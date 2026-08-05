Як відновитися після важкої ночі з обстрілами: українські зірки поділилися способами

Соломія Вітвіцька

Телеведучій допомагає не випадати зі звичного ритму та, наскільки це можливо, не скасовувати заплановані справи.

"Чесно кажучи, мені найбільше допомагає не випадати зі звичного ритму. Якщо є заплановані зустрічі, ефір, ремонт, робочі чи домашні справи - намагаюся їх не скасовувати. Це не про те, щоб удавати, ніби нічого не сталося. Це про відчуття, що життя сильніше за страх", - розповіла Вітвіцька.

За її словами, після таких ночей виснаження відчувають усі. Проте саме звичні справи допомагають поступово повернути відчуття опори.

"Звісно, після таких ночей усі ми виснажені. Але саме звичайні речі - робота, кава з близькими, кілька виконаних пунктів зі списку справ - повертають відчуття опори. Бо ворог хоче не лише зруйнувати наші міста, а й вибити нас із життя. Не хочу дарувати йому цю перемогу", - додала телеведуча.

Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

INEYA

Екссолістка гурту SESTRA зізналася, що після ночей із сиренами та вибухами їй буває складно одразу повернутися до звичного стану.

"Я щоразу ловлю себе на думці, що після таких ночей прокидаєшся ніби іншою людиною. Начебто тіло вже встало, а душа ще досі там - між сиренами, вибухами й очікуванням, коли нарешті стане тихо", - поділилася співачка.

INEYA наголосила, що в такі дні не варто вимагати від себе максимальної продуктивності.

"У такі дні складно зібратися, посміхатися, працювати, бути продуктивною. І це нормально. Ми не роботи. Ми люди, які живуть у реальності, де кожен новий ранок - це вже привід подякувати за життя", - зазначила вона.

INEYA (фото: instagram.com/ineyaa.official)

Відновитися артистці допомагають прості речі та час із близькими.

"Мене рятують прості речі: обійми донечки, гарячий чай, кілька хвилин тиші, свіже повітря, молитва. Я нагадую собі, що потрібно не лише виживати, а й жити. Навіть маленькими кроками", - розповіла INEYA.

Також вона закликала не звинувачувати себе через брак сил після виснажливої ночі.

"Бережіть себе. Якщо сьогодні у вас немає сил - не звинувачуйте себе за це. Ми всі зараз проходимо через те, до чого неможливо звикнути", - додала співачка.

Олена Світлицька

Акторка серіалів та кіно радить після важкої ночі насамперед звернути увагу на базові потреби організму.

"Важкі ночі - це справжнє випробування для нашого тіла. Тому найголовніше, що ми можемо йому дати наступного дня, — це закрити базові потреби, які були порушені вночі", - зазначила Світлицька.

Серед головних способів відновлення вона назвала сон, достатню кількість води та збалансоване харчування.

"Насамперед це сон і підвищена тривожність. Обов’язково пийте достатньо води протягом дня. Якщо є можливість - доспіть ті години, яких не вистачило вночі. Також важливо правильно харчуватися, не переїдати й не намагатися компенсувати дефіцит сну великою кількістю солодкого", - розповіла акторка.

Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

За словами Світлицької, замість солодощів можна обрати фрукти, а помірна фізична активність також може допомогти організму поступово відновитися.

"Якщо хочеться солодкого, краще обрати фрукти. І, звісно, не варто забувати про фізичну активність - вона допомагає підтримувати рівень кортизолу в нормі", - додала вона.

"Тому після важкої ночі перш за все подбайте про себе: дайте організму відновитися, щоб залишатися в ресурсі протягом усього дня", - підсумувала Світлицька.

Олена Лавренюк

Акторка театру та кіно після обстрілів намагається спочатку відновити фізичний та емоційний стан. У цьому їй допомагають йога, дихальні практики, кава та контрастний душ.

"Після обстрілів я перш за все намагаюся відновити себе. Я періодично займаюся йогою, тому зранку люблю трохи подихати, випити каву, прийняти контрастний душ", - розповіла Лавренюк.

Також акторка намагається хоча б протягом перших годин після пробудження не переглядати новини та кадри з наслідками атак.

Олена Лавренюк (фото: instagram.com/olenalavrenyuk)

"І намагаюся хоча б перші години після пробудження не переглядати наслідки обстрілів, тому що це дуже сильно мене емоційно підкошує", - пояснила вона.

Лавренюк зізналася, що після таких ночей їй не завжди вистачає сил одразу повернутися до роботи.

"Я розумію, що мені треба працювати, але після таких ночей може не бути ані фізичного, ані емоційного ресурсу, тому намагаюся хоча б на якийсь час відмежувати себе від новин", - додала акторка.