Як збалансовано харчуватись, коли немає світла і холодильника: поради нутриціолога

Альона Піддубна – сертифікована нутриціологиня, фуд-терапевтка, засновниця платформи WELL BE HEALTH CLUB, авторка книги “Ти – собі опора”. Вона разом з родиною живе в Україні і добре розуміє, наскільки може бути важко підтримувати здорове харчування в сучасних умовах, коли немає світла годинами, а отже не працює холодильник та може не бути можливості приготувати свіжу їжу.

Для Wave RBC.ua Альона дала кілька порад, як правильно харчуватися в таких умовах, щоб підтримати здоровʼя та добре самопочуття.