Как сбалансировано питаться, когда нет света и холодильника: советы нутрициолога

Алена Поддубная – сертифицированная нутрициологиня, фуд-терапевт, основательница платформы WELL BE HEALTH CLUB, автор книги “Ты – себе опора”. Она вместе с семьей живет в Украине и хорошо понимает, насколько может быть трудно поддерживать здоровое питание в современных условиях, когда нет света часами, а значит, не работает холодильник и может не быть возможности приготовить свежую еду.

Для Wave RBC.ua Алена дала несколько советов, как правильно питаться в таких условиях, чтобы поддержать здоровье и хорошее самочувствие.