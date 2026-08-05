Как восстановиться после тяжелой ночи с обстрелами: украинские звезды поделились способами

Соломия Витвицкая

Телеведущей помогает не выпадать из привычного ритма и, по возможности, не отменять запланированные дела.

"Честно говоря, мне больше всего помогает не выпадать из привычного ритма. Если есть запланированные встречи, эфир, ремонт, рабочие или домашние дела - стараюсь их не отменять. Это не о том, чтобы притворяться, будто ничего не произошло. Это об ощущении, что жизнь сильнее страха", - рассказала Витвицкая.

По ее словам, после таких ночей истощение ощущают все. Однако именно привычные дела помогают постепенно вернуть чувство опоры.

"Конечно, после таких ночей все мы измотаны. Но именно обычные вещи - работа, кофе с близкими, несколько выполненных пунктов из списка дел - возвращают ощущение опоры. Потому что враг хочет не только разрушить наши города, но и выбить нас из жизни. Не хочу дарить ему эту победу", - добавила телеведущая.

Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

INEYA

Экс-солистка группы SESTRA призналась, что после ночей с сиренами и взрывами ей бывает сложно сразу вернуться в привычное состояние.

"Я каждый раз ловлю себя на мысли, что после таких ночей просыпаешься как бы другим человеком. Вроде бы тело уже встало, а душа все еще там - между сиренами, взрывами и ожиданием, когда наконец-то станет тихо", - поделилась певица.

INEYA подчеркнула, что в такие дни не следует требовать от себя максимальной производительности.

"В такие дни сложно собраться, улыбаться, работать, быть продуктивной. И это нормально. Мы не работы. Мы люди, живущие в реальности, где каждое новое утро - это уже повод поблагодарить за жизнь", - отметила она.

INEYA (фото: instagram.com/ineyaa.official)

Восстановиться артистке помогают простые вещи и время с близкими.

"Меня спасают простые вещи: объятия дочки, горячий чай, несколько минут тишины, свежий воздух, молитва. Я напоминаю себе, что нужно не только выживать, но и жить. Даже маленькими шагами", - рассказала INEYA.

Также она призвала не винить себя из-за нехватки сил после изнуряющей ночи.

"Берегите себя. Если сегодня у вас нет сил - не вините себя за это. Мы все сейчас проходим через то, к чему невозможно привыкнуть", - добавила певица.

Елена Светлицкая

Актриса сериалов и кино советует после тяжелой ночи прежде всего обратить внимание на базовые потребности организма.

"Тяжелые ночи - это настоящее испытание для нашего тела. Поэтому самое главное, что мы можем ему дать на следующий день, - это закрыть базовые потребности, которые были нарушены ночью", - отметила Светлицкая.

Среди основных способов восстановления она назвала сон, достаточное количество воды и сбалансированное питание.

"Прежде всего, это сон и повышенная тревожность. Обязательно пейте достаточно воды в течение дня. Если есть возможность - доспите те часы, которых не хватило ночью. Также важно правильно питаться, не переедать и не пытаться компенсировать дефицит сна большим количеством сладкого", - рассказала актриса.

Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

По словам Светлицкой, вместо сладостей можно выбрать фрукты, а умеренная физическая активность может помочь организму постепенно восстановиться.

"Если хочется сладкого, лучше выбрать фрукты. И конечно, не стоит забывать о физической активности - она помогает поддерживать уровень кортизола в норме", - добавила она.

"Поэтому после тяжелой ночи прежде всего позаботьтесь о себе: дайте организму восстановиться, чтобы оставаться в ресурсе в течение всего дня", - подытожила Светлицкая.

Елена Лавренюк

Актриса театра и кино после обстрелов пытается сначала восстановить физическое и эмоциональное состояние. В этом ей помогают йога, дыхательные практики, кофе и контрастный душ.

"После обстрелов я, прежде всего, пытаюсь восстановить себя. Я периодически занимаюсь йогой, поэтому утром люблю немного подышать, выпить кофе, принять контрастный душ", - рассказала Лавренюк.

Также актриса пытается хотя бы в первые часы после пробуждения не просматривать новости и кадры с последствиями атак.

Елена Лавренюк (фото: instagram.com/olenalavrenyuk)

"И стараюсь хотя бы первые часы после пробуждения не пересматривать последствия обстрелов, потому что это очень сильно меня эмоционально подкашивает", - объяснила она.

Лавренюк призналась, что после таких ночей ей не всегда хватает сил сразу вернуться на работу.

"Я понимаю, что мне нужно работать, но после таких ночей может не быть ни физического, ни эмоционального ресурса, поэтому стараюсь хотя бы на время отмежевать себя от новостей", - добавила актриса.