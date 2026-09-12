Як зберегти здорове харчування в складних умовах: поради нутриціолога

Почніть із круп і продуктів тривалого зберігання

За її словами, у складний період важливо не прагнути до "ідеального" меню, а подбати про просту базу, яка допоможе регулярно харчуватися та отримувати основні поживні речовини.

Однією з основ раціону можуть стати крупи та макаронні вироби. Вони добре зберігаються, не потребують складних умов і можуть бути основою для багатьох страв.

Нутриціолог радить мати вдома кілька видів круп, щоб харчування залишалося різноманітним. Це можуть бути гречка, перловка, вівсянка, пшоно або пшенична крупа. Макарони, за можливості, варто обирати з твердих сортів пшениці.

Також зручним варіантом можуть бути хлібці, які мають тривалий термін зберігання та можуть доповнювати раціон.

Не забувайте про білок

Ще одна важлива частина раціону - джерела білка. Це не обов’язково дорогі продукти. У повсякденному меню можна використовувати яйця, курку, рибу, кисломолочний сир, печінку та бобові.

Окрему увагу Юлія радить звернути на консерви. Вони можуть довго зберігатися вдома та стати зручним варіантом на випадок, коли можливості приготувати повноцінну страву обмежені.

Наприклад, можна мати запас тунця, скумбрії чи сардин. Також доступними джерелами білка можуть бути квасоля, нут і сочевиця.

Овочі та фрукти не мають бути дорогими

Для того щоб доповнити раціон клітковиною та зробити його більш різноманітним, не обов’язково купувати екзотичні фрукти чи дорогі овочі.

Капуста, морква, буряк, цибуля та яблука - прості продукти, які можуть стати частиною щоденного меню. У ситуаціях, коли свіжі овочі та фрукти менш доступні, можна використовувати заморожені овочі та ягоди.

Ще одним зручним варіантом можуть бути фруктові дитячі пюре без доданого цукру. Їх легко взяти із собою, а для зберігання закритої упаковки зазвичай не потрібен холодильник.

Додайте до раціону жири

Не варто забувати і про жири. Нерафінована рослинна олія, насіння та горіхи можуть доповнити раціон. При цьому, як зазначає експерт, для цього не потрібна велика кількість таких продуктів.

Навіть невелика порція горіхів, насіння або ложка олії до салату може стати частиною більш різноманітного меню.

Не намагайтеся зробити раціон ідеальним

Головне правило, за словами Юлії Драгулової - не ускладнювати харчування та не шукати "ідеальні" продукти.

Варто орієнтуватися на те, щоб у більшості основних прийомів їжі були джерела білка, вуглеводів і жирів, а також овочі або фрукти.

Наприклад, звичайний прийом їжі може складатися з гречки, яєць або печінки та овочевого салату з додаванням олії. Із простих та доступних продуктів у такий спосіб можна скласти повноцінну страву без складних рецептів і великих витрат.

Здорове харчування може бути значно простішим, ніж здається. Навіть звичні продукти з найближчого магазину можуть допомогти скласти достатньо різноманітний раціон - головне, не вимагати від себе ідеальності та орієнтуватися на регулярність і доступність.