Как сохранить здоровое питание в сложных условиях: советы нутрициолога

Начните с круп и продуктов длительного хранения

По ее словам, в сложный период важно не стремиться к "идеальному" меню, а позаботиться о простой базе, которая поможет регулярно питаться и получать основные питательные вещества.

Одним из основ рациона могут стать крупы и макаронные изделия. Они хорошо сохраняются, не нуждаются в сложных условиях и могут служить основой для многих блюд.

Нутрициолог советует иметь дома несколько видов круп, чтобы питание оставалось разнообразным. Это могут быть гречка, перловка, овсянка, пшено или пшеничная крупа. Макароны, по возможности, следует выбирать из твердых сортов пшеницы.

Также удобным вариантом могут быть хлебцы, имеющие длительный срок хранения и дополняющие рацион.

Не забывайте о белке

Еще одна немаловажная часть рациона - источники белка. Это не обязательно дорогие продукты. В повседневном меню можно использовать яйца, курицу, рыбу, творог, печень и бобовые.

Особое внимание Юлия советует обратить на консервы. Они могут долго храниться на дому и стать удобным вариантом на случай, когда возможности приготовить полноценное блюдо ограничены.

Например, можно иметь запас тунца, скумбрии или сардин. Также доступными источниками белка могут быть фасоль, нут и чечевица.

Овощи и фрукты не должны быть дорогими

Чтобы дополнить рацион клетчаткой и сделать его более разнообразным, не обязательно покупать экзотические фрукты или дорогие овощи.

Капуста, морковь, свекла, лук и яблоки - простые продукты, которые могут стать частью ежедневного меню. В условиях, когда свежие овощи и фрукты менее доступны, можно использовать замороженные овощи и ягоды.

Еще одним удобным вариантом могут быть фруктовые детские пюре без добавленного сахара. Их легко взять с собой, а для хранения закрытой упаковки обычно не требуется холодильник.

Добавьте в рацион жиры

Не стоит забывать и о жирах. Нерафинированное растительное масло, семена и орехи могут дополнить рацион. При этом, как отмечает эксперт, для этого не требуется большое количество таких продуктов.

Даже небольшая порция орехов, семян или ложка масла в салат может стать частью более разнообразного меню.

Не пытайтесь сделать рацион идеальным

Главное правило, по словам Юлии Драгуловой - не усложнять питание и не искать "идеальные" продукты.

Следует ориентироваться на то, чтобы в большинстве основных приемов пищи были источники белка, углеводов и жиров, а также овощи или фрукты.

К примеру, обычный прием пищи может состоять из гречки, яиц или печени и овощного салата с добавлением масла. Из простых и доступных продуктов таким образом можно сложить полноценное блюдо без сложных рецептов и больших затрат.

Здоровое питание может быть гораздо проще, чем кажется. Даже привычные продукты из ближайшего магазина могут помочь составить достаточно разнообразный рацион - главное, не требовать идеальности и ориентироваться на регулярность и доступность.