нейром’язового контролю та роботи глибоких м’язів-стабілізаторів", - пояснила Ревть-Іванів.

Саме тому хороша фізична форма ще не гарантує, що пілатес даватиметься легко.

Під час вправ потрібно одночасно контролювати положення таза, баланс, дихання та роботу різних груп м’язів.

"Це схоже на ситуацію, коли досвідченого плавця попросити вперше стати на лижі - тіло просто перебуває в незвичній координаційній системі", - зазначила тренерка.

Сюзанна Ревть-Іванів (фото надане тренеркою)

До слова, сам метод історично не створювався як винятково жіночий. Йозеф Пілатес розробляв систему фізичної підготовки, яку використовували зокрема чоловіки та спортсмени.

Чому великі м’язи ще не означають функціональну силу

Розвинена мускулатура може поєднуватися зі скутістю, недостатньою мобільністю та обмеженою амплітудою рухів.

Пілатес натомість працює не лише із силою окремих м’язів, а й із тим, наскільки злагоджено функціонує все тіло.

"Справжня функціональна сила - це здатність ефективно, вільно та безболісно рухатися в будь-яких повсякденних чи спортивних ситуаціях", - пояснила спеціалістка.

Особливу увагу під час занять приділяють глибоким м’язам живота та спини, діафрагмі та структурам, які допомагають стабілізувати таз і хребет.

У результаті людина вчиться не просто напружувати м’язи, а краще контролювати власне тіло під час руху.

Що змінюється після місяця пілатесу

За словами Ревть-Іванів, перші помітні результати чоловіки можуть відчути приблизно після 8-12 регулярних тренувань.

Особливо це помітно серед тих, хто багато часу проводить за комп’ютером або кермом та стикається зі скутістю у спині, шиї чи плечах.

"Чоловіки раптом усвідомлюють, що їм стало набагато простіше нахилитися, зав’язати шнурки, повернути корпус або дістати річ із заднього сидіння авто без звичного відчуття скутості в м’язах", - розповіла тренерка.

Ефект можна помітити й під час інших фізичних навантажень.

Сюзанна Ревть-Іванів (фото надане тренеркою)

За словами експертки, у тих, хто паралельно бігає, грає у футбол чи теніс або займається з вагами, рухи можуть стати точнішими, покращуються баланс і координація.

Чи потрібен пілатес тим, хто вже ходить у спортзал

Пілатес не обов’язково має замінювати силові тренування чи інший спорт.

Навпаки, тренерка радить розглядати його як додаткове навантаження, яке допомагає працювати над мобільністю, стабілізацією та контролем руху.

"Пілатес виправляє приховані м’язові дисбаланси, "вмикає" глибокі м’язи-стабілізатори та вчить суглоби рухатися в їхній природній, безпечній амплітуді. Завдяки цьому він працює як профілактика травм для бігунів, футболістів, тенісистів чи любителів силового тренінгу", - зазначила Ревть-Іванів.

Рівень навантаження при цьому можна адаптувати як для новачка, так і для людини з хорошою фізичною підготовкою.

Чи зникне стереотип про "жіночий" пілатес

Ставлення до тренувань, за спостереженнями експертки, поступово змінюється.

У центрі уваги опиняється вже не лише розмір м’язів, а й те, наскільки тіло залишається рухливим, витривалим і функціональним.

На сприйняття впливає і приклад професійних спортсменів.

"Коли чоловіки починають бачити у стрічці, як зірки топових футбольних ліг, боксери чи автогонщики тренуються на тренажерах для пілатесу, щоб бути швидшими та міцнішими на змаганнях, усе стає на свої місця", - пояснила тренерка.

На її думку, з часом сам поділ тренувань на "жіночі" та "чоловічі" може втратити сенс.

"Як тільки пілатес перестануть сприймати як “екзотичну розтяжку” і почнуть бачити в ньому потужну прокачку контролю над власним тілом, питання “жіночий це спорт чи ні” просто відпаде само собою", - підсумувала Сюзанна Ревть-Іванів.